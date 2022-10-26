У истоков Красной реки: неоднозначная история о домашнем полтергейсте

Пещера ведьмы Беллов в штате Теннесси представляет собой одно из самых мистических мест планеты. События, произошедшие здесь более 200 лет назад, дело давнее. Но, по отзывам тех, кто туда ездил, мрачная атмосфера сохраняется и по сей день.
Джон Белл с семьей прибыл в долину Красной реки в начале прошлого века, построил дом, начал обрабатывать землю. И вскоре заметил неладное: фантомы животных и птиц, которые часто появлялись в округе. Видели их и домочадцы.
Сперва списывали это на обман зрения, туман или усталость. Но вскоре ситуация усугубилась звуками – стуком, шагами в доме. А по ночам людям казалось, что их через одеяло трогают невидимые руки. Младшая дочка проснулась с криком ночью, схватившись за лицо. Когда щеку ребенка осмотрели, то увидели огромный отпечаток ладони.
Вскоре шорохи и звуки стали сплетаться в шепот, в котором можно было различить отдельные слова. И призрак признался, что он – дух старой ведьмы Кейт Баттс – прежней хозяйки дома. Она посчитала, что Джон обманул ее при покупке и решила таким способом наказать.
Что примечательно, звуки и прочие странности подтверждали соседи, приходившие в дом Беллов. Заезжий экзорцист попытался избавиться от привидения, но потерпел неудачу и сбежал.
Дух продолжал издевательства и даже расстроил помолвку старшей дочери Джона: отпускал скабрезности в адрес девушки и ее жениха перед собравшимися гостями. Из-за чего несчастная в слезах убежала из дома.
Здоровье Джона сильно подорвали эти волнения. В итоге он скончался. Есть мнение, что не без вмешательства призрака ведьмы, которая поменяла пузырьки с лекарствами. После смерти Белла призрак продолжал докучать вдове Люси и детям: орал песни, двигал мебель, вопил по ночам. И полной неожиданностью стало падение в камин ядра. После взрыва голос сообщил, что покидает дом на семь лет.
Сущность сдержала обещание и вернулась только 7 лет спустя. Она обратилась к Джону-младшему, сказав, что исчезнет еще на 107 лет. Но после возвращения уже не будет докучать потомкам Беллов. Призрак сдержал слово и поселился в пещере неподалеку от дома.
Эта пещера открыта для посещений в летнее время. Любители пощекотать нервишки рассказывают всякое: и голоса в ней слышат, и огни видят, и силуэт парящей над землей женщины замечают. На некоторых фото получаются замершие силуэты людей, которых в кадре не было.
Семейство Беллов покоится неподалеку на кладбище. И после посещения пещеры поклонники чертовщины идут туда, чтобы проникнуться духом и попытаться понять, что случилось на самом деле. Свою точку зрения выразили авторы нескольких книг по этой истории и создатели фильмов, среди которых и довольно известный «Призрак Красной реки».
Но пока история семейства, которое терроризировал призрак ведьмы, так и остается загадкой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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> Кейт Баттс – прежней хозяйки дома. Она посчитала, что Джон обманул ее при покупке
*шевелит губами, подсчитывает*
Ага, понятно. Джон приехал, построил дом. Продал его старухе Баттс, потом купил у нее же обратно и при покупке обманул.
Или это те, кто на туристах зарабатывает, "переселили" ее?