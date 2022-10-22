Его звали Рэмбо. Несчастный герой, ставший машиной для убийства

Отснятый материал произвёл на актёра такое удручающее впечатление, что Сталлоне пытался всячески помешать выходу фильма в прокат. Говорил, что это самый настоящий позор, и даже пытался выкупить киноленту, чтобы её уничтожить. Но умение уговаривать в тот раз подвело всемогущего Сталлоне.

Его звали Рэмбо

«Его звали Рэмбо, и он был с виду вполне обыкновенным парнем с длинной густой бородой и спадающими на шею волосами». Когда в 1968 году американский писатель Дэвид Моррелл начинал свой роман «Первая кровь», Вьетнамская война была в самом разгаре. США столкнулись с массовым антивоенным движением, в городах случались многотысячные демонстрации, а активистов так же массово преследовали по закону. На этом фоне книга о вернувшемся из Вьетнама неприкаянном ветеране, который одним своим видом вызывает подозрение у жителей «срединной» Америки, несла отчетливый посыл против того, что происходило в Юго-Восточной Азии. «Первую кровь» хвалили все ведущие критики, а свою экранизацию роман мог получить ещё в 1972 году, сразу после выхода. Но оказалось, что этот герой нужен США совсем в ином качестве.