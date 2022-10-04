Величественные красавцы: норвежские лесные кошки

Норвежские лесные кошки - пушистики с историей. По версиям учёных, в Норвегию этих кошек завезли европейские торговцы примерно в XVI столетии. По другой версии, их привезли сами викинги. Эти кошки приспособились к суровому климату, ловили рыбу и лазали по деревьям - именно поэтому у них такие большие цепкие когти, и они, в большинстве, не боятся воды. Взглянем на несколько интересных кадров с этими красавцами!

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Норвежских лесных кошек много не бывает 0 Источник:

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Главный помощник ветеринара 0 Источник:

Какая фотогеничность 0 Источник:

Два пушистика - это сила 0 Источник:

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Зимняя шуба 0 Источник:

Сплошная пушистость 0 Источник:

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Маленький норвежский котик 0 Источник:

В своей стихии 0 Источник:

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Они тоже могут дурачиться 0 Источник:

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Кто-то очень любит снег 0 Источник:

На прогулке 0 Источник:

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Сколько грации, сколько великолепия.. 0 Источник:

Прелесть с разными глазами 0 Источник:

Пышная "грива" - самая узнаваемая черта норвежских кошек 0 Источник:

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Лучшие друзья 0 Источник:

Вам доставочка 0 Источник:

Какие же они красавцы! 0 Источник:

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Крупненький мальчик 0 Источник:

Иди, обниму! 0 Источник:

Когда работаешь на удалёнке 0 Источник: