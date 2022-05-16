Он смог избежать смерти целых семь раз, а потом ещё и выиграл в лотерею

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Фране Селак, хорватский учитель музыки - самый везучий человек в мире.
В 1929 году в Югославии родился мальчик Фране. Он был маленьким и слабеньким, врачи были уверены, что он не выживет. Но назло всем, мальчик стал расти и набираться сил.
Он рос, как и все дети, со своими радостями и трудностями. Но с 1962 года его стали преследовать не обычные бытовые неудачи, а буквально катастрофы. Мужчина мог умереть семь раз, но кто-то за ним приглядывал уж очень старательно.
В первый раз хорват ехал на поезде, когда тот сошёл с рельсов и обрушился в реку с ледяной водой. 17 человек погибло, а Селак отделался только переохлаждением и переломом руки.
В первый раз хорват ехал на поезде, когда тот сошёл с рельсов и обрушился в реку с ледяной водой. 17 человек погибло, а Селак отделался только переохлаждением и переломом руки.
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Через год Фране летел из Загреба в Риеку и в самолёте открылся аварийный выход. 19 человек погибли в результате этого несчастного случая, а учитель музыки приземлился в стог сена. Он получил только несколько синяков.
В третий раз Селак ехал на рейсовом автобусе в 1967 году, который упал в реку. Четыре его попутчика умерли, а мужчина получил лишь небольшие раны.
В третий раз Селак ехал на рейсовом автобусе в 1967 году, который упал в реку. Четыре его попутчика умерли, а мужчина получил лишь небольшие раны.
1970 год. Фране едет на машине, которая внезапно загорелась. Бензин попал на раскалённый двигатель. Мужчина умудрился выбраться из машины за пару секунд до взрыва.
Пятый раз: возгорание случилось непосредственно в салоне автомобиля, Селак лишился всех волос на голове и опять выжил.
Пятый раз: возгорание случилось непосредственно в салоне автомобиля, Селак лишился всех волос на голове и опять выжил.
В 1995 году хорвата сбивает автобус, подарив ему только несколько ушибов и синяков. Ну а через год он, пытаясь увернуться от столкновения с грузовиком, пробивает ограждение и висит на краю обрыва. За несколько секунд до падения машины в пропасть Фране успевает из неё выбраться и снова ускользнуть от смерти.
Вишенкой на торте стал лотерейный билет, который купил Фране в 2003 году. Он сорвал джекпот, благодаря которому смог раздать долги, купил новую машину, катер и женился. Снова. Но через несколько лет понял, что счастье и вправду не в деньгах, поэтому продал большую часть имущества и вернулся к прежней скромной жизни учителя. Деньги он раздал родственникам и благотворительным фондам.
"Я никогда не думал, что мне повезет выжить во всех этих катастрофах. Я еще в первый раз подумал, что мне не повезет. И вообще я всегда считал, что я невезучий, раз со мной постоянно случаются такие вещи".
Многие считают Фране неудачником, раз он постоянно влипает в смертельные переделки. Но вот уже много лет с ним не происходит ничего из ряда вон выходящего, он уже на пенсии и живёт в маленьком городке Петринья вместе со своей женой.
Многие считают Фране неудачником, раз он постоянно влипает в смертельные переделки. Но вот уже много лет с ним не происходит ничего из ряда вон выходящего, он уже на пенсии и живёт в маленьком городке Петринья вместе со своей женой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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