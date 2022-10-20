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Астрономы научились предсказывать рождение сверхновой

Астрономы научились предсказывать рождение сверхновой

Автор:
20 октября 2022 22:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: взрывы   звезды   интересно   космос   рождение звезды   сверхновая   
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Если вам надоели новости бренной Земли, то эти вести из мира далекого космоса специально для вас. Совместная команда астрономов из Франции и Англии сделал открытие. Ученые научились предсказывать вспышки сверхновых.

Сам метод естественно связан не с интуицией, а сложными математическими расчетами, моделированию и анализу сотен, если не тысяч архивных снимков. Им удалось выявить закономерность, что перед во взрыве массивных звезды обволакивает облако неизвестного вещества из-за чего снижается яркость от вспышки. Данный процесс длится по времени несколько месяцев, но именно он является предвестником космической катастрофы.

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Сверхновые типа II-P перед вспышкой резко сбрасывают вещество, которое и становится облаком. При взрыве оно сильно раскаляется, а потом постепенно остывает, создавая тем самым эффект характерного медленного затухания звезды.

Ученые смоделировали разные механизмы формирования этого неопознанного околозвездного вещества и провели сравнительный анализ со снимками образовавшихся сверхновых звезд типа II-P. Согласно исследованию образование облака занимает около года, а потом из-за него видимая яркость еще живой звезды со временем падает в десятки, а то и в сотни раз.


Именно это позволит ученым предсказывать вспышки некоторых сверхновых. Если появляется облако, то взрыва можно ожидать в любой момент — через несколько дней или несколько месяцев.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: взрывы   звезды   интересно   космос   рождение звезды   сверхновая   
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3  комментария
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19k
Corvus Corax Час назад
"перед во взрыве массивных звезды обволакивает облако неизвестного вещества из-за чего снижается яркость от вспышки"

Это на каком языке?
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16k
Bill 17 минут назад
Коротко: если яркость звезды за год упала в десятки раз - то скорее всего скоро будет вспышка. Гениальное открытие британских ученых!
А если жена застала Вас с любовницей - то скорее всего скоро будет скандал.
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2k
Lovels Travel Час назад
Тут бы со своей планетой разобраться )
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Александр Невский
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