Ученые назвали самую вредную для психического здоровья профессию

Но кто из нас чаще всего страдает от психических расстройств? Имеется в виду не женщины или мужчины, а профессии. Быть может школьный учитель, которому каждый день приходится сталкиваться со стрессом и отсутствием возможности по-взрослому решать какие-то конфликты. Плюс к тому же не все родители ведут себя как адекватные и взрослые люди. Или быть может это представители опасных для жизни профессий для которых стресс — обычное состояние во многих ситуациях.