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Ученые назвали самую вредную для психического здоровья профессию

Ученые назвали самую вредную для психического здоровья профессию

Автор:
19 октября 2022 23:06
Сообщество : Психология
Метки: заболевания   интересно   исследование   курьеры   профессия   психика   расстройства   таксисты   учителя   
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Знаете ли вы сколько среди нас людей, страдающих психическими заболеваниями? Нет, речь идет не только о постояльцах желтых домов.

По статистике ВОЗ в 2019 году каждый восьмой человек на Земле хоть раз, но страдал каким-либо психическим расстройством. У нас это зачастую игнорируется, списывается на усталость или просто плохое настроение. Но 2020 год пандемии и для россиян показал, что психические заболевания не миф и не вымысел. По всему миру, к слову, число людей с такими диагнозами выросло на 25-30%.

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Но кто из нас чаще всего страдает от психических расстройств? Имеется в виду не женщины или мужчины, а профессии. Быть может школьный учитель, которому каждый день приходится сталкиваться со стрессом и отсутствием возможности по-взрослому решать какие-то конфликты. Плюс к тому же не все родители ведут себя как адекватные и взрослые люди. Или быть может это представители опасных для жизни профессий для которых стресс — обычное состояние во многих ситуациях.

Как выяснили ученые из Голландии, ни первые ни вторые не являются лидерами по числу психических заболеваний. Фаворитами голландцев стали курьеры доставки еды и таксисты. Они провели исследование, в котором принимали участие свыше 3,5 тысяч людей из этой сферы. У большинства из них наблюдались ментальные расстройства.

Ученые считают, что это связано с тем, что они имеют маленькую заработную плату, отсутствие возможности общаться с коллегами и большими нагрузками. Также из-за графика работы, который зачастую не нормирован, работники данных профессий мало общаются с родными и близкими и не уделяют должного времени на себя.

Так что когда вы забираете свой заказ у курьера в дверях, скажите ему спасибо. Это конечно кардинально не изменит его психического состояния, но человеку будет приятно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: заболевания   интересно   исследование   курьеры   профессия   психика   расстройства   таксисты   учителя   
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11  комментариев
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12k
кира 2 часа назад
Мне кажется, самые вредные для психического здоровья профессии - это сфера обслуживания. Те профессии, которые связаны с общением с большим количеством людей, когда при этом работник сферы услуг не имеет права повысить голос, обязан сохранять дежурную улыбку и невозмутимый вид в любой ситуации. Когда в советские времена работники сферы услуг хамили, психических расстройств больше было у клиентов. Теперь, в страхе потерять работу, сдерживание отрицательных эмоций приводит к эмоциональному выгоранию и истощению нервной системы.
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32k
russger 13 минут назад
до появления всех этих психологов было меньше "психов". Интересно -_-
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490
Mrak OBOY 42 минуты назад
прикольно. работаю на телеке, время 00.47 сижу сгоняю эфир, 13й час на работе пошел. дома буду в 03.00, жена спит, ребенок спит.... люблю свою работу... я не псих, нет у нас никакого расстройства, ))))
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9k
Dabus Час назад
Не верю. В Европе такси вообще не дешёвое, а работу именно курьером фактически рекомендуют психологи как вид реабилитации для пост-травматических и прочих связанных с депрессиями или периодами экзальтации состояниями, т.к. работа курьером, кроме того что не требует особых навыков (т.е. заниматься этим может практически кто угодно), но кроме того это постоянная смена образов перед глазами (новые улицы, дома, места, люди) и кроме того, какое никакое, хоть и краткое но общение каждый раз с новыми людьми. Это всё реально позволяет человеку замкнутому в панцирь своих проблем, посмотреть своими глазами на реальный мир за его пределами. И даже если ты не любишь и не умеешь общаться, то хотя бы четыре слова: "Здравствуйте, вот ваш заказ", тебе вынужденно произносить придётся.
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9k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Пусть в скорую переходят, там стрессов не бывает

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49k
dima423 Час назад
Разные люди для разных профессий пригодны... кто то кайфует на войне, а для кого то это настолько ужасно что он бежит теряя штаны за границу от мобилизации... кто то кайфует от общения с людьми и может заряжаться энергетикой от конфликтов, а кто то боится людей и слово сказать незнакомцу... кто то тащится от рутинной монотонной работы, а кто то и минуты на ней не просидит)
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12k
Cornho 2 часа назад
Ну фиг знает. Есть несколько знакомых таксистов - отличные адекватнейшие люди. И как раз главным плюсом своей работы называют абсолютно свободный график. Хочешь работай, хочешь по своим делам езжай. Никакого графика, никакого расписания. Надоело - выключился с линии и домой поехал. Только нюанс - работают они на личных автомобилях.
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62
Екатерина Иванова Cornho 38 минут назад
"Есть несколько знакомых таксистов - отличные адекватнейшие люди. "
Это Вы со своей колокольни судите? ;)
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