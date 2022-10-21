"Голые" платья и вызывающие наряды: как звезды вырядились на очередное светское мероприятие

Пока в мире происходят серьезные вещи, отечественные звезды продолжают отрываться. Недавно прошел фестиваль "Жара Cool Fest". На мероприятии собрались разные знаменитости, чтобы потусить, показать себя. Давайте посмотрим, в каких образах они появились на красной ковровой в этот раз.