



Покупали вот такие билетики, перед сеансом гуляли в фойе, ели мороженое, разглядывая фото актеров на стенах, а после третьего звонка усаживались в зале... Это был настоящий ритуал, и, как правило, фильмы оправдывали ожидания зрителей...



