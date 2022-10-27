Твори добро. История одной бродячей кошки

Но вместо ласки котёнка схватили и привязали на хвост консервную банку. Ужас, паника. За спиной дикий хохот.



Она еле избавилась от той банки. По наивности котёнок ещё надеялся, что таких, как злой парень мало. Но вскоре появились другие подростки, совсем маленькие дети и взрослые. В лучшем случае её просто прогоняли, крича и улюлюкая, а в худшем приходилось уносить лапы подальше и поскорее.



После Мурка из соображений своей безопасности перестала людям доверять.



Ей больше нравилось оставаться незаметной, пусть голодной и мёрзнувшей, но от людей подальше.



Вход в подвал, где была лежанка кошки, завалили мешками с цементом. Через пару дней растерянная Мурка, пытаясь прорваться в свое убежище, влезла в раствор и сильно запачкалась. Вокруг в воздухе всё покрыто цементной пылью и дымом от техники.



В свой картонный домик она всё же попала. Только страх не покидает ни на минуту.



На улицу она выходит теперь только глубокой ночью, когда стихает шум и уходят рабочие. Еду в такое время доставать всё сложнее и сложнее. Кошка голодает, худеет и теряет силы.



Забот её здоровью доставлял цемент, который намертво въелся в лапки и шерсть. Поначалу Мурка его слизывала, несмотря на тяжесть и боль в желудке. Цементная пыль создавала твёрдую корку, которую кошка не могла слизать. Эта пыль всюду. От неё слезятся глаза. Когда Мурка пыталась умыться, та попадала на слизистую и жгла глаза огнём. Глаза начали гноиться и плохо видеть. А со временем практически закрылись.



Однажды стало совсем темно и невыносимо больно. Кошка попыталась выбраться наружу. Её глаза просто не открылись, залеплены гнойной коркой.



На улице солнечный день, а у кошки кромешная темнота.



Именно в этот день приехали заказчики на открытие стройки. Серьёзные люди в торжественном окружении беседуют.



Тут выскакивает грязная, больная кошка. Это вызвало справедливое возмущение, брезгливость и ужас.



- Что это? – орёт солидный мужчина в строительной каске. – Антисанитария! Рассадник блох, уродство!



Что только не услышало в свой адрес несчастное животное.



- Немедленно это убрать! – приказал грозный голос, - вывезите её подальше.



Так бедняжка оказалась в совершенно незнакомом месте. Она ползла по дороге и чувствовала чьи-то толчки и боль, но ничего не могла видеть, а значит, и спрятаться не могла.



Мурка делала шаг, и сразу натыкалась на чьи-то ноги. Они пинали её или толкали. Последней каплей отчаянья стала собака. Та схватила Мурку за облезлый бок. Зубы клацнули, чудом не задев рёбра. Очень больно и страшно.



У кошки началась настоящая истерика. Обезумевшее животное каталось по земле и кричало от ужаса и безысходности.



Единственное о чём она просила сейчас своих богов – это послать ей быструю смерть. Потому, что медленная смерть и так уже началась от голода и холода. А болезнь лишь всё усугубила. Глаза немилосердно болели. Открыть их не получалось.



Кошка хорошо знала людей. Они не потерпят такого визга, а значит, найдется тот, кто одним ударом избавит её от страданий.



***



В доме неподалеку услышали её крик. Мария только что уложила двухмесячного сына спать, а тут такие вопли.



- Миша, - шёпотом зовёт она мужа, - выясни, что там такое. Кто мучит кошку? Пусть прекратят. Я Кирюшу только-только уложила. Если проснётся, опять будет полдня плакать. Ты же знаешь, какой он беспокойный.



Михаил задремал на диване и не сразу услышал жену. Малыш всю ночь плакал, и мужчина не выспался. Жена подошла ближе и растолкала его.



- Иди, разберись с ними! – тычет она мужа в плечо, - если малыш проснётся, то на этот раз качать и баюкать придётся тебе, Миша. Я просто не стою на ногах.



Мальчик родился беспокойным, часто плакал и днём, и ночью. Родители вымотались оба. Им приходилось по очереди качать его на руках.



Супруг зевнул и выглянул в окно. Кошка бесилась на дороге одна. Он вздохнул, окинул комнату взглядом и взял старенький плед. «Если кошка так кричит, - подумал он, - значит, может укусить или исцарапать. Плед толстый, защитит от её когтей».



Он оделся и вышел во двор. Виновница шума выглядела совершенно безумно: каталась по мерзлой земле и истошно вопила.



Михаил хмыкнул, подумав про себя: «Все женщины одинаковы! Если, что-то не так, всё! Истерику устроить могут только они». В том, что это не кот, а кошка он не сомневался.



Несчастное создание выглядела страшно. Грязное, худое тело со сбившейся в комки, непонятного цвета, шерстью. Кошмарное зрелище.



Кошка никак не отреагировала на его шаги. Мужчина спокойно набросил на неё плед, плотно обхватив, и понёс со двора подальше.



Мурка затихла. Новые странные ощущения: от плотной ткани пахнет домом и едой, а ещё теплом. Она смирилась со своей участью и замерла в ожидании приговора.



Эта тишина напрягла и остановила человека. Михаил приоткрыл уголок пледа и заглянул внутрь. На него силилась взглянуть воспаленными, практически закрытыми глазами кошка. Вид жалкий и несчастный. Смотреть на ней и то страшно. Облезлая, рёбра обтянутые кожей, жутко грязная. Первое желание просто отбросить подальше это чудовище.



Её сухой носик принюхивается, пытаясь разобраться в новых запахах. Это единственное из доступных ей ощущений даётся с трудом. Цементная пыль спрессовалась и там. Рот открывается беззвучно. Сил для голоса не осталось.



Мурка ждёт удара. Она сжалась, и приготовилась к последнему мгновению жизни.



Вместо этого, её опять накрыли чем-то тёплым. Снова куда-то несут. На истерику кошка потратила последние силы. Сейчас она, молча, покорилась судьбе.



Родившийся недавно долгожданный ребенок в один миг изменил сурового парня в нежного и заботливого отца. На весь окружающий мир он теперь смотрит, словно глазами сына. Остро реагирует на несправедливость и боль. Не может позволить себе поступать подло или дурно.



Михаил догадывается, какую истерику устроит ему дома другая женщина - его жена. Но, несёт кошку домой. Не смог оставить несчастную на улице.



Тихо вошёл, прислушался. К счастью Мария прикорнула возле сына, и ему удалось пробраться в ванную незаметно.



Осторожно закрыл задвижку и открыл воду. Грустно глянул на кошку и принялся за работу.



Ватными палочками аккуратно прочистил нос и уши. Отмочил салфеткой слипшиеся веки, и пытался отмыть шерсть. Для этого пошли в ход все виды шампуней жены, что стояли на полочке, и даже мыло. Вышло плохо.



Справиться с цементом не удалось. Всё это время кошка вела себя настолько спокойно, что он поразился. Все процедуры выносила терпеливо и ни разу не попыталась вырваться. Несколько раз дёрнулась, когда промывал глаза, но не пыталась кусаться. «Очевидно, ей очень больно», - понял он.



А тем временем жена проснулась. По плесканию воды поняла, что муж там. Стучит ему.



- Миша, у тебя всё хорошо? Что случилось? Открой дверь, - выспрашивает она под дверями ванной, - Ты не ранен? Это животное тебя поцарапало? Я так и знала! Ну, зачем ты её притащил? Ты истекаешь кровью? Открой немедленно! Я посмотрю, что с тобой!



Михаил отвлекался от своих занятий и чтобы не волновать жену, периодически отзывается:



- Я жив, Мария! Успокойся. Скоро выйду.



Она перешла на угрозы:



- Немедленно открой мне! Иначе я позову соседей, и мы взломаем дверь. Я чувствую, что ты ранен и истекаешь кровью. Открывай!



Наконец дверь распахнулась.



Вышел абсолютно живой и здоровый Михаил - ни единой царапины. А вот ванна в плачевном состоянии, словно в неё вывалили ведро земли. На руках он держит больше похожую на инопланетянина кошку. Красные воспалённые глаза смотрят испуганно, мокрая шерсть топорщится острыми пиками.



На немой вопрос жены, он кивнул на завернутую в тот же плед кошку.



- Иди за мной! – командует жена, поспешно шагая на кухню.



Михаил хмурится, идёт следом, размышляя про себя: «У нас есть всё: и дом, и тепло, и еда. В конце концов, мы есть друг у друга и сын. А у этой бедолаги кошки, нет никого и ничего».



Он произносит вслух в своё оправдание, шёпотом сбиваясь и путаясь:



- Она не виновата, что родилась на улице. И выбросить её я не мог... Я промыл ей глаза, а вот с шерстью не вышло. Ничего не получилось... Блохи наверняка вымерли. Я мыл кошку дегтярным мылом, которое нашёл под мойкой.



Муж продолжал говорить, а жена молчала. Она смотрела на кошку, обессилено уснувшую на руках у мужа. Отметила все её изъяны: сильную худобу, спутанную шерсть.



Неожиданно, она глянула на настенные часы и ойкнула. Вздохнула. Взяла ручку, листок бумаги и начала быстро что-то писать.



Промокший от водных процедур муж смотрит на неё удивлённо. Закончив, Мария протянула ему список.



- Быстро беги в аптеку, пока та ещё открыта! – командует она, протягивая руки, чтобы взять у него кошку. - Ох, уж эти мужчины! – ворчит она. - Ни на что не способны. Даже кошку искупать и отмыть. Разве можно тереть её мылом? Ужас!



Резким движением забрала плед с кошкой и начала убаюкивать животное, как недавно баюкала сына. За её спиной хлопнула дверь. Муж ушёл. Сквозь дрёму Мурка слышит приятный женский голос, который тихо говорит:



- Сейчас мы купим тебе специальный шампунь, капельки для глаз и расческу. А-а-а-а. Ты будешь красивая и здоровая. А-а-а. А ещё молоко и корм. Всё наладится, всё будет хорошо!



Впервые в жизни кошке спокойно. Она ощущает себя в полной безопасности. Расслабилась. В ответ на заботу человеку, тихо замурлыкала.



Она поняла, как хорошо иметь дом, где кто-то о тебе заботится и переживает. Мурка ещё не верила, что кошачьи боги услышали, и её страданиям пришёл конец, но на это очень надеялась.



Мария гладит кошечку аккуратно, стараясь не затронуть больные места, думая лишь об одном: «Только бы никто не зашумел. Ведь эти двое должны спокойно спать: сын и приёмная кошка! Им нужен здоровый сон».



***



Удивительно, но их сын с того дня спал крепко и спокойно. Даже днём засыпал быстро и не беспокоил родителей. Что-то не заметно изменилось, жизнь налаживалась.



Женщине даже в голову не пришло, что они с мужем впустили в свою жизнь эти счастливые перемены. Перемены пришли вместе со страшной, больной кошкой, собиравшейся умирать. Разве не чудо?



Кстати, Мурка, как оказалось потом, просто - красавица и необычайно умный и преданный друг, настоящий член их семьи на долгие-долгие годы.