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Когда обычных знаков уже не хватает

Когда обычных знаков уже не хватает (21 фото)

Автор:
28 апреля 2021 21:44
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   альтернативные знаки   дорожные знаки   знаки   иностранные знаки   прикол   
1558
21

Подборка дурацких, странных и попросту неуместных знаков, собранных в таких местах, о которых даже говорить стыдно.

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Метки: Юмор   альтернативные знаки   дорожные знаки   знаки   иностранные знаки   прикол   
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7  комментариев
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10k
ss 2 часа назад
Это говорит о многом...

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1k
ОТДЕЛ К Полчаса назад
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586
Андрей Час назад
Знаков много не бывает!
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9k
uutb Час назад
Комментарий к фото
Вот тут как раз все по ПДД.
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609
Сергей Час назад
Комментарий к фото
походу, тут надо двигаться только на аварийке))
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27k
Acu900 Час назад
Ну может не бесплатная. Может просто свободная...
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55k
Почитатель стекломоя Час назад
Энто мои любимые...
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