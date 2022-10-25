Краундфандин здорового человека: российские орнитологи собирают деньги на трекеры для птиц

Краудфандинг порой имеет разные формы и необычные цели. Не всегда авторы преследуют цель обогащения.
Российские орнитологи обратились ко всем любителям птиц с просьбой помочь собрать средства.
Деньги нужны не на корм или содержание, причина довольна забавная.
Пернатые разоряют ученых, когда их GPS трекеры начинают посылать данные из роуминга.
Птицы могут долго находиться вне зоны действия сети, а потом внезапно объявиться например в Иране и начать отправлять все, что накопилось.
Именно так произошло три года назад. Кстати, тогда оператор сделал специальный тариф для птиц, сейчас, правда, тоже пообещал компенсировать эти затраты.
Опа, чирик!
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад
- Дипломат-гироскутер — стильное и практичное средство передвижения
- Зачем в Японии приделывают глаза беспилотным автомобилям
- Гигант и полуженщина: пара, которой можно в чём-то позавидовать
- Новая разработка Google Japan — клавиатура в длину выше среднестатистического японца