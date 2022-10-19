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Фермер из Монголии вырастил зеленый оазис посреди пустыни Гоби

Фермер из Монголии вырастил зеленый оазис посреди пустыни Гоби

Автор:
19 октября 2022 17:44
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Гоби   Монголия   истории из жизни   истории людей   крутой мужик   оазис   озеленение   озеленение пустынь   фермер   
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82-летний монгольский фермер Бараадууз Демчиг часто упоминается как живое доказательство того, что человек может бороться с опустыниванием. Его оазис площадью 16 гектаров находится посреди бесплодной пустыни Гоби, и вокруг на многие километры не видно никакой другой растительности. Это настоящее чудо! Которое на протяжении 30 лет планировали, холили и лелеяли Бараадууз и его семья.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гоби   Монголия   истории из жизни   истории людей   крутой мужик   оазис   озеленение   озеленение пустынь   фермер   
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Вишенка Крокодилова Час назад
А вода откуда?
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