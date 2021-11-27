Кладбище кораблей на губе Пала

В июне 1961 года ПБ-24 был передислоцирован в Западную Лицу в составе 206-й отдельной бригады подводных лодок, в декабре 1962 года - в подчинении эскадрильи подводных лодок в бухте Пала. В 1966 году ПБ-24 стал использоваться как плавучая казарма под новым названием ПКЗ-112. Он служил плавучей казармой до 1975 года, когда был исключен из состава ВМФ. Стоит отметить, что все суда проекта 314 позже были переделаны в плавучие казармы.