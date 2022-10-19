Фермер из Монголии вырастил зеленый оазис посреди пустыни Гоби

82-летний монгольский фермер Бараадууз Демчиг часто упоминается как живое доказательство того, что человек может бороться с опустыниванием. Его оазис площадью 16 гектаров находится посреди бесплодной пустыни Гоби, и вокруг на многие километры не видно никакой другой растительности. Это настоящее чудо! Которое на протяжении 30 лет планировали, холили и лелеяли Бараадууз и его семья.

0 Источник: Проект по озеленению участка начался в 1992 году. Фермер решил вырастить капусту, но почти весь урожай погиб — пыльные бури выдули хрупкие растения прямо из земли.



Тогда Бараадууз Демчиг понял, что сначала нужно защитить огород от сильных ветров, и начал сажать вязы. Когда на второй год деревья подросли, урожай удалось сохранить.

0 Источник: И так, год за годом фермер все сажал и сажал деревья. Со временем он вырастил огромную плантацию плодовых деревьев и кустарников. Результаты трудов Бараадууза впечатляют: в пустыне расцвел настоящий зеленый оазис.



Это стало делом жизни, которое фермер передал своим внукам. Сегодня они с гордостью продолжают вести хозяйство.

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0 Источник: Хотя его 16 гектаров кажутся незначительными по сравнению с огромной пустыней Гоби, Бараадууз Демчиг подсчитал, что на своей земле он вырастил более 400 000 деревьев, многие из которых были проданы фермерам, заинтересованным в том, чтобы последовать его примеру.

0 Источник: Глядя на бесплодную пустошь, окружающую зеленый оазис Бараадууза, становится до боли очевидно, что немногие растения могли бы расти здесь без ухода и защиты. И все же монгольский фермер уже несколько десятков лет выращивает облепиху, малину и другие плодовые кустарники.

0 Источник: «Овраг, в котором находится моя земля, зимой промерзает до -30 градусов по Цельсию, а летом прогревается до 30 градусов по Цельсию. Две крайности, одна очень холодная и одна очень горячая. Так что, если там растет дерево, это доказывает, что дерево может расти где угодно», — говорит Бараадууз Демчиг.