18 забавных совпадений, которые доказывают, что "матрица" реальна

По крайней мере, один раз в жизни каждый замечал, что люди, животные или похожие на них объекты находятся в одном и том же месте одновременно и без всякой причины. Некоторые люди думают, что это сбой в "Матрице", а некоторые говорят, что это дежавю. В этом посте вы увидите впечатляющие совпадения, которые может подкинуть повседневная жизнь.