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30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов

30 «народных троп», которые люди проложили вопреки воле архитекторов

Автор:
21 октября 2022 15:38
Сообщество : Жизнь
Метки: Reddit   Занятно   градостроение   народная тропа   урбанистика   фотографии из соцсетей   
2440
31

Порой кажется, что градостроители понятия не имеют, что на самом деле нужно людям. Так и получаются «народные тропы» — протоптанные в газоне дорожки, которые местные используют вместо аккуратных и красивых, но совершенно бесполезных асфальтированных тропинок. И за такими вот дорожками бывает очень интересно наблюдать — на Reddit даже есть целое сообщество, посвященное «тропам, которые люди предпочитают, а не тем, которые для них создают».

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Занятно   градостроение   народная тропа   урбанистика   фотографии из соцсетей   
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16  комментариев
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5k
heta 59 минут назад
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7. Дорожки в Университете штата Огайо были вымощены на основе "народных троп", проложенных студентами
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Пока архитекторы не поймут, что нужно делать, как в Огайо, тропинки будут мимо тротуаров. Не люди для тротуаров, а тротуары для людей. Архитекторы об этом забыли, к сожалению.
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24k
Михаил Сметанкин 2 минуты назад
Вообще как бы так положено, делать дорожки на протоптанных тропинках. Но многие архитекторы же ленивые жопы, им пофиг. Дали карту местности, и они просто нарисовали свое дизайнерское видение.
В моем районе этих тропинок было дофига, а потом рядом стали строить жилой комплекс. Как я понял, условиям разрешения строительства от администрации было облагораживания всей прилегающей территории (они там даже мост перестроили). Так вот они как раз проложили дорожки именно там, где была протоптана трава. Получилось просто потрясно, потому что люди ходят так же, где они ходили десятилетиями, и таким образом газоны всегда зеленые и целые.
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1k
MPEG-8 4 минуты назад
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1k
Сергей 7 минут назад
у меня давно есть подозрение, что на Ландшафтный дизайн набироают людей без мозга или его выбивают палкой за 5 лет обучения...
в лучшем случае 50% дорожек соответствуют здравому смыслу
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3k
Сергей Семенов 11 минут назад
В английском языке это называется "desire lines или desire path", у нас - "интуитивный дизайн". В принципе, сейчас много где такие "козьи тропы" не перекапывают, а делают легальными. Или вообще делают только одну основную дорожку, а дополнительные дорожки делают после того, как протоптали тропы от основной. Не помню когда, очень давно читал в каком-то учебнике по ландшафтному дизайну, что если направление дорожки отличается от направления на желаемую цель в поле видимости более чем на 27-30 градусов, то большинство пойдет по газону. Причем, этот путь не обязательно будет кратчайшим - достаточно того, что он будет укладываться в этот диапазон.

Вот даже на этом фото достаточно было поставить скамейку или посадить деревья и тропаы уже могло бы и не быть. Но это ущербный путь. Проще воспользоваться "коллективным умом" и сделать так, чтоб было удобно, а не только красиво.
Хотя, в нормальных институтах учат делать так, чтоб было и удобно, и красиво. Но не все ходят на лекции.
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4k
perekrestok 15 минут назад
Ну хорошо что хоть иногда поворачиваются к народу спиной а не задницей.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 41 минуту назад
у меня на районе много "народных троп" уже давно покрыли асфальтом, теперь у народа новая забава "срезать" углы
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2k
Pill 47 минут назад
У нас на районе таких "троп" полным полно.
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21k
sanchesS80 57 минут назад
Ну так самый разумный способ: посмотреть как ходят люди и уже там прокладывать тротуары. У нас же местами делают наоборот - тропы перекапывают, ограждают могут. Что вам стоит проложить тротуар по тропе?
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8k
Shtoppi Час назад
У меня через детскую площадку, во дворе дома, аж три тропы проходило пока ее заборчиком не обнесли.
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