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Это действительно случайные кадры посмотрите

Это действительно случайные кадры посмотрите

Автор:
24 октября 2022 13:11
Сообщество : Юмор
Метки: в фотографиях   иллюзии   случайно   
617
12

Порой теням становится скучно со своими владельцами. На этих фотографиях они решили «перетянуть одеяло» на себя и стать самым примечательным явлением на снимке. Благодаря теням, казалось бы, совсем непримечательная кадры, стали в разы интересней. Давайте посмотрим.

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Метки: в фотографиях   иллюзии   случайно   
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1  комментарий
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Вася 57 минут назад
обычная дерева и её невероятная тень аднака
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