15 изображений, от которых подскочит уровень адреналина в крови

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Знаете ли вы, что прилив адреналина бодрит так же как чашка кофе? Давление повышается, пульс становится быстрее, и вы чувствуете прилив сил. В этом посте вы увидите кадры, которые несомненно подстегнут вашу нервную систему.
Комодский дракон - самый крупный вид ящериц на планете. Они вырастают в длину до 3 метров, и весят около 70 килограмм
Неожиданно
Что с этим делать?
Страшное ДТП
Promachoteuthis sulcus вид кальмара - единственный экземпляр. Пойман исследовательским судном в южной Атлантике на глубине 2000 метров
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А она же "падла неумиручая".