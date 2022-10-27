17 различных вещей, чей креативный дизайн потрясает, с какой стороны на них не посмотри

Для этого им достаточно использовать свой природный дар. Их креативное мышление позволяет круто преображать даже обычные вещи, вроде кружек, столов и уличных скамеек. Предлагаем вам взглянуть на вещи, при оформлении которых дизайнерская идея была воплощена настолько хорошо, что даже дух захватывает.

Креативный кухонный стол