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Краундфандин здорового человека: российские орнитологи собирают деньги на трекеры для птиц

Краундфандин здорового человека: российские орнитологи собирают деньги на трекеры для птиц

Автор:
25 октября 2022 23:40
Сообщество : Животные
Метки: Датчики   интересно   необычно   орнитологи   птицы   сборы   трекер   
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Краудфандинг порой имеет разные формы и необычные цели. Не всегда авторы преследуют цель обогащения.

Российские орнитологи обратились ко всем любителям птиц с просьбой помочь собрать средства.

Деньги нужны не на корм или содержание, причина довольна забавная.

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Пернатые разоряют ученых, когда их GPS трекеры начинают посылать данные из роуминга.

Птицы могут долго находиться вне зоны действия сети, а потом внезапно объявиться например в Иране и начать отправлять все, что накопилось.

Именно так произошло три года назад. Кстати, тогда оператор сделал специальный тариф для птиц, сейчас, правда, тоже пообещал компенсировать эти затраты.

Опа, чирик!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Датчики   интересно   необычно   орнитологи   птицы   сборы   трекер   
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