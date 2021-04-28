Когда обычных знаков уже не хватает

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Подборка дурацких, странных и попросту неуместных знаков, собранных в таких местах, о которых даже говорить стыдно.
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22.
Предыдущая часть подборки, собранная мной в далёком 2019-м году.
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