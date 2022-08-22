Кто построил крепости-звёзды по всей планете?

Если взять условно «современную», относящуюся к XX веку идеальную крепость, она окажется плоской. Невысоко над грунтом, так только чтобы высунуть стволы, поднимутся бетонные купола огневых точек, всё же прочее окажется укрыто под землёй насколько возможно глубоко. Ибо крепость рассчитана на противостояние авиабомбам и падающим по крутой траектории — сверху — снарядам дальнобойной артиллерии.
Средневековая крепость — это башни и стены, насколько возможно высокие, да ещё и защищённые рвом. То есть, её фортификации — преграда на пути пехоты. Угрожать стенам в то время могли только подкопы и тараны, которые врагу ещё требовалось подтащить в упор. Эффективность метательных машин заслуживает отдельного разбора, но тот факт, что специально для защиты от катапульт и требушетов никаких мер при строительстве укреплений не принималось, говорит сам за себя.
Однако, потом пришли пушки, и вечер перестал быть томным. Впервые стена замка была разбита выстрелом из бомбарды (одним, бомбарда была одноразовая) в 1399 году. В XVI столетии средневековые «вертикальные» фортификации стали бесполезными. Осада свелась к строительству батареи, которая несколькими залпами сносила ближайший участок стены вместе с башнями и многочисленной, но мелкокалиберной артиллерией в бойницах. Ответом на этот вызов, как известно, стали пологие земляные (иногда облицованные камнем) валы. Серьёзного препятствия для пехоты они не представляли, зато с трудом поддавались ядрам, а по гребню, за бруствером бастиона можно было размещать мощные орудия.
...То есть, всё ясно, но откуда «звёзды»? Почему не построить было более экономичный круглый или квадратный вал? Для понимания ответа на эти вопросы нужно лишь представить себе, как действовала осадная пушка нового времени. Основным снарядом тогда являлось литое чугунное ядро. Картечь при стрельбе по крепости была малополезной. Начинённые чёрным порохом чугунные бомбы взрывались — если вообще взрывались — слабо. Стрельба брандскугелями куда-то наобум за бруствер также давала результаты от случая к случаю и практиковалась больше за неимением лучшего. Ядро же… работало предсказуемо.
Но был нюанс. Даже два нюанса. Первый заключался в том, что ядро — кинетический снаряд, действенность которого очень сильно зависит от расстояния. Любопытно, но факт: выстрел из старинной 24-фунтовой (152 мм) пушки только за счёт кинетической энергии ядра выбивал в грунте или валу воронку не меньшую, что взрыв современного 152-мм фугаса. Однако, только в случае если этот выстрел делался в упор. Одно ядро выпущенное с дистанции 150 метров заменяло восемь выпущенный с дистанции 300 метров.
То есть, и земляной вал противостоял осадному орудию, если последнее удавалось подкатить к цели метров на 100, чуть лучше, нежели никак. Но надо же было подкатить. А пушка (осадная, не полевая) весила до 5 тонн. Пушку катили к валу по вырытой ночами траншее, огневая позиция в конце которой представляла собой дерево-земляное укрепление, способное с тех же 100 метров выдержать ядра орудий, стоящих на валу. По этой, кстати, причине численность орудий на вооружении крепостей в XVI-XIX веках постоянно падала, при том что росла их мощность.
Всё это понятно, но причём, всё-таки, здесь «звёзды»»? Был и второй нюанс. Острый, нацеленный в сторону врага угол резко повышал живучесть вала, ибо приводил к тому, что ядра уходили в рикошет, отдавая преграде лишь часть своей кинетической энергии. Данный эффект использовался и просто в полевых укреплениях. Достаточно вспомнить «багратионовы флеши» на Бородинском поле. Это были они самые: нацеленные на французские батареи земляные треугольники.
Но враг, надо думать, тоже не глуп и постарается разместить осадные пушки так, чтобы их стволы смотрели на вал под прямым углом. Проблема заключалась в том, что форма «крепости-звезды» позволяла в таком случае обстреливать огневую позицию осаждающих с фланга. А живучесть укреплений атакующей стороны была ниже, чем у укреплений обороняющихся.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Какойв пень рикошет от земляного вала.
Звездой делали для фланкирующего огня - так нет мертвых зон.