Мастерство выживания: необычные способы защиты животных в дикой природе

Природа создала фауну не только разнообразной, но и очень продуманной. Не считая, конечно, несуразного утконоса (шутка). Способы защиты от хищников у представителей животного мира и мира растений также разнообразны, ведь не все могут быстро бегать.
Например, механизм защиты ящера-броненосца похож на механизм черепахи. Если ящерица вдруг испугалась, то она превращается в клубок, при этом замыкая его, беря свой хвост в рот. На хвосте и вдоль спины у ящера шипы.
Гусеница-мешочница при рождении начинает строить себе домик из частиц листьев, связанных шелковиной. Домик похож на мешок, отсюда и название.
Гусеница бабочки Hemeroplanes поступает еще продуманнее – чтобы ее не съели, она притворяется змеей.
А вот и черепахи. Только не простые, а колючие. С помощью шипов они защищаются от врагов, но сами по себе это совершенно безобидные животные.
А эта гусеница называется безумным шляпником не просто так, ведь она строит себе защитную шляпу из своих собственных голов.
Паук-птицеед Celaenia excavata притворяется фекалиями, чтобы быть непритягательным для птиц.
А это лягушка идеально сливается с окружающей природой, а точнее с мхом – отсюда и название.
А это тернистый дьявол. Своими шипами он отпугивает хищников.
А эта лягушка куяба отпугивает хищников огромными ложными глазами, при приближении которого она выделяет неприятную слизь.
Этот маленький жучок похож на черепаху из-за панциря.
Горилла, например, очень опасна в своем гневе. Укус этого примата в два раза сильнее укуса льва.
Кашалот, хоть и само по себе крупное животное, защищается оно, выпуская облако красноватой жидкости, похожей на кровь.
А морской огурец пошел дальше – он вообще выбрасывает часть кишечника. Потом органы в нем регенерируются.
А коала, хоть и выглядит очень мило, имеет острейшие коготочки. Кроме того, напуганное животное может не слабо укусить.
Дикая кошка Маргай тот еще альпинист. Лодыжка у него поворачивается на 180 градусов, благодаря чему он может прыгать по местности легко и быстро.
Источник:
АНТИФИШКИ
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