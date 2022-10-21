Пирамида Хеопса, великая Китайская стена и Колизей - сколько стоило всё это построить?

В своё время это были поистине циклопические постройки - и по деньгам, и по трудозатратам. Можно ли оценить их стоимость в наше время?
Колизей
Его возвели во времена правления династии Флавиев. Стройка шла 8 лет, за это время на ней потрудилось до 100 тысяч человек. Высота строения - 50 метров, длина по наружному эллипсу - 524 метра. В Колизее могло одновременно находиться 50 тысяч человек.
По поводу стоимости - американские строители подсчитали, что сейчас такое здание можно было бы построить за 380 миллионов долларов. Британцы замахнулись на 460 миллионов долларов. Но в сроках строительства они сходятся - 2 года.
Пирамида Хеопса
Её возвели в честь пирамида Хуфу и она самая масштабная из всего египетского комплекса. Строили около 20 лет, через стройку прошло 20 тысяч работников. Они трудились посменно, примерно по 5 месяцев.
Высота пирамиды - 146 метров, площадь - 53 тысячи квадратных метров.
Французские архитекторы прикинули, что сегодня такое строение можно было бы возвести за 5 лет и с помощью 2 тысяч человек. Стоило бы это примерно 5 миллиардов долларов.
Великая Китайская стена
Это самое дорогое и масштабное строение. Но надо помнить, что и строили стену больше тысячи лет - пик работ пришёлся на период правления императора Цинь Шихуанди. Тогда разные участки стены объединили в одно целое и делало это, по разным историческим источникам, от 300 тысяч до 2 миллионов человек.
Длина стены превышает 21 000 км, высота варьируется в интервале от 6 до 10 м, толщина — до 8 м.
Англичане рассчитали, что сегодня стену можно было бы построить за 1,5 года и стоила бы она космические 62 миллиарда долларов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Дайте нашим чиновникам посчитать, наверно сильно удивимся цене и срокам...
И что в этой сумме космического? Янки на вооружение в год тратят в 10 раз больше.
Спорят историки/археологи/математики уже давно, но так вывести верный коэффициенты так и не могут.
Что далеко ходить, посчитать скажем лунную программу США на современные деньги очень сложно.