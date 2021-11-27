Кладбище кораблей на губе Пала

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В одном из заливов губы Пала на Кольском полуострове, недалеко от города Полярный, расположилось кладбище кораблей. Когда-то на базе старой баржи здесь была оборудована база для кораблей обеспечения Северного флота. Сейчас они просто ржавеют, и только слухи о том, что старая баржа перевозила радиоактивные отходы и до сих пор фонит радиацией, спасают суда от разграбления.
Вот что написано о кладбище погибших кораблей на губе Пала на сайт энтузиастов промышленного туризма из Мурманской области: «На заднем плане виден Зеленый остров. Остров буквально усыпан обломками кораблей, до недавнего времени на его берегу лежал корпус технического танкера проекта 1783А. По слухам, этот танкер использовался для перевозки радиоактивных отходов, и поэтому уровень радиации здесь до сих пор высок».
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«Лучше всего сохранилось судно ПБ-24 - плавбаза проекта 314 для снабжения подводных лодок, - рассказывает сайт. - База подводных лодок была заложена в мае 1956 года на заводе № 402. Спустя год, в августе 1957 года, база подводных лодок была включена в состав 162-й бригады подводных лодок Северного флота, дислоцированной в Полярном. Поселок Полярный до сих пор имеет статус закрытой военной базы, попасть туда можно только по пропуску или по местной регистрации».
Корпус ПБ-24 окружен затонувшими катерами и буксирами. Их можно подробно рассмотреть во время отлива.
Лазить на суда отваживаются лишь самые смелые сталкеры. Остальных пугает плохое состояние судов и, конечно, радиация.
В июне 1961 года ПБ-24 был передислоцирован в Западную Лицу в составе 206-й отдельной бригады подводных лодок, в декабре 1962 года - в подчинении эскадрильи подводных лодок в бухте Пала. В 1966 году ПБ-24 стал использоваться как плавучая казарма под новым названием ПКЗ-112. Он служил плавучей казармой до 1975 года, когда был исключен из состава ВМФ. Стоит отметить, что все суда проекта 314 позже были переделаны в плавучие казармы.
Всего по проекту 314 построено четыре плавбазы, все они служили на Северном флоте. Судно «Владимир Егоров» списано в 1976 году, «Василий Вересовой» - в 1978 году, судно «Николай Столбов» прослужило дольше всех и было выведено из эксплуатации в 1984 году (затоплено в Печенгской губе, лежит на глубине 30 метров). До наших дней сохранился только головной корабль проекта ПБ-24.
Подводные лодки проекта 314 предназначались для снабжения четырех дизельных подводных лодок проекта 613. Подводные лодки имели специальную машинно-котельную установку для зарядки подводных батарей, два дизеля для питания подводных лодок и два водотрубных котла для снабжения подводных лодок паром. Силовая установка головного корабля могла заряжать аккумуляторы двух подводных лодок проекта 613 или одной подводной лодки проекта 611 одновременно. Также на плавбазе были каюты и помещения для раздельного размещения экипажа подводной лодки и экипажа самой плавбазы.
Дальнейшая судьба кладбища кораблей неизвестна, но энтузиасты надеются, что плавбаза однажды станет музеем.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Кладбище кораблей Мурманская область губа Пала интересно интересные места необычно опасно путешествия
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