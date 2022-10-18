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Космонавт Артемьев сбил руководителя «Звездного городка»

Космонавт Артемьев сбил руководителя «Звездного городка»

Автор:
18 октября 2022 10:36
Сообщество : Аварии
Метки: Олег Артемьев   Россия   авария   авто   интересное   космонавт   наезд   
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Известный космонавт Олег Артемьев на автомобиле сбил руководителя проектов «Звездного городка», который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Вечером 17 октября Олег Артемьев на своем Mitsubishi Pajero ехал по поселку Свердловский. В это же время Анатолий Уронов, руководитель проекта ЦПК «Звездный городок», переходил дорогу по пешеходному переходу. Артемьев наехал на Уронова.

Пострадавшего пешехода увезли на «скорой» в ближайшую больницу. У него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом ребра и позвоночника.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Олег Артемьев   Россия   авария   авто   интересное   космонавт   наезд   
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2  комментария
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93
Feto13 2 часа назад
Не любил он его)))
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6k
Алексей 2 часа назад
Продолжайте вести наблюдение
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