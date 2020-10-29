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10 экстремальных моментов, из-за которых у вас подскочит уровень адреналина

10 экстремальных моментов, из-за которых у вас подскочит уровень адреналина (8 фото + 2 видео + 1 гиф)

Автор:
29 октября 2020 22:50
Сообщество : Спорт
Метки: адреналин   люди   моменты   ощущения   уровень   шутка   экстремальные   
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Все мы знаем, что адреналин выделяется нашим организмом в опасных или стрессовых ситуациях, и создает ощущения похожие на эйфорию. Этот "гормон страха" помог нашим предкам мобилизовать все свои физические ресурсы на защиту от хищников. В наши дни нам не нужно защищаться от больших угроз, и люди нашли другие способы высвобождения адреналина. Даже самые страшные фильмы ужасов - это детская шутка по сравнению с тем, что делают эти любители экстрима!

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Метки: адреналин   люди   моменты   ощущения   уровень   шутка   экстремальные   
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4k
lakmur Час назад
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Атанас Раков Минуту назад
Про шкуродеры в пещер - да, ето, блд, страшно.
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1k
Domax3000 11 минут назад
10 экстремальных моментов, из-за которых у вас подскочит уровень адреналина
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4k
Андрей Крылов Полчаса назад
Если для для дела - понимаю. Уважаю. А такое почти везде - почесать свои яйца! И не более того. Дорого, между прочим, и бестолково. Многие такие "герои" уже червей корят... Очень многие. А зачем? Ладно бы спасли кого или кому помогли...
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8k
БарНалей 41 минуту назад
Чувак на лыжах с крылом.... Ну не верю! Не верю конкретно этому видео, так то знаю, что есть такие безбашенные. Но это немного не так выглядит.
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673
satra 43 минуты назад
Доступный экстрим:
В Подмосковье в Домодедовском районе есть система пещер Сьяны. Там есть пара атракционов "Щучка" и "Бутылка".
Наколенники, каска и налобный фонарь - обязательны. Но очень желательно выцепить местного. Скажите ему "Доброго" и он Вас примет за своего :)
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6k
nihilists 55 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
Алеksей 56 минут назад
"..не знает что такое страх" Ещё как знает! Только вот смелость - это не отсутствие страха, а вопреки страху. Нет страха - нет адреналина, ну и смысла в экстриме, плюс страх это ещё и личная страховка - держит в напряжении.
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