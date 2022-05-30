Холостой не поймёт, женатый не расскажет: пост о свадьбах

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Угарная подборка о ситуациях, которые могли произойти только на свадьбах. Подсмотрено в твитах, приправлено мемами и замечаниями, которые не могли не появиться.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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