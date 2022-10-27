Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались

2021
31
Невозможно знать все, но к этому можно стремиться. Может быть, это и не принесет вам Нобелевской премии, зато всегда можно будет ввернуть что-нибудь уместное в разговоре. Никогда не знаешь, какой из случайных фактов, осевших в памяти, однажды пригодится!
На церемонии вручения премии «Оскар» в 1939 году Ширли Темпл вручила Уолту Диснею награду за фильм «Белоснежка и семь гномов», который стал первым полноразмерным анимационным художественным фильмом. В соответствии с тематикой фильма награда состояла из одного Оскара нормального размера и семи мини-статуэток, изображающих гномов. Это был второй «Оскар» Уолта Диснея.
×
×
Возможно, вы считаете, что у фламинго колени смотрят назад. На самом деле, то, что смотрит назад, - это лодыжка. Настоящее колено фламинго расположено намного выше на его ноге и скрыто телом и перьями.
В 1979 году Стиви Уандер выпустил The Secret Life of Plants, инструментальный альбом, который также послужил саундтреком к одноименному документальному фильму. В качестве маркетингового инструмента производители распылили на внутреннюю часть обложки пластинки цветочные духи. В итоге духи разъедали винил, тем самым уничтожая пластинки.
Трумэн Капоте - американский писатель, ставший пионером жанра "документального детектива". «Хладнокровное убийство» Капоте считается первым классическим криминальным романом. Капоте смешал художественные и репортерские приемы повествования, рассказав историю реального убийства семьи Клаттер и последующего судебного процесса. В 1959 году Капоте, только что добившись успеха «Завтраком у Тиффани», захотел попробовать свои силы в написании первого «документального романа» - и стал родоначальником жанра.
14 ноября 1959 года Герберт Клаттер и его семья были жестоко убиты после того, как двое мужчин ворвались в их дом на ферме в Канзасе в поисках денег. Преступники полагали, что у Клаттеров были деньги, которые те спрятали в сейфе. Когда они узнали, что сейфа не существует, они решили не оставлять свидетелей и убили всю семью, прежде чем скрыться с места происшествия.
Узнав об убийствах, Капоте решил покинуть Нью-Йорк и отправиться в Холкомб, штат Канзас. Его сопровождала Харпер Ли, его близкая подруга и автор книги «Убить пересмешника». Капоте удалось очаровать горожан в Холкомбе, и он стал добывать у них инсайдерскую информацию об убийствах и расследовании. Через шесть недель после преступления человек, который был бывшим сокамерником Перри Смита и Ричарда «Дика» Хикока, сообщил, что у мужчин были планы ограбить семью в поисках сейфа, и предупредил полицию. Смит и Хикок были арестованы и признали свою вину.
Во время написания книги Капоте решил, что ему нужно узнать, как выглядела история глазами убийц. В конце концов он встретился с ними в тюрьме, и завязал близкую дружбу со Смитом. Они поддерживал общение в течение пяти лет - их объединяли общие вкусы в искусстве, музыке и книгах. Хотя Смит и Хикок были приговорены к смерти, их казни постоянно откладывались. Капоте ждал их казни, чтобы закончить книгу, , хотя, по слухам, не хотел, чтобы его теперь уже близкий друг был убит. 14 апреля 1965 года Смит и Хикок были казнены. Они попросили Капоте присутствовать при казни, но он убежал с места действия до того, как Смит был убит. «Хладнокровное убийство» впервые было опубликовано как серийный роман в журнале New Yorker в 1965 году, затем было опубликовано в виде книги в 1966 году, а в 1967 году по нему был снят фильм.
Некоторые считают Мартина Ван Бюрена первым настоящим американским президентом. Ван Бюрен родился в Нью-Йорке в 1782 году, что сделало его первым президентом, родившимся в Соединенных Штатах. Несмотря на это, Ван Бюрен был первым и пока единственным президентом, для которого английский был вторым языком. Он вырос, говоря по-голландски.
Хотя пинбол кажется довольно невинной игрой, мэр Фиорелло Ла Гуардиа запретил его в Нью-Йорке в начале 1940-х годов. До того, как в 1947 году был изобретен отбойник, который позволял людям лучше контролировать шарик, результат игры оказывался совершенно случайным, но все же множество людей делали ставки на пинболл. Денежный характер игры также привлекал преступников и членов мафии. В 1942 году мэр официально запретил ее. Многие предполагали, что он хотел запретить игру по моральным соображениям, но он публично заявил, что материалы, которые использовались для создания машин, должны были использоваться для ведения Второй мировой войны.
Как только запрет был введен, многие другие города вскоре последовали его примеру. Газеты начали публиковать статьи, в которых говорилось, что игры в пинбол, по сути, «крадут деньги на обед» у маленьких детей. Пинбол был официально разрешен в Нью-Йорке только в 1976 году. Многие другие города вскоре тоже отменили запрет, хотя Окленд, штат Калифорния, не легализовал пинбол до 2014 года!
Джим Торп вошел в историю НФЛ и Олимпийских игр за свои достижения. Он был первым коренным американцем, выигравшим олимпийскую медаль, и был избран президентом НФЛ в 1920 году, когда лига была сформирована. Когда в 1953 году Торп умер , он не оставил завещания. Вскоре после его смерти поступило предложение установить памятник спортсмену в его родном штате Оклахома.
Криста МакОлифф была первым учителем, выбранным для полета в космос в рамках программы НАСА «Учитель в космосе». Проект «Учитель в космосе» был объявлен в 1984 году Рональдом Рейганом, который пригласил учителей со всей страны подать заявку на участие в программе «Первый гражданский человек в космосе». Взамен учитель должен был провести урок из космоса, а затем рассказать о своем опыте ученикам по всей стране. МакОлифф была выбрана из более чем 11 000 претендентов. Барбара Морган была назначена ее дублером. 28 января 1986 года МакОлифф поднялась на борт космического корабля "Челленджер", который взорвался вскоре после запуска, в результате чего погибли семь астронавтов. Катастрофа негативно повлияла на репутацию НАСА и остановила все космические миссии на два с половиной года».
После катастрофы Рейган заявил, что США продолжат отправлять учителей в космос. Однако в 1990 году НАСА объявило о прекращении программы, поскольку считало, что отправлять гражданских лиц в космос по-прежнему слишком рискованно. Несмотря на это, в 2002 году НАСА объявило, что Барбара Морган, которая тренировалась в качестве дублера МакОлифф, наконец-то отправится в космос. После катастрофы «Челленджера» Морган лоббировала восстановление программы «Учитель в космосе» и прошла обучение на специалиста-космонавта. В августе 2007 года Морган полетела в космос на борту STS-118, став первым учителем, официально достигшим космоса.
В 1967 году музыканты Питер Грин, Мик Флитвуд и Джон Макви покинули свою группу Bluesbreakers и объединили усилия с Джереми Спенсером и Бобом Браннингом, чтобы сформировать оригинальную версию Fleetwood Mac. К тому времени, когда в 1970 году был выпущен их третий альбом, группа достигла массовой популярности, хотя некоторые участники были людьми, мягко говоря, проблемными. Грин покинул группу первым после того, как регулярное употребление наркотиков стало негативно сказываться на его психике. Его заменила Кристин МакВи, которая и по сей день является участницей группы. После ухода Грина Спенсер также начал дистанцироваться от группы и даже выпустил сольный альбом.
Во время турне в 1971 году Спенсер сказал своим товарищам по группе, что идет в магазин, чтобы купить журнал. Он так и не вернулся. После нескольких дней поисков члены Fleetwood Mac узнали, что Спенсер решил присоединиться к религиозной группе под названием «Дети Бога», которая подверглась критике за сектантство. Он утверждал, что чувство разочарования заставило его покинуть товарищей-музыкантов и присоединиться к секте. «Мне пришлось уйти, чтобы разобраться в своей жизни, — сказал Спенсер позднее. - Если бы нее это, меня бы здесь сегодня не было, а они бы не стали так знамениты!»
Стиви Никс и Линдси Бэкингем присоединились к Fleetwood Mac в 1975 году, о чем, по словам Спенсера, он молился. «Когда я услышал первый альбом этой пары, я понял, что они придумали что-то хорошее и чрезвычайно запоминающееся, — сказал он. - А после того, как я оставил свою группу, я молился, чтобы Бог наградил парней успехом, о котором они не мечтали. Он ответил на эту молитву». К 1976 году группа выпустила альбом Rumours, который был назван журналом Rolling Stone седьмым лучшим альбомом всех времен.
Натаниэль Хоторн, автор «Алой буквы», был прямым потомком Джона Хаторна, одного из судей, принимавших участие в процессах над ведьмами в Салеме в 1690-х годах. Постановления Хаторна привели к смерти 24 женщин, обвиненных в том, что они ведьмы. Хаторн выпытывал у обвиняемых женщин, кто их «сообщники», чтобы увеличить число женщин, подвергающихся судебному преследованию. В то время как многие другие судьи позже выразили свою вину и сожаление по поводу своего участия, Хаторн никогда этого не делал. В 1851 году Хоторн опубликовал роман «Дом семи фронтонов», вдохновленный судебным процессом над салемскими ведьмами.
Королевское правление Елизаветы было долгим и успешным, но следует помнить, что на трон она попала, по сути, случайно. Изначально королем должен был стать старший брат ее отца, а затем - его потомки. Он взошел на престол под именем Эдуард VIII. Однако в 1936 году король Эдуард VIII отрекся от престола после того, как влюбился в Уоллис Симпсон, замужнюю американку. Дворец не позволил паре пожениться. Эдвард заявил, что отказывается править без Симпсон, и отрекся от престола 10 декабря 1936 года. Принц Альберт, брат Эдварда и отец Елизаветы, был следующим в очереди и был провозглашен королем 11 декабря 1936 года.
Итак, как бы выглядела королевская линия преемственности сегодня, если бы Эдуард остался королем? Хотя это гипотетический сценарий, The Guardian определил, что если бы Эдуард правил королем до своей смерти в 1972 году, то королем стал бы его старший живой на тот момент брат Генри. Елизавета никогда не попала бы на трон.
Хотя бегемотам необходимо дышать воздухом, чтобы жить, они обычно спят под водой. Во время дремоты бегемоты автоматически закрывают ноздри. Каждые несколько минут они всплывают на поверхность, чтобы подышать. Это все происходит бессознательно, и процесс никогда не будит их.
Милвина Дин была самой молодой выжившей на «Титанике» и осталась последней выжившей в трагедии перед своей смертью в 2009 году. Дин было всего 9 недель, когда «Титаник» затонул в 1912 году. Легенда гласит, что мать и старший брат Дин сели в спасательную шлюпку и ждали, пока младенца опустят к ним в брезентовом почтовом мешке. Отец Дин, который спускал ее в шлюпку, остался на борту и не выжил. Добравшись до Америки, мать Дин, однако, практически сразу решила вернуться в Англию с детьми.
Когда они возвращались домой, люди выстраивались в очередь, чтобы получить возможность подержать Дин. «Она была любимицей всего лайнера во время рейса, и соперничество между женщинами за то, чтобы покормить ее, было настолько острым, что один из офицеров постановил: пассажиры первого и второго класса могут держать ее по очереди не более 10 минут», — писала Daily Mirror. Когда Дин выросла, она работала картографом во время Второй мировой войны. Позже она отказалась смотреть фильм Джеймса Кэмерона 1997 года о трагедии. Несмотря на это, звезды "Титаника" Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо внесли свой вклад в фонд для покрытия расходов на лечение Дин.
В 1981 году у человека по имени Роджер Фишер возникла идея, чтобы добровольцу вложили в грудную полость коды запуска межконтинентальных баллистических ракет. На случае чрезвычайной ситуации доброволец носил с собой нож, которым его убивали. Это должно было стать последней преградой на пути к ядерной войне: так только личное убийство одного человека могло бы запустить безличное убийство миллионов.
Поскольку самоубийство является непростительным грехом для христиан, многие люди, особенно женщины, в XVIII веке прибегали к опосредованному самоубийству. Они совершали преступление, наказуемое смертью, и просили прощения у Бога прямо перед казнью.
Сахар не вызывает гиперактивности у детей. Этот миф основан на одном исследовании 1978 года, ни одно последующее исследование не подтвердило этой связи.
Рэй Льюис в юности использовал колоду карт, чтобы отжиматься и приседать. Если он вытягивал семерку, он делал семь упражнений. Туз означал 25, а джокер 30. Так он проходил всю колоду. В НФЛ он проходил ее три раза в каждом упражнении. Именно поэтому он выбрал для себя номер 52 - по количеству карт в колоде.
Снег, использованный на съемках «Волшебника страны Оз», состоял из чистого асбеста. В защиту Метро-Голдвин-Майер и других пользователи асбестового снега в 1930-х годах следует сказать, что этот материал был обычным явлением, и не только на съемочных площадках. В то время не было ничего необычного в том, чтобы покупать рождественские товары, в том числе искусственный снег из асбеста, поскольку о его вреде для здоровья стало известно гораздо позже.
Несколько компьютерных алгоритмов назвали Бобби Фишера лучшим шахматистом в истории. Спустя годы после выхода на пенсию Бобби играл с гроссмейстером, находившимся на пике своей карьеры. Он сказал, что Бобби выглядел скучающим и без особых усилий победил его 17 раз подряд. «Он был слишком хорош. Играть с ним было бесполезно. Это было неинтересно, - рассказывал тот позднее. - Меня били, и я не понимал, за что. Не то чтобы я совершил ошибку. Просто меня постепенно переигрывали, с самого начала. При этом он даже не тратил время на размышления. Самое удручающее в этом то, что я даже не перешел из миттельшпиля в эндшпиль. Я не помню концовки. Он искренне считает, что ему не с кем играть, нет никого, достойного его. Я играл с ним и могу это подтвердить».
Согласно исследованию, строгие родители могут превратить своих детей в более эффективных лжецов, потому что дети, которые боятся говорить правду, учатся обманывать лучше, чтобы избежать неприятностей.
«Эффект Флинна» - явление, которое заключается в том, что средний IQ неуклонно растет с каждым поколением. Тесты IQ постоянно усложняются, чтобы удерживать средний показатель на уровне 100. Сегодняшние дети, сдающие тесты прошлых десятилетий, в среднем значительно превышают по результатам 100.
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 30+ фактов, которые вас удивят
- 30 фактов, которые вас удивят
- 20 самых невероятных фактов, подтвержденных наукой
- 25 найденных старинных сокровищ
- Необычные вещи, удивительные факты
Метки: интересно копилка знаний не может быть необычно неожиданно обо всем на свете удивительное рядом факты
Новости партнёров
реклама