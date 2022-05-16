Он смог избежать смерти целых семь раз, а потом ещё и выиграл в лотерею

"Я никогда не думал, что мне повезет выжить во всех этих катастрофах. Я еще в первый раз подумал, что мне не повезет. И вообще я всегда считал, что я невезучий, раз со мной постоянно случаются такие вещи".

Многие считают Фране неудачником, раз он постоянно влипает в смертельные переделки. Но вот уже много лет с ним не происходит ничего из ряда вон выходящего, он уже на пенсии и живёт в маленьком городке Петринья вместе со своей женой.