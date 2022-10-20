Астрономы научились предсказывать рождение сверхновой

Если вам надоели новости бренной Земли, то эти вести из мира далекого космоса специально для вас. Совместная команда астрономов из Франции и Англии сделал открытие. Ученые научились предсказывать вспышки сверхновых.
Сам метод естественно связан не с интуицией, а сложными математическими расчетами, моделированию и анализу сотен, если не тысяч архивных снимков. Им удалось выявить закономерность, что перед во взрыве массивных звезды обволакивает облако неизвестного вещества из-за чего снижается яркость от вспышки. Данный процесс длится по времени несколько месяцев, но именно он является предвестником космической катастрофы.
Сверхновые типа II-P перед вспышкой резко сбрасывают вещество, которое и становится облаком. При взрыве оно сильно раскаляется, а потом постепенно остывает, создавая тем самым эффект характерного медленного затухания звезды.
Ученые смоделировали разные механизмы формирования этого неопознанного околозвездного вещества и провели сравнительный анализ со снимками образовавшихся сверхновых звезд типа II-P. Согласно исследованию образование облака занимает около года, а потом из-за него видимая яркость еще живой звезды со временем падает в десятки, а то и в сотни раз.
Именно это позволит ученым предсказывать вспышки некоторых сверхновых. Если появляется облако, то взрыва можно ожидать в любой момент — через несколько дней или несколько месяцев.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- В Млечном Пути нашли 170 планет-сирот. Что это такое?
- Самый большой телескоп Европы показал невероятную картину Солнца
- 20 потрясающих фотографий из глубин Вселенной
- 10 легендарных созвездий
- Самая яркая звезда в ночном небе
Это на каком языке?
А если жена застала Вас с любовницей - то скорее всего скоро будет скандал.