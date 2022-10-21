Пирамида Хеопса, великая Китайская стена и Колизей - сколько стоило всё это построить?

Его возвели во времена правления династии Флавиев. Стройка шла 8 лет, за это время на ней потрудилось до 100 тысяч человек. Высота строения - 50 метров, длина по наружному эллипсу - 524 метра. В Колизее могло одновременно находиться 50 тысяч человек.

По поводу стоимости - американские строители подсчитали, что сейчас такое здание можно было бы построить за 380 миллионов долларов. Британцы замахнулись на 460 миллионов долларов. Но в сроках строительства они сходятся - 2 года.

Пирамида Хеопса