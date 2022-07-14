Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются

Вся проблема в особенностях Тихого океана. Со стороны Антарктиды там проходят мощные течения, которые направлены как раз в сторону Америки. Круглый год они несут холодную воду, а глубина и толщина воды существенные. Поэтому даже при жаркой погоде на берегу океан не прогревается. В Чили на больше части побережья температура воды весь год может не подниматься выше 15-17 градусов. Благодаря именно этой особенности на островах у побережья даже пингвины живут. А на крайнем севере Чили и в Перу - 19-20. На юге США и в Мексике при жаре на берегу вода около 20 градусов.