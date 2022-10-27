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17 различных вещей, чей креативный дизайн потрясает, с какой стороны на них не посмотри

17 различных вещей, чей креативный дизайн потрясает, с какой стороны на них не посмотри

Автор:
27 октября 2022 08:32
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   креатив   подборка   потрясающе   удивительно   фантазия   фрто   
390
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Существует ряд людей, которые делают творчество частью своей жизни. К таким счастливчикам можно причислить и дизайнеров. Вот уж они способны создавать удивительные и уникальные вещи, которые захотят приобрести все, не сговариваясь.

Для этого им достаточно использовать свой природный дар. Их креативное мышление позволяет круто преображать даже обычные вещи, вроде кружек, столов и уличных скамеек. Предлагаем вам взглянуть на вещи, при оформлении которых дизайнерская идея была воплощена настолько хорошо, что даже дух захватывает.


Креативный кухонный стол

×
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Стол был создан в рамках рекламной кампании LEGO.


Маленькие шапки этих шеф-поваров великолепны


Это натуральная сырная паста в банке, оформленная под шеф-повара.


Книжные скамейки, расположенные в Болгарии


Вы когда-нибудь видели писсуар в форме цветка?

Удобства для настоящих эстетов.


Удобно — два в одном


Качели в конференц-зале

Качели в офисе сделают официальные встречи более продуктивными и продолжительными. Кто же захочет уходить с них раньше времени?


Оригинально оформленные дужки очков


Фруктовый дизайн для упаковки сока


Довольно очаровательный стол в виде птицы


Строительная каска в виде шляпы


Зловещий дверной звонок

Зарядное устройство в виде лапши быстрого приготовления

Это всё веселье и шутки, пока вы не макнёте свой телефон в чашку с настоящей лапшой.


Стол из дерева и эпоксидной смолы от Abraham Wood Decor

У моей бабушки есть радио в виде старого компьютера

Сумка из обувного магазина

Меня убивает то, что шнурки не совпадают!


Стеклянная лампа-яйцо

Бонус: Не можете понять, что это? Круассан! Тут явно постарался дизайнер-кулинар

Источник:

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Метки: Вещи   креатив   подборка   потрясающе   удивительно   фантазия   фрто   
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