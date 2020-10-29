10 экстремальных моментов, из-за которых у вас подскочит уровень адреналина

Все мы знаем, что адреналин выделяется нашим организмом в опасных или стрессовых ситуациях, и создает ощущения похожие на эйфорию. Этот "гормон страха" помог нашим предкам мобилизовать все свои физические ресурсы на защиту от хищников. В наши дни нам не нужно защищаться от больших угроз, и люди нашли другие способы высвобождения адреналина. Даже самые страшные фильмы ужасов - это детская шутка по сравнению с тем, что делают эти любители экстрима!
Страшно представить эти ощущения
Бразильский серфер Родриго Коха покорил волну, высотой с 9-этажный дом, установив новый мировой рекорд
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Прыжок в неизвестность
Я не думала, что вертолёты так могут
Чтобы понять насколько это невероятно, посмотрите на тень
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Этот человек не знает, что такое страх
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В Подмосковье в Домодедовском районе есть система пещер Сьяны. Там есть пара атракционов "Щучка" и "Бутылка".
Наколенники, каска и налобный фонарь - обязательны. Но очень желательно выцепить местного. Скажите ему "Доброго" и он Вас примет за своего :)