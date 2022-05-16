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Сообщество Удивительное рядом 324 поста • 53 подписчика подписаться
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Он смог избежать смерти целых семь раз, а потом ещё и выиграл в лотерею

Он смог избежать смерти целых семь раз, а потом ещё и выиграл в лотерею

Автор:
16 мая 2022 12:29
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Удача   авария   авто   интересное   лотерея   люди   удивительное рядом   хорватия   
1442
7
Фране Селак, хорватский учитель музыки - самый везучий человек в мире.
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Источник:

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Метки: Удача   авария   авто   интересное   лотерея   люди   удивительное рядом   хорватия   
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5  комментариев
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Кому суждено быть повешенным, тот не утонет!
Старая пиратская мудрость
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12k
Artem Минуту назад
Так себе везучесть - постоянно вляпываться во всякое дерьмо, но выживать..
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11k
El Niño 7 минут назад
Не раз о нем читал и всегда поражался везучести! Сейчас добавлю, что надо было сразу лотерейный билет брать, раз сразу после этого перестала всякая хрень случаться!
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34
WORLD 22 минуты назад


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2k
TANCHEK 40 минут назад
Так, а можно предупреждать, что этот чел летит на самолете/едет на автобусе/поезде... Ну чтобы точно с ним в одном транспорте не оказаться?)
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