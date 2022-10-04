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Величественные красавцы: норвежские лесные кошки

Величественные красавцы: норвежские лесные кошки

Автор:
04 октября 2022 17:31
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: животные   кот   коты   кошки   красивая кошка   норвежская лесная кошка   норвежские кошки   подборка   породы кошек   фото   
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Норвежские лесные кошки - пушистики с историей. По версиям учёных, в Норвегию этих кошек завезли европейские торговцы примерно в XVI столетии. По другой версии, их привезли сами викинги. Эти кошки приспособились к суровому климату, ловили рыбу и лазали по деревьям - именно поэтому у них такие большие цепкие когти, и они, в большинстве, не боятся воды. Взглянем на несколько интересных кадров с этими красавцами!
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Источник:

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Метки: животные   кот   коты   кошки   красивая кошка   норвежская лесная кошка   норвежские кошки   подборка   породы кошек   фото   
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1  комментарий
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Alf Час назад
Зимой они очень обаятельные красавцы.
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