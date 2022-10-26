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Точка на карте: полуостров Средний, Россия

Точка на карте: полуостров Средний, Россия

Автор:
26 октября 2022 03:24
Сообщество : Путешествия
Метки: Мурманская область   Россия   баренцево море   интересное   интересные места   полуостров   путешествия   
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Кольский полуостров называют краем российской географии – но говорят так только те, кто не добирался до притулившихся к нему двух других крошечных полуостровов, Среднего и Рыбачьего. В эту мекку джиперов и рыбаков нужно приезжать тем, кто хочет сбежать от наступающей со всех сторон цивилизации и мечтает о цифровом детоксе и уединении.

От Мурманска до полуострова Средний всего около 120 км, хотя расстояния здесь измеряются не километрами, а часами: пос­ле съезда с асфальта начинается старая грунтовка, и из-за острых камней, рытвин, ухабов и бродов путь до конечной точки может занять совсем не то время, на которое рассчитываешь по навигатору. Хотя эта конечная точка зависит только от собственного желания и настроения – как правило, туристы разбивают лагерь на живописном берегу Баренцева моря вблизи от источника или речки, ведь населённых пунктов (так же, как электричества и связи) здесь нет. Зато наследия – но не культуры, а военной истории – хватает.


Если аккуратно ­объехать Средний по периметру (центр полуострова малопроходим), то первое, что замечаешь, – памятник, обелиск и захоронения солдат, воевавших здесь с войсками вермахта во время боёв в Заполярье. Ещё дальше, уже в отдалении от ­берега ­стоит брошенная батарея с четырьмя внушительными 152-миллиметровыми артиллерийскими орудиями, под которыми сохранились подземные бункеры с жилыми и техническими комнатами.

Но главное на Среднем – красота суровой северной природы: тонкие берёзки с искривлёнными стволами, укутанная мхами и испещрённая озёрцами тундра, бескрайние поля вороники и иван-чая, топкие болотца, в которых золотом отливает спелая морошка.


Наверное, самое фотогеничное место полуострова – скальные останцы Акка и Укка или «Два брата» (между прочим, древнее капище саамов) и Берег рыжих камней с примыкающим к нему галечным пляжем. Скульптором тут выступила сама природа – постоянная эрозия и прибой выточили из слоистых «заготовок» сад камней самых причудливых форм, размеров и оттенков, похожих то на людей, то на животных, то и вовсе на какой-то блинный торт.


Как добраться?


Прямые рейсы различных авиакомпаний из Москвы в Мурманск (около 2 часов), далее на автомобиле повышенной проходимости.


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Совет


По дороге на полуостров Средний можно сделать остановку для посещения водопада на реке Западная Лица и прогулки по хребту Мустатунтури.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мурманская область   Россия   баренцево море   интересное   интересные места   полуостров   путешествия   
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2  комментария
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
жалко яндекс карты уступают по детализации и актуальности гугл картам.
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
4752



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