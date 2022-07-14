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Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются

Почему на американских пляжах со стороны Тихого океана практически не купаются

Автор:
14 июля 2022 16:28
Сообщество : RealFishki
Метки: США   интересное   океан   перу   пляж   природа   путешествия   
3311
6
У Латинской Америки довольно-таки протяжённое побережье и оно омывается двумя океанами - Тихим и Атлантическим.
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Источник:

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Метки: США   интересное   океан   перу   пляж   природа   путешествия   
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20  комментариев
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70k
Максим 2 часа назад
Это ещё пока Гольфстрим не отвернул)
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3k
perekrestok 7 минут назад
Кстати анекдот почти по теме. Едет по Сахаре караван. Встречают мужика, в руках маска и ласты. Мужик спрашивает у караванщиков "Море далеко?", Караванщики отвечают что еще 200 км. Мужик говорит:"Ни хрена себе пляжик отгрохали!" и побежал дальше.
так что если захотят купаться - могут купаться, а не искать причины.
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1k
КАКАнгел 49 минут назад
Печально.
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996
Сергей 50 минут назад
Действительно ,никто не купается. Это Лос Анджелес
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996
Сергей 52 минуты назад
На гребне волны в Калифорнии снимали, норм там людей на пляжах
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10k
Hunson Abadeer Час назад
Вот оно чо!
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7k
Григорий Бабкин Час назад
Балтийское море на пляжах не бывает теплее 20-ти градусов им.Цельсия.
Даже в самую жаркую погоду. Это при том, что местами можно с километр зайти, а воды по грудь.
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