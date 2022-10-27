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ЖЭК-арт, который можно отнести к отдельному виду искусства

ЖЭК-арт, который можно отнести к отдельному виду искусства

Автор:
27 октября 2022 08:37
Сообщество : Всё о ЖКХ
Метки: art   ЖЭК   Прикол   Юмор   дворы   дизайн   креатив   фантазия   
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Облагородить территорию и сделать её красивее — замечательное желание, достойное высших похвал. Однако справиться с этой задачей по силам не каждому человеку. Ведь способности к дизайну и рисованию есть, к сожалению, не у всех.

Однако особо самоуверенных творцов этот факт никак не останавливает. Их желание создавать настолько велико, что оно в буквальном смысле рвётся из них наружу. В результате их деятельности на улицах иногда можно встретить крайне странные, но забавные художества, которые так и хочется сфотографировать и показать всем.


Предлагаем вам взглянуть на некоторые примеры безумно смешного ЖЭК-арта и поднять себе настроение. Посмотрите, как постарались люди при создании украшений для своих дворов и придомовых территорий.


Конь всадника апокалипсиса

×
×

Шрек на минималках

Очаровательный охранник

Тариф «Эконом»

У кого-то всё в порядке с фантазией

Как-то поесть захотелось.

Пчёлы уже не те

Пятачок! Это какие-то неправильные пчёлы!

Что-то на грани с современным искусством

Что-то новенькое из пластиковых бутылок

Инфаркт вечером при лунном свете через 3,2,1…

Крокодил под шубой.

Вот идёте вы такие вечером по улице, а тут такая картина

Страшновато как-то

Даже в «Сталкере» такого не было.

Хорошо сидят, душевно

Колобок, колобок, а ты нас не съешь?

Арахнид-солдат, сделанный своими руками

Это просто колорадский жук, на бабушкиной картошке вон как вымахал.

Странные у них котики.

Концептуальная белка

Белка не пропускала день ног.

Какой страшнее?

Фигурка грустной русалки

Утро понедельника.

Закопалась

Вам тоже вдруг стало как-то не по себе?

В глаза диоды вставить, вообще жуть была бы.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: art   ЖЭК   Прикол   Юмор   дворы   дизайн   креатив   фантазия   
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