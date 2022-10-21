30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов

Порой кажется, что градостроители понятия не имеют, что на самом деле нужно людям. Так и получаются «народные тропы» — протоптанные в газоне дорожки, которые местные используют вместо аккуратных и красивых, но совершенно бесполезных асфальтированных тропинок. И за такими вот дорожками бывает очень интересно наблюдать — на Reddit даже есть целое сообщество, посвященное «тропам, которые люди предпочитают, а не тем, которые для них создают».
1. "Лучшая в мире "народная тропа"! За 22 года этот мужчина проложил путь через гору, чтобы сократить расстояние от своей деревни до ближайшей больница с 70 до 1 километра"
3. "Когда канадец заметил, что местные срезают путь через его двор, вместо того, чтобы построить забор, он проложил дорожку"
7. Дорожки в Университете штата Огайо были вымощены на основе "народных троп", проложенных студентами
10. "Собачья народная тропа в местном парке. Не забывайте, что в солнечный день асфальт может быть слишком горячим для лап"
15. "В студенческом общежитии. Я как-то попытался для разнообразия пройти как было задумано. Слишком долго"
18. "У нас с девушкой отношения на расстоянии, и это место, где я хожу, когда разговариваю с ней по телефону каждую ночь"
20. "В этом колледже дорожки проложили после того как в течение года наблюдали, где образуются народные тропы"
25. "Тротуары во дворе моей школы не симметричны, потому что их установили там, где была вытоптана трава"
27. "В моем колледже на тропу положили дерн и повесили знак "По траве не ходить". Студенты послушались и проложили дорожку рядом с дерном"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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7. Дорожки в Университете штата Огайо были вымощены на основе "народных троп", проложенных студентами
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Пока архитекторы не поймут, что нужно делать, как в Огайо, тропинки будут мимо тротуаров. Не люди для тротуаров, а тротуары для людей. Архитекторы об этом забыли, к сожалению.
В моем районе этих тропинок было дофига, а потом рядом стали строить жилой комплекс. Как я понял, условиям разрешения строительства от администрации было облагораживания всей прилегающей территории (они там даже мост перестроили). Так вот они как раз проложили дорожки именно там, где была протоптана трава. Получилось просто потрясно, потому что люди ходят так же, где они ходили десятилетиями, и таким образом газоны всегда зеленые и целые.
в лучшем случае 50% дорожек соответствуют здравому смыслу
Вот даже на этом фото достаточно было поставить скамейку или посадить деревья и тропаы уже могло бы и не быть. Но это ущербный путь. Проще воспользоваться "коллективным умом" и сделать так, чтоб было удобно, а не только красиво.
Хотя, в нормальных институтах учат делать так, чтоб было и удобно, и красиво. Но не все ходят на лекции.