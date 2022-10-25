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Смешные комментарии из&nbsp;социальных сетей-99

Смешные комментарии из социальных сетей-99

Автор:
25 октября 2022 07:24
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   
2895
29
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Прикольные картинки с комментариями

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Источник:

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Метки: Юмор   картинки   комментарии   
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54  комментария
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9k
Павел 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну да. Студенты. Они везде студенты. даже в мусорских ВУЗах.
Или если это будующие врачи, то легче?
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4k
Taf Taffus 58 секунд назад
Комментарий к фото
О, язык программирования 1С на арабском.
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2k
mikhanych Минуту назад
Комментарий к фото
явно фотошоп школота вояла! там вообще список продуктов.
арабы пишут справа налево
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4k
!ГЕНнадий Минуту назад
Комментарий к фото
-Ну всё, я в отпуске.....
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22k
Евгений 16 минут назад
Комментарий к фото
Не я похож на Ди-Каприо, а он на меня :).
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22k
Евгений 17 минут назад
Комментарий к фото
Может белорусские рубли? Хоть не так обидно.
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