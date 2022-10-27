ЖЭК-арт, который можно отнести к отдельному виду искусства

Однако особо самоуверенных творцов этот факт никак не останавливает. Их желание создавать настолько велико, что оно в буквальном смысле рвётся из них наружу. В результате их деятельности на улицах иногда можно встретить крайне странные, но забавные художества, которые так и хочется сфотографировать и показать всем.

Предлагаем вам взглянуть на некоторые примеры безумно смешного ЖЭК-арта и поднять себе настроение. Посмотрите, как постарались люди при создании украшений для своих дворов и придомовых территорий.

Конь всадника апокалипсиса