Кто построил крепости-звёзды по всей планете?

Однако, потом пришли пушки, и вечер перестал быть томным. Впервые стена замка была разбита выстрелом из бомбарды (одним, бомбарда была одноразовая) в 1399 году. В XVI столетии средневековые «вертикальные» фортификации стали бесполезными. Осада свелась к строительству батареи, которая несколькими залпами сносила ближайший участок стены вместе с башнями и многочисленной, но мелкокалиберной артиллерией в бойницах. Ответом на этот вызов, как известно, стали пологие земляные (иногда облицованные камнем) валы. Серьёзного препятствия для пехоты они не представляли, зато с трудом поддавались ядрам, а по гребню, за бруствером бастиона можно было размещать мощные орудия.

...То есть, всё ясно, но откуда «звёзды»? Почему не построить было более экономичный круглый или квадратный вал? Для понимания ответа на эти вопросы нужно лишь представить себе, как действовала осадная пушка нового времени. Основным снарядом тогда являлось литое чугунное ядро. Картечь при стрельбе по крепости была малополезной. Начинённые чёрным порохом чугунные бомбы взрывались — если вообще взрывались — слабо. Стрельба брандскугелями куда-то наобум за бруствер также давала результаты от случая к случаю и практиковалась больше за неимением лучшего. Ядро же… работало предсказуемо.