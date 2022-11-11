Кошки-сплетницы, дети с рыбьей головой и другие странные суеверия из разных стран

Приметы – вещь не редкая, ведь в них верят люди по всему миру. Но если некоторые суеверия перекликаются с другими культурами, поэтому воспринимаются нормально, то другие, распространённые исключительно в ряде стран, покажутся весьма странными.
И вот лишь малая часть из них.
В Корее считается плохим знаком, если беременная женщина будет есть некрасивую пищу. По их мнению, это может привести к рождению уродливого ребёнка.
В китайской и японской культуре считается дурным тоном втыкать в миску палочки в вертикальном положении. Обычно так люди отдают дань уважения своим предкам, поэтому этот жест означает, что ваша пища предназначена для мёртвых.
А вот голландское суеверие гласит, что пение за обеденным столом может навлечь на вас злых духов.
В Древней Британии довольно часто можно было встретить женщин, носящих с собой желуди. Они верили, что дуб дарит им долголетие и защищает, таким образом, от многих болезней.
В американском штате Вермонт можно встретить весьма странные «ведьмины окна». Их странность заключается в том, что они наклонные. А сделаны они так, потому что местные жители убеждены, что ведьмы на своих мётлах не смогут преодолеть их под наклоном.
Английский фольклор имеет в своём арсенале суеверие, касающееся болей в коленях. Оно гласит, что если вам больно, значит, эльфы запустили в вас невидимые стрелы, используемые также для убийства скота.
На Филиппинах люди недоброжелательны к красному цвету в одежде. Считается, что во время грозы он притягивает на себя молнии.
Португальцы убеждены, что не стоит ходить задом наперёд. Согласно местной примете, вы, таким образом, разглашаете дьяволу своё местоположение.
А вот в Руанде женщины весьма скептически относятся к употреблению в пищу козлятины. Всё из-за страха, что это мясо увеличит рост растительности на лице.
Вернёмся к беременности. В Канаде считают, что если женщина хочет отведать рыбы, то не стоит от этого воздерживаться. В противном случае, новоиспечённая мать рискует родить ребёнка с рыбьей головой.
Ну и закончим Данией, где не очень-то доверяют своим домашним питомцам. Согласно местному суеверию, не стоит обсуждать личные темы в присутствие кошек, поскольку там верят, что они потом будут сплетничать об этом.
А какие приметы из других стран кажутся вам наиболее странными?
Источник:
АНТИФИШКИ
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