Ученые назвали самую вредную для психического здоровья профессию

Знаете ли вы сколько среди нас людей, страдающих психическими заболеваниями? Нет, речь идет не только о постояльцах желтых домов.
По статистике ВОЗ в 2019 году каждый восьмой человек на Земле хоть раз, но страдал каким-либо психическим расстройством. У нас это зачастую игнорируется, списывается на усталость или просто плохое настроение. Но 2020 год пандемии и для россиян показал, что психические заболевания не миф и не вымысел. По всему миру, к слову, число людей с такими диагнозами выросло на 25-30%.
Но кто из нас чаще всего страдает от психических расстройств? Имеется в виду не женщины или мужчины, а профессии. Быть может школьный учитель, которому каждый день приходится сталкиваться со стрессом и отсутствием возможности по-взрослому решать какие-то конфликты. Плюс к тому же не все родители ведут себя как адекватные и взрослые люди. Или быть может это представители опасных для жизни профессий для которых стресс — обычное состояние во многих ситуациях.
Как выяснили ученые из Голландии, ни первые ни вторые не являются лидерами по числу психических заболеваний. Фаворитами голландцев стали курьеры доставки еды и таксисты. Они провели исследование, в котором принимали участие свыше 3,5 тысяч людей из этой сферы. У большинства из них наблюдались ментальные расстройства.
Ученые считают, что это связано с тем, что они имеют маленькую заработную плату, отсутствие возможности общаться с коллегами и большими нагрузками. Также из-за графика работы, который зачастую не нормирован, работники данных профессий мало общаются с родными и близкими и не уделяют должного времени на себя.
Так что когда вы забираете свой заказ у курьера в дверях, скажите ему спасибо. Это конечно кардинально не изменит его психического состояния, но человеку будет приятно.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Это Вы со своей колокольни судите? ;)
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