У истоков Красной реки: неоднозначная история о домашнем полтергейсте

Джон Белл с семьей прибыл в долину Красной реки в начале прошлого века, построил дом, начал обрабатывать землю. И вскоре заметил неладное: фантомы животных и птиц, которые часто появлялись в округе. Видели их и домочадцы.

Сперва списывали это на обман зрения, туман или усталость. Но вскоре ситуация усугубилась звуками – стуком, шагами в доме. А по ночам людям казалось, что их через одеяло трогают невидимые руки. Младшая дочка проснулась с криком ночью, схватившись за лицо. Когда щеку ребенка осмотрели, то увидели огромный отпечаток ладони.