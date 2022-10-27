ЖЭК-арт, который можно отнести к отдельному виду искусства

Облагородить территорию и сделать её красивее — замечательное желание, достойное высших похвал. Однако справиться с этой задачей по силам не каждому человеку. Ведь способности к дизайну и рисованию есть, к сожалению, не у всех.
Однако особо самоуверенных творцов этот факт никак не останавливает. Их желание создавать настолько велико, что оно в буквальном смысле рвётся из них наружу. В результате их деятельности на улицах иногда можно встретить крайне странные, но забавные художества, которые так и хочется сфотографировать и показать всем.
Предлагаем вам взглянуть на некоторые примеры безумно смешного ЖЭК-арта и поднять себе настроение. Посмотрите, как постарались люди при создании украшений для своих дворов и придомовых территорий.
Конь всадника апокалипсиса
Шрек на минималках
Очаровательный охранник
Тариф «Эконом»
У кого-то всё в порядке с фантазией
Как-то поесть захотелось.
Пчёлы уже не те
Пятачок! Это какие-то неправильные пчёлы!
Что-то на грани с современным искусством
Что-то новенькое из пластиковых бутылок
Инфаркт вечером при лунном свете через 3,2,1…
Крокодил под шубой.
Вот идёте вы такие вечером по улице, а тут такая картина
Страшновато как-то
Даже в «Сталкере» такого не было.
Хорошо сидят, душевно
Колобок, колобок, а ты нас не съешь?
Арахнид-солдат, сделанный своими руками
Это просто колорадский жук, на бабушкиной картошке вон как вымахал.
Странные у них котики.
Концептуальная белка
Белка не пропускала день ног.
Какой страшнее?
Фигурка грустной русалки
Утро понедельника.
Закопалась
Вам тоже вдруг стало как-то не по себе?
В глаза диоды вставить, вообще жуть была бы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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