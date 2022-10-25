«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название фильма

Умели в советское время снимать хорошее приключенческое кино. Да еще и вестерн, да еще и с патриотическим уклоном. Даже сегодня, спустя более 55 лет фильм смотрится с большим интересом. Потому что был снят мастерски и с душой. А съемкам предшествовала серьезная подготовительная работа.
Фильм представляет собой вольную экранизацию повести Павла Бляхина «Красные дьяволята». Впервые это произведение экранизировали еще в 1923 году. Но на волне успеха зарубежных вестернов мосфильмовские начальники решили сделать своеобразный ремейк и создать собственный кинохит в популярном в 60-е годы жанре.
За тысячу советских рублей у вдовы писателя были выкуплены права на новую экранизацию повести. Сценарист Николай Эрдман получил задание придумать свежий сюжет на основе произведения. А в качестве режиссера хотели пригласить Александра Митту. Но тот как раз снимал свою семейную драму «Звонят, откройте дверь» и от участия в проекте отказался. Не получилось придумать захватывающую историю и у сценариста.
Тогда проект доверили молодому перспективному режиссеру Эдмонду Кеосаяну. Тот вместе со своим коллегой Сергеем Ермолинским написал сценарий с рабочим названием «Знак четырех». К делу оба подошли творчески. Текст повести серьезно переработали. В первоисточнике подростков было трое. В сценарии же к ним добавился четвертый – гимназист Валера Мещеряков. Книжного китайца Ю-ю заменили Яшкой-цыганом. А вместо батьки Махно главным антагонистом стал атаман Бурнаш.
Вопрос был в том, где найти юных актеров на ключевые роли. Вначале Кеосаян обратился во ВГИК. Но главным героям по сценарию было всего 13-15 лет. Студенты же выглядели значительно старше. В итоге от этой идеи отказались и кинулись искать всю четверку по школам да по своим знакомым. Витю Косых на роль Даньки нашли тут же, на Мосфильме, где работал его отец. У парня уже был за плечами кинематографический опыт, и он легко прошел пробы.
Быстро нашли актера и на роль Валерки. Косых предложил своего приятеля Мишу Метелкина, с которым уже работал в фильме «Мимо окон идут поезда». А вот с поисками актеров на роли двух других подростков возникли сложности. По замыслу режиссера, Ксанка должна быть не только красивой, но и сильной девушкой. Такой, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет.
В московских школах красавиц было полно. А вот с красивыми и сильными барышнями, да еще и хорошо смотревшимися в кадре, возникли проблемы. Тогда Ксанку решили искать среди девушек-спортсменок. И во дворце спорта «Крылья Советов» нашли Валю Курдюкову. Барышня занималась многоборьем.
Дольше всех искали актера на роль Яшки-цыгана. Ассистенты режиссера ездили по цыганским таборам. Просили дать паренька, который хорошо танцует, играет на гитаре, поет и скачет верхом. Киношникам охотно шли навстречу. Мол, забирайте любого. Но снимать будете только вместе со всем табором.
На такие условия съемочная группа, естественно, пойти не могла. В отчаянии Кеосаян уже подумывал заменить в сценарии цыгана на грузина. Такой типаж найти было куда проще. Но ситуацию неожиданно спас Юрий Цурило. Актер привел на студию своего приятеля Василия Васильева. В свои неполные 15 лет цыганский юноша отлично танцевал, умел петь и играть. Да еще и вел два музыкальных кружка для школьников. Так был найден Яшка-цыган.
Ефим Копелян должен был сыграть Сидора Лютого, а атамана Бурнаша – Ролан Быков. Но когда тот отказался от роли, решили произвести рокировку. Копелян перевоплотился в атамана, а роль Лютого отдали более молодому артисту Владимиру Трещалову.
На роль Бубы Касторского вначале пробовался Эммануиль Геллер. Но вдруг Кеосаян случайно встретил Бориса Сичкина. А тот с ходу возьми да заяви: «Говорят, у тебя есть для меня отличная роль». Режиссер неожиданно согласился: «Да, действительно, роль только для тебя». И взял артиста в свой фильм без проб.
Согласно сценарию, Касторский должен был появиться в кадре один раз – просто объявить номер. Но Борис Михайлович предложил несколько идей, которых не было в тексте, постоянно импровизировал на площадке. В итоге его персонажа в фильме стало значительно больше, а сама роль сделала артиста популярным на всю страну.
Начальство порекомендовало Кеосаяну внести в фильм больше юморных моментов. Режиссер счел эти рекомендации вполне резонными. Так в фильме появился персонаж Савелия Крамарова и его фееричная фраза: «А вдоль дороги мертвые с косами стоят», позже ставшая частью нашего национального фольклора.
Для съемок экшена необходимы были специально обученные кони. Но найти их в тот момент было очень сложно. Большую часть игровых животных забрал Сергей Бондарчук для съемок своего эпоса «Война и мир». Тогда, чтобы не терять время, Кеосаян начал павильонные съемки. На Мосфильме были отсняты эпизоды у колокольни, в сельском домике, у бани.
А потом решилась проблема и с лошадьми – их арендовали в столичном спортивном обществе «Урожай». На съемки экшен-сцен и натуры группа отправилась в Херсонскую область – в город Новая Каховка. Для фильма было поставлено 43 трюка, а их подготовкой занимались опытные каскадеры. Именно они были заняты в экшен-сценах: прыгали с вагона на вагон во время движения, падали с крыши поезда и со скачущих лошадей.
Впрочем, скакать на лошадях, плавать, стрелять из настоящего оружия обучили и самих актеров. А некоторые сцены снимали без дублеров. Иногда это заканчивалось травмами. На съемках сцены, где Данька останавливал прущих во весь опор коней, пострадал Витя Косых. Парень не вовремя выскочил на дорогу. Лошади испугались и взяли чуть в сторону. Оглоблей актера сбило с ног, и по нему проехалась вся тачанка. К счастью, юноша отделался лишь небольшими травмами. И даже сам смог встать на ноги.
Непросто далась и сцена погони за поездом. Деревянный мост должен был загореться и рухнуть. Но Кеосаян полагал, что сооружение сгорит раньше, чем нужно, и могут пострадать актеры. Поэтому соорудили второй точно такой же мост. Подожгли его и засекли время – макет горел более получаса. Решили, что этого времени для съемок достаточно. Но Кеосаян решил подстраховаться все равно. Актеров одели в огнеупорные костюмы. А машиниста поезда режиссер сыграл сам. Сцену сняли идеально.
Фильм сняли всего за полгода. Название же придумывали прямо по ходу дела. Предлагались различные варианты. Остановились на двух – «Неуловимые из Гуляй-Поля» и «Мстители из Гуляй-Поля». Но ни то, ни другое режиссеру не нравилось. Тогда Витя Косых и Миша Метелкин предложили некий гибрид. Так появилось название «Неуловимые мстители». На нем в итоге и остановились.
Успех кинокартины оказался феноменален. Люди толпами шли в кинотеатры. А исполнителей главных ролей на премьере вынесли из зала на руках. На волне этой популярности были сняты еще два продолжения. Причем, «Новые приключения неуловимых» оказались даже успешнее оригинального фильма. А вот третья лента, «Корона Российской империи» получилась очень неоднозначной. Но об этом поговорим в следующих публикациях.
Источник:
АНТИФИШКИ
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