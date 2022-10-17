Из востребованных в небытие: профессии прошлого, вытисненные научным прогрессом и скандалами

Несмотря на то, что некоторые профессии кажутся бессмертными, все они имеют своё начало и конец. Порой не успеваешь заметить, как из популярных они резко становятся устаревшими или вовсе исчезают. По крайней мере, такая участь постигла следующие из них.
А ведь когда-то эти профессии были востребованы.
И начнём с тряпичников, нужда в которых исчезла в тот момент, когда люди стали обращать внимание на производство слишком больших объёмов мусора. Эти люди занимались тем, что скупали и сортировали различные отходы и ветошь.
По сути, два столетия назад они уже занимались привычным сегодня централизованным вывозом мусора. Технически же это выглядело следующим образом: одетые в дурно пахнущие лохмотья люди (такова специфика работы) ходили по дворам и скупали или выменивали мусор на какую-нибудь мелочь.
Несмотря на то, что внешне представители этой профессии напоминали отбросы общества, их работа была довольно прибыльной, ведь в месяц можно было заработать свыше 10 рублей. На тот момент это были большие деньги. И это не говоря о тех, в ком была предпринимательская жилка, позволявшая наладить самый настоящий опт по контрактам.
Развитие промышленности погубило это профессию. С переходом на массовое производство и качественное сырье, старые отходы, ветошь и прочий хлам перестали представлять хоть какую-то ценность.
Сегодня о бурлаках знают по картине Репина, однако когда-то это также была популярная профессия, суть которой заключалась в перетягивании грузовых кораблей вверх по течению реки. Безусловно, это тяжёлая работа, однако для людей 19 века в ней не было ничего особенного. Тем более, когда владелец груза обеспечивал бурлаков хорошим питанием, так как физически голодные и слабые не были нужны.
Причём в голодные годы в эту профессию шли и женщины, сбиваясь в группы по 40 человек и действуя достаточно эффективно. За полгода (а это один рабочий сезон) можно было также заработать более 10 рублей, что для неграмотных крестьян было большой суммой.
Как нетрудно догадаться, профессия бурлаков начала изживать себя с развитием судоходства. Хотя официально она просуществовала аж до 1929 года.
Крючниками на Руси назывались сразу два вида профессий – в первом варианте это люди, которые с помощью крюка сортировали мусор, своего рода они являлись подвидом тряпичников. А во втором варианте крючниками называли грузчиков, которые выгружали груз с помощью крюка. Особенно распространен этот род занятий был в Поволжском районе и в Рыбинске. Их особенность от других грузчиков, помимо работы крюком, заключалась в том, что они перебрасывали мешки с корабля на корабль, но не на берег.
За смену крючники получали 5 рублей в день, что автоматически ставило представителей этой профессии в ранг элиты наёмного труда. Правда, такой тяжкий труд сулил уже к среднему возрасту стать дряхлыми инвалидами. Несмотря на технический прогресс, это профессия не совсем исчезла, а скорее трансформировалась. Сегодня таких людей называют докерами, правда, в ней на порядок меньше тяжёлой физической нагрузки.
Во времена Петра I появилась такая профессия, как фискал. Суть этих людей заключалась в том, чтобы обеспечить вертикальную иерархию контроля над поступлением средств казну. Независимо от уровня, они обладали широчайшими полномочиями, ведь не подчинялись местным служащим.
Довольно интересно оплачивался труд фискалов, ведь они получали половину суммы из той, что удалось вернуть в казну в случае, если дело об утаивании средств было раскрыто. Разумеется, в этой профессии хватало нечестных на руку, часто применявших практику ложных доносов. Конечно, это позволяло пополнить казну, но плодило преступников среди фискалов.
Неудивительно, что профессия, прожившая меньше 20 лет, так быстро себя изжила, ведь снискала в обществе всеобщую ненависть.
Знаете ли вы, что фраза «болтать по фене» далека от тюремной тематики, как принято это считать? На самом деле, на «фене» говорили представители профессии, которая называла офеня. Именно так называли бродячих торговцев, продававших различные промышленные товары.
До сих пор неизвестно, когда точно появилась эта профессия, однако точно можно сказать, что у нас офени появились на рубеже 18-19 веков. Они умудрялись проникать в самую глубинку Российской империи, выделяясь там своей неповторимой речью (к слову, её и прозвали «феней») и занимаясь торговлей. Например, они продавали книги, которые были редкостью в отдалённых сёлах.
Примечательно, что они исчезли также внезапно, как и появились, поэтому причины упадка их ремесла до конца не ясны. По мнению историков, виной этому стала невыгодность такой торговли, ведь после отмены крепостного права, те, кто были побогаче, открывали собственные лавки в своих сёлах, а необходимость в офенях просто отпала.
Источник:
АНТИФИШКИ
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