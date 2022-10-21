30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов

Порой кажется, что градостроители понятия не имеют, что на самом деле нужно людям. Так и получаются «народные тропы» — протоптанные в газоне дорожки, которые местные используют вместо аккуратных и красивых, но совершенно бесполезных асфальтированных тропинок. И за такими вот дорожками бывает очень интересно наблюдать — на Reddit даже есть целое сообщество, посвященное «тропам, которые люди предпочитают, а не тем, которые для них создают».