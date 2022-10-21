"Голые" платья и вызывающие наряды: как звезды вырядились на очередное светское мероприятие

3389
13
Пока в мире происходят серьезные вещи, отечественные звезды продолжают отрываться. Недавно прошел фестиваль "Жара Cool Fest". На мероприятии собрались разные знаменитости, чтобы потусить, показать себя. Давайте посмотрим, в каких образах они появились на красной ковровой в этот раз.
×
И снова юные красотки паразитируют на сексуальности
Группа Cosmos Girls (создал Лепс, тут есть его дочь Ева)
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Как звездные красотки выглядят без макияжа
- Голая грудь Бузовой и платье-прикол Глюкозы: отечественные звезды на фестивале "Жара"
- Как на самом деле зовут 16 зарубежных знаменитостей
- Куда пропал болгарский певец Азис, исполнивший провокационный хит "Мразиш"
- Девушка высмеивает фото знаменитостей, снимая на них пародии
Новости партнёров
б) такое впечатление, что с ресурса женщин с пониженной социальной ответственностью фотки *правильнее сказать - не скрывающих то, что меняют аренду вертикальной улыбки на бабло*