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В копилку эрудита: интересные факты о кольцах Сатурна

В копилку эрудита: интересные факты о кольцах Сатурна

Автор:
19 октября 2022 14:08
Сообщество : Космос
Метки: кольца Сатурна   космос   планеты   сатурн   факты   факты о Сатурне   
2583
10
Что известно об "опоясанной" планете Солнечной системы? А известно довольно много: химический состав и структура, особенности формирования и история открытия. Отвлекитесь от текущей новостной повестки — уделите несколько минут кольцам Сатурна.
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Источник:

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Метки: кольца Сатурна   космос   планеты   сатурн   факты   факты о Сатурне   
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13  комментариев
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1k
Ловите наркомана! 53 минуты назад
Красавец конечно
Как я в советском детстве мечтал дожить до шанса увидеть космос своими глазами, ждал полетов к газовым гигантам и колонизации Марса!
А доживаю свой век на плоской земле и вокруг меня бродит перманентный крестный ход.
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21k
sanchesS80 20 минут назад
На счет Галилея и тройной планеты. Дело в том что в плохом качестве кольца реально очень похожи на тройную планету. В его времена ничего про кольца даже в теории не могли предположить, поэтому увидев примерно такое, он подумал что 2 луны крутятся вокруг Сатурна.

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4k
perekrestok 21 минуту назад
Все красиво. Но это инопланетяне сделали вокруг нас шаровой экран и показывают нам бесконечное кино. Хорошо что мы сидим в первом ряду и наблюдаем красивые картинки. А как перешли на цифру то способ передать картинки сильно упростился. Ну и космические телескопы тут очень пригодились.
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5k
heta 43 минуты назад
Тут ни одного снимка нет. Все картинки - комп. визуализация.
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Никифоридис

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