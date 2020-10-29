10 экстремальных моментов, из-за которых у вас подскочит уровень адреналина

Все мы знаем, что адреналин выделяется нашим организмом в опасных или стрессовых ситуациях, и создает ощущения похожие на эйфорию. Этот "гормон страха" помог нашим предкам мобилизовать все свои физические ресурсы на защиту от хищников. В наши дни нам не нужно защищаться от больших угроз, и люди нашли другие способы высвобождения адреналина. Даже самые страшные фильмы ужасов - это детская шутка по сравнению с тем, что делают эти любители экстрима!