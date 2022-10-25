Арт Космос

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Космос — это пространство, которое окружает нашу планету Земля . В космическом пространстве присутствуют звезды, планеты и многие другие объекты.
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Метки: art космос пространство
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