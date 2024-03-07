FISHKINET
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer 6 кнопочных телефонов 2000-х, о которых мечтал каждый 6 кнопочных телефонов 2000-х, о которых мечтал каждый Как нужно благодарить мужчин за подарки на 8 марта Как нужно благодарить мужчин за подарки на 8 марта "Гонщица" на Мерседесе устроила массовое ДТП "Гонщица" на Мерседесе устроила массовое ДТП «Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание по делу мигрантов, зарезавших 11-классника возле компьютерного клуба «Кино снимаете, что ли?»: в Челябинске прошло очередное заседание... Пост о собачьей привязанности Пост о собачьей привязанности Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24 Российские гимнасты сознательно проигнорировали отборочные на ОИ-24 Экстремал в последний момент ушел от столкновения с девочкой Экстремал в последний момент ушел от столкновения с девочкой "Заслужила": Пугачёву просят признать иноагентом после её слов о нормальных людях, которые не собираются возвращаться в Россию "Заслужила": Пугачёву просят признать иноагентом после её слов о... Парень за 2 минуты "оживил" мертворождённого щенка Парень за 2 минуты "оживил" мертворождённого щенка 17 малоизвестных фактов о фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» 17 малоизвестных фактов о фильме «Безумный Макс: Дорога ярости» Сбил людей и скрылся Сбил людей и скрылся Просто торчат из земли: почему в Сибири неприлично большое количество мамонтов? Просто торчат из земли: почему в Сибири неприлично большое... Горничная в Швеции рассказала, зачем нужен странный мячик на двери отельного номера Горничная в Швеции рассказала, зачем нужен странный мячик на двери... Кот спрятался в шкафу от гостей Кот спрятался в шкафу от гостей Страшный сон любого родителя: похищение Страшный сон любого родителя: похищение И смех и грех: девочка выбирает дядю среди кандидатов в президенты И смех и грех: девочка выбирает дядю среди кандидатов в президенты Журналисты из Канады обнаружили в Киеве мошеннический колл-центр, обирающий канадцев Журналисты из Канады обнаружили в Киеве мошеннический колл-центр,... Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР
А вы помните?

А вы помните?

Автор:
07 марта 2024 16:04
Метки: истории   кино   ностальгия   старые киноафиши   
412
53

Случайно нашел целую коллекцию фоток старых киноафиш... Вспомнилась молодость, походы с девушкой в кино на последний сеанс... Некоторые афиши просто произведения искусства.

×
×


Покупали вот такие билетики, перед сеансом гуляли в фойе, ели мороженое, разглядывая фото актеров на стенах, а после третьего звонка усаживались в зале... Это был настоящий ритуал, и, как правило, фильмы оправдывали ожидания зрителей...


Источник:

Еще крутые истории!
Метки: истории   кино   ностальгия   старые киноафиши   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Голос Вселенной 3 часа назад
Свою лепту.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 8)
25k
Павел Плеханов 3 часа назад
Афиша, как искусство.
При взгляде на большую часть всплывают диалоги, лица, музыка.
Фильмы, которые запоминались.
Нет, не так... ФИЛЬМЫ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Макашев 3 часа назад
Практически все эти фильмы смотрел. От некоторых был в восторге, другие "не зашли". А какие фильмы, снятые после развала СССР, можно вспомнить сейчас?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Андрей Эйнав
Кручу мозги и гайки:-приношу непоправимую пользу мировой авиации .
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

36098



Другие посты автора
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Популярные теги
#фото#в мире#автомир#факты#кот#авто аварии#забавно#США#позитив#полиция
#Прикол#автомобили#машина#интересно#аварии#история#Россия#Автовсячина#подборка#Ynews
#Юмор#животные#люди#интересное#ДТП#дети#Китай#кино#собака#Реакция
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход Первый контракт Мэрилин Монро показал её скромный доход По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих прослушиваний По воле случая: актёры, получившие культовую роль без долгих прослушиваний Художник по костюмам, который обиделся на Монро Художник по костюмам, который обиделся на Монро Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли Всё ради зрителя: советские актёры, согласившиеся на многое ради впечатлительной роли 34 года назад Центральное телевидение СССР начало показ телесериала «Рабыня Изаура» 34 года назад Центральное телевидение СССР начало показ телесериала «Рабыня Изаура»

На что жалуетесь?

Вернуться