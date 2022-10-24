Это действительно случайные кадры посмотрите

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Порой теням становится скучно со своими владельцами. На этих фотографиях они решили «перетянуть одеяло» на себя и стать самым примечательным явлением на снимке. Благодаря теням, казалось бы, совсем непримечательная кадры, стали в разы интересней. Давайте посмотрим.
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Метки: в фотографиях иллюзии случайно
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