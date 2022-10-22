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Мастерство выживания: необычные способы защиты животных в дикой природе

Мастерство выживания: необычные способы защиты животных в дикой природе

Автор:
22 октября 2022 13:26
Сообщество : Животные
Метки: выживание   дикие животные   дикий мир   защита животных   природа   фауна   
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Природа создала фауну не только разнообразной, но и очень продуманной. Не считая, конечно, несуразного утконоса (шутка). Способы защиты от хищников у представителей животного мира и мира растений также разнообразны, ведь не все могут быстро бегать.

Например, механизм защиты ящера-броненосца похож на механизм черепахи. Если ящерица вдруг испугалась, то она превращается  в клубок, при этом замыкая его, беря свой хвост в рот. На хвосте и вдоль спины у ящера шипы.

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Гусеница-мешочница при рождении начинает строить себе домик из частиц листьев, связанных шелковиной. Домик похож на мешок, отсюда и название.

Гусеница бабочки Hemeroplanes поступает еще продуманнее – чтобы ее не съели, она притворяется змеей.

А вот и черепахи. Только не простые, а колючие. С помощью шипов они защищаются от врагов, но сами по себе это совершенно безобидные животные.

А эта гусеница называется безумным шляпником не просто так, ведь она строит себе защитную шляпу из своих собственных голов.

Паук-птицеед Celaenia excavata притворяется фекалиями, чтобы быть непритягательным для птиц.

А это лягушка идеально сливается с окружающей природой, а точнее с мхом – отсюда и название.

А это тернистый дьявол. Своими шипами он отпугивает хищников.

А эта лягушка куяба отпугивает хищников огромными ложными глазами, при приближении которого она выделяет неприятную слизь.

Этот маленький жучок похож на черепаху из-за панциря.

Горилла, например, очень опасна в своем гневе. Укус этого примата в два раза сильнее укуса льва.

Кашалот, хоть и само по себе крупное животное, защищается оно, выпуская облако красноватой жидкости, похожей на кровь.

А морской огурец пошел дальше – он вообще выбрасывает часть кишечника. Потом органы в нем регенерируются.

А коала, хоть и выглядит очень мило, имеет острейшие коготочки. Кроме того, напуганное животное может не слабо укусить.

Дикая кошка Маргай тот еще альпинист. Лодыжка у него поворачивается на 180 градусов, благодаря чему он может прыгать по местности легко и быстро.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: выживание   дикие животные   дикий мир   защита животных   природа   фауна   
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