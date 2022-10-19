В копилку эрудита: интересные факты о кольцах Сатурна

Что известно об "опоясанной" планете Солнечной системы? А известно довольно много: химический состав и структура, особенности формирования и история открытия. Отвлекитесь от текущей новостной повестки — уделите несколько минут кольцам Сатурна.

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