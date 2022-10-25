«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название фильма

За тысячу советских рублей у вдовы писателя были выкуплены права на новую экранизацию повести. Сценарист Николай Эрдман получил задание придумать свежий сюжет на основе произведения. А в качестве режиссера хотели пригласить Александра Митту. Но тот как раз снимал свою семейную драму «Звонят, откройте дверь» и от участия в проекте отказался. Не получилось придумать захватывающую историю и у сценариста.

Тогда проект доверили молодому перспективному режиссеру Эдмонду Кеосаяну. Тот вместе со своим коллегой Сергеем Ермолинским написал сценарий с рабочим названием «Знак четырех». К делу оба подошли творчески. Текст повести серьезно переработали. В первоисточнике подростков было трое. В сценарии же к ним добавился четвертый – гимназист Валера Мещеряков. Книжного китайца Ю-ю заменили Яшкой-цыганом. А вместо батьки Махно главным антагонистом стал атаман Бурнаш.