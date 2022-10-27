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Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались

Факты об окружающем мире, о которых вы даже не догадывались

Автор:
27 октября 2022 12:48
Сообщество : Факты
Метки: интересно   копилка знаний   не может быть   необычно   неожиданно   обо всем на свете   удивительное рядом   факты   
2021
31
Невозможно знать все, но к этому можно стремиться. Может быть, это и не принесет вам Нобелевской премии, зато всегда можно будет ввернуть что-нибудь уместное в разговоре. Никогда не знаешь, какой из случайных фактов, осевших в памяти, однажды пригодится!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: интересно   копилка знаний   не может быть   необычно   неожиданно   обо всем на свете   удивительное рядом   факты   
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2  комментария
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Frank Borman Полчаса назад
Вау! Кульные факты про родную Америку. Ну какой россиянец не хотел бы узнать побольше про свою родину?
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72k
Максим 9 минут назад
Последнее утверждение - БРЕД. В США и на западе в целом как раз обратный процесс.. тесты упрощаются чтобы натягивать даже конченных и отсталых ..
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