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Кладбище кораблей на губе Пала

Кладбище кораблей на губе Пала (24 фото)

Автор:
27 ноября 2021 11:51
Сообщество : Путешествия
Метки: Кладбище кораблей   Мурманская область   губа Пала   интересно   интересные места   необычно   опасно   путешествия   
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В одном из заливов губы Пала на Кольском полуострове, недалеко от города Полярный, расположилось кладбище кораблей. Когда-то на базе старой баржи здесь была оборудована база для кораблей обеспечения Северного флота. Сейчас они просто ржавеют, и только слухи о том, что старая баржа перевозила радиоактивные отходы и до сих пор фонит радиацией, спасают суда от разграбления.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кладбище кораблей   Мурманская область   губа Пала   интересно   интересные места   необычно   опасно   путешествия   
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a_komolow 2 часа назад
Как не прискорбно, но всему есть своё время!
Эти посудины свой срок отработали!
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21k
Matrosskin 2 часа назад
Каким "музеем", она сгнила уже... И проверяйте написанное, а то ПБ вдруг внезапно стала "Подводной лодкой проекта 314" в одном из абзацев.
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