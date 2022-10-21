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"Голые" платья и вызывающие наряды: как звезды вырядились на очередное светское мероприятие

"Голые" платья и вызывающие наряды: как звезды вырядились на очередное светское мероприятие

Автор:
21 октября 2022 17:42
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Прикол   жара фест   звезды   знаменитости   идиоты   фото   шоу бизнес   
3389
13

Пока в мире происходят серьезные вещи, отечественные звезды продолжают отрываться. Недавно прошел фестиваль "Жара Cool Fest". На мероприятии собрались разные знаменитости, чтобы потусить, показать себя. Давайте посмотрим, в каких образах они появились на красной ковровой в этот раз.

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Источник:

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Метки: Прикол   жара фест   звезды   знаменитости   идиоты   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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911
Hard.NET 2 часа назад
Кто все эти ляди ????
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85
Евгений Давыдов Минуту назад
А кто это.
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12k
Kostick 23 минуты назад
а) кто енто, ну кроме бабки-ёжки бузовой, то туловище и захочешь не знать, не получится.
б) такое впечатление, что с ресурса женщин с пониженной социальной ответственностью фотки *правильнее сказать - не скрывающих то, что меняют аренду вертикальной улыбки на бабло*
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1k
Dwarf61 36 минут назад
Зашёл только дизлайкнуть статью и почитать комменты))
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10k
Андрей Ма-С 37 минут назад
бл. мне стыдно в этом признаться но из всей этой бл.дькомпании знаю только бузову)))
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5
AnSal 38 минут назад
Чеботина - это фамилия или оскорбление?
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1k
Максим 43 минуты назад
Кто все эти шалавы?
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12k
Александр 45 минут назад
Сутенёра забыли!
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2k
Ramzzay 45 минут назад
Мне известна только Бузова, но и х с ней
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186
la_Contra 48 минут назад
Кто эти б.ляди? Зачем мне эта информация?
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387k
Алексей 51 минуту назад
не звезды,а тупорылые п.ё.з.д.ы.
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1k
lafonten Час назад
И стошнило, и сблевал...
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66
Sergel Fman Час назад
Перепись проституток?
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5k
Бу Час назад
блевотина
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91k
sapér Vodička 2 часа назад
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8k
Shtoppi 2 часа назад
Это какой-то слет производителей порно что ли? Имена или псевдонимы у некоторых прям как у актрис из такого кино.
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1k
wantwant 2 часа назад
БЛИН! Кто эти тётки???
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4k
Феликс Дзержинский 2 часа назад
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908
idhr 2 часа назад
кто это, бл@ть, всё такие ...
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11k
Андрей А 2 часа назад
Кроме всех заипавшей Бузовой, первый раз вижу этих "звезд"
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3k
Трям 2 часа назад
Сразу вспомнил молодость и подворотню, когда врубаешь дальний и тебе телок строят.
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