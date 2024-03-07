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Случайно нашел целую коллекцию фоток старых киноафиш... Вспомнилась молодость, походы с девушкой в кино на последний сеанс... Некоторые афиши просто произведения искусства.
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Покупали вот такие билетики, перед сеансом гуляли в фойе, ели мороженое, разглядывая фото актеров на стенах, а после третьего звонка усаживались в зале... Это был настоящий ритуал, и, как правило, фильмы оправдывали ожидания зрителей...
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Метки: истории кино ностальгия старые киноафиши
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