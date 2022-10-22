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Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Фотографии со съёмок известных советских фильмов

Автор:
22 октября 2022 22:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
284
21
Думаю, люди на фотографиях в представлении не нуждаются.
Но если вдруг кого-то не узнаете - пишите в комментах, будем вспоминать вместе :)
Интересного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   актеры   интересно   кино   фотографии   
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5  комментариев
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115
Obrval 3 часа назад
Как у них раньше так хорошо фильмы то делать получалось? Кажись, секрет утерян.
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1k
Андрей Еделькин 3 часа назад
Большую часть фотографий, даже подписи узнают из какого фильма.
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