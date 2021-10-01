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15 внезапных совпадений, которые озадачили даже тех, с кем они случились

15 внезапных совпадений, которые озадачили даже тех, с кем они случились (18 фото)

Автор:
01 октября 2021 13:51
Метки: интересно   милота   случайно   совпадения   фото   
2149
18

Говорят, что в мире есть человек, который создан идеально для вас. Но что, если эта фраза подходит не только к двум людям? Но и к, например, раковине и блюду, ладони и листу? Перед вами подборка бытовых совпадений.

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А у вас часто случаются бытовые совпадения?


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Метки: интересно   милота   случайно   совпадения   фото   
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
Не устала одно и то же постить каждую неделю?
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7k
JeanLuk 7 минут назад
Комментарий к фото
Он их прямо в пластике жарить будет?
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211k
Барон Мюнхгаузен. Час назад
Было....
Было....
Было....
О-о-о
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