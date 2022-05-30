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Холостой не поймёт, женатый не расскажет: пост о свадьбах

Холостой не поймёт, женатый не расскажет: пост о свадьбах

Автор:
30 мая 2022 17:08
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   бракосочетание   жених   невеста   подборка   прикол   свадьба   
4150
16
Угарная подборка о ситуациях, которые могли произойти только на свадьбах. Подсмотрено в твитах, приправлено мемами и замечаниями, которые не могли не появиться.
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Источник:

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Метки: Юмор   бракосочетание   жених   невеста   подборка   прикол   свадьба   
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5  комментариев
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38k
jonnyD Час назад
Женихи на свадьбе всегда сильно нервничают , просто не знают за что ухватиться ...
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896
Сергей Полчаса назад
Ни ногой в проклятый загс!
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16k
alexis 39 минут назад
Не реклама.

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