Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются

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У Латинской Америки довольно-таки протяжённое побережье и оно омывается двумя океанами - Тихим и Атлантическим.
На восточной стороне много курортов, острова вообще туристическая Мекка круглый год. А западное побережье с прекрасными пляжами пустует, при том, что они могут быть расположены в тех же самых широтах, что и мексиканские Канкун и Акапулько, курорты Флориды и Ипанема в Рио. Практически нет купающихся, а туристы отдают предпочтение искусственным бассейнам с естественным пляжем.
Жителям Чили очень повезло на первый взгляд. Узкая полоска тянется вдоль океанского берега, то есть практически у всех существует возможность поплавать в его воде. Конечно, самая южная оконечность - это слишком холодно. Но северная часть страны - на одной широте с Рио, для жителей которого пляж - это часть национальной культуры. Но в Чили очень мало курортов, а на тех, которые есть практически не плавают люди.
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В местечке Альгарробо можно увидеть совсем уж удивительную картину - там построили самый большой мир и очень дорогой бассейн Сан-Альфонсо-дель-Мар длиной в километр. Он находится в 30 метрах от отличного натурального песчаного пляжа на берегу океана и тянется параллельно ему. В бассейне плавают люди, а на пляже пустота. Такая же картина севернее - в Мексике, в Перу, на юге США. В жарком Лос-Анджелесе на пляжах купаются единицы. Ожидаемо, что ближе к границе с Канадой на берегу становится уже холодно.
Вся проблема в особенностях Тихого океана. Со стороны Антарктиды там проходят мощные течения, которые направлены как раз в сторону Америки. Круглый год они несут холодную воду, а глубина и толщина воды существенные. Поэтому даже при жаркой погоде на берегу океан не прогревается. В Чили на больше части побережья температура воды весь год может не подниматься выше 15-17 градусов. Благодаря именно этой особенности на островах у побережья даже пингвины живут. А на крайнем севере Чили и в Перу - 19-20. На юге США и в Мексике при жаре на берегу вода около 20 градусов.
Конечно такой контраст не очень привлекателен. В LA, к примеру, в воду идут только экстремальные люди в гидрокостюмах. Но проблема не только в температуре воды. Из-за разницы температуры на берегу и в глубине, на побережье почти на постоянной основе высокие волны и мощные подводные потоки. Рядовому купающемуся здесь просто-напросто опасно - может волной захлестнуть, утащить течением или просто даже могут быть судороги от поднявшейся с глубин холодной воды.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: США интересное океан перу пляж природа путешествия
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так что если захотят купаться - могут купаться, а не искать причины.