Астрономы научились предсказывать рождение сверхновой

Ученые смоделировали разные механизмы формирования этого неопознанного околозвездного вещества и провели сравнительный анализ со снимками образовавшихся сверхновых звезд типа II-P. Согласно исследованию образование облака занимает около года, а потом из-за него видимая яркость еще живой звезды со временем падает в десятки, а то и в сотни раз.

Именно это позволит ученым предсказывать вспышки некоторых сверхновых. Если появляется облако, то взрыва можно ожидать в любой момент — через несколько дней или несколько месяцев.