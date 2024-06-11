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18 забавных совпадений, которые доказывают, что "матрица" реальна

18 забавных совпадений, которые доказывают, что "матрица" реальна

Автор:
11 июня 2024 22:10
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дежавю   Жизнь   Забавные   Реальна   матрица   совпадения   
1520
19

По крайней мере, один раз в жизни каждый замечал, что люди, животные или похожие на них объекты находятся в одном и том же месте одновременно и без всякой причины. Некоторые люди думают, что это сбой в "Матрице", а некоторые говорят, что это дежавю. В этом посте вы увидите впечатляющие совпадения, которые может подкинуть повседневная жизнь.

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Метки: Дежавю   Жизнь   Забавные   Реальна   матрица   совпадения   
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7  комментариев
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1k
sava Час назад
лично, я на второй фотке понял, что мы в матрице 100 %.
сделать почтовый ящик в виде своего дома, это надо же какая случайность....
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13k
Света Минуту назад
Комментарий к фото
Дурость написана. Это явно какая то форма, а девочки команда или группа типа танцевальной, но скорее спортсменки.
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295
Самуил Маршак 52 минуты назад
Тупые постановочные фото!
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5k
Горожанин Час назад
А что такое "матрица" - у автора есть определение понятия, прежде, чем постить ху@йню?
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12k
Дмитрий Час назад
Подтверждаю. Случайности случаются. Далёкий 2 т...эннадцатый год. Омский драматический театр. Перед спектаклем входим в зал с правой стороны в ложу(бенуар для гурманов!). В это время с противоположной стороны в зал заходит женщина. Это даже не совпадение 100%, это просто ....нет слов. Внешне 1 в один! Одежда та же!!!! Одежда!!! Точно такая же! Единственная разница очки! Но! Жена тоже носит очки и в этот раз была просто без них! Но сходство 1000!!! Вот и верь и не верь после этого в совпадений!
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100
Дон Де-Пупре Дмитрий Полчаса назад
Фух-х! Ближе к концу появилось слово "жена", а то уж я подумал, что женщина - один-в-один - Дмитрий))
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13k
MPEG-8 2 часа назад
Комментарий к фото
На соревнования класс едет.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1897 постов (1841 в горячем)

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