Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались

Несколько компьютерных алгоритмов назвали Бобби Фишера лучшим шахматистом в истории. Спустя годы после выхода на пенсию Бобби играл с гроссмейстером, находившимся на пике своей карьеры. Он сказал, что Бобби выглядел скучающим и без особых усилий победил его 17 раз подряд. «Он был слишком хорош. Играть с ним было бесполезно. Это было неинтересно, - рассказывал тот позднее. - Меня били, и я не понимал, за что. Не то чтобы я совершил ошибку. Просто меня постепенно переигрывали, с самого начала. При этом он даже не тратил время на размышления. Самое удручающее в этом то, что я даже не перешел из миттельшпиля в эндшпиль. Я не помню концовки. Он искренне считает, что ему не с кем играть, нет никого, достойного его. Я играл с ним и могу это подтвердить».