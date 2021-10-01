15 внезапных совпадений, которые озадачили даже тех, с кем они случились

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Говорят, что в мире есть человек, который создан идеально для вас. Но что, если эта фраза подходит не только к двум людям? Но и к, например, раковине и блюду, ладони и листу? Перед вами подборка бытовых совпадений.
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А у вас часто случаются бытовые совпадения?
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Метки: интересно милота случайно совпадения фото
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