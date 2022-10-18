Космонавт Артемьев сбил руководителя «Звездного городка»

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Известный космонавт Олег Артемьев на автомобиле сбил руководителя проектов «Звездного городка», который переходил дорогу по пешеходному переходу.
Вечером 17 октября Олег Артемьев на своем Mitsubishi Pajero ехал по поселку Свердловский. В это же время Анатолий Уронов, руководитель проекта ЦПК «Звездный городок», переходил дорогу по пешеходному переходу. Артемьев наехал на Уронова.
Пострадавшего пешехода увезли на «скорой» в ближайшую больницу. У него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом ребра и позвоночника.
Источник:
АНТИФИШКИ
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