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Арт Космос

Арт Космос

Автор:
25 октября 2022 16:48
Метки: art   космос   пространство   
310
14
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Космос — это пространство, которое окружает нашу планету Земля . В космическом пространстве присутствуют звезды, планеты и многие другие объекты.

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2  комментария
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2k
Yus 5 часов назад
Леонов и Соколов, вот это арт космос.
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6k
ekarataev 5 часов назад
Комментарий к фото
Регулярные пуски с космодрома Плесецк - вот это реальный арт космос.
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