FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 1562 поста • 311 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты
Из востребованных в небытие: профессии прошлого, вытисненные научным прогрессом и скандалами

Из востребованных в небытие: профессии прошлого, вытисненные научным прогрессом и скандалами

Автор:
17 октября 2022 22:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Окно в прошлое   бурлаки   офеня   профессии   профессии прошлого   тяжелый труд   фискал   
1946
11

Несмотря на то, что некоторые профессии кажутся бессмертными, все они имеют своё начало и конец. Порой не успеваешь заметить, как из популярных они резко становятся устаревшими или вовсе исчезают. По крайней мере, такая участь постигла следующие из них.

А ведь когда-то эти профессии были востребованы.


И начнём с тряпичников, нужда в которых исчезла в тот момент, когда люди стали обращать внимание на производство слишком больших объёмов мусора. Эти люди занимались тем, что скупали и сортировали различные отходы и ветошь.

×
×

По сути, два столетия назад они уже занимались привычным сегодня централизованным вывозом мусора. Технически же это выглядело следующим образом: одетые в дурно пахнущие лохмотья люди (такова специфика работы) ходили по дворам и скупали или выменивали мусор на какую-нибудь мелочь.

Несмотря на то, что внешне представители этой профессии напоминали отбросы общества, их работа была довольно прибыльной, ведь в месяц можно было заработать свыше 10 рублей. На тот момент это были большие деньги. И это не говоря о тех, в ком была предпринимательская жилка, позволявшая наладить самый настоящий опт по контрактам.


Развитие промышленности погубило это профессию. С переходом на массовое производство и качественное сырье, старые отходы, ветошь и прочий хлам перестали представлять хоть какую-то ценность.


Сегодня о бурлаках знают по картине Репина, однако когда-то это также была популярная профессия, суть которой заключалась в перетягивании грузовых кораблей вверх по течению реки. Безусловно, это тяжёлая работа, однако для людей 19 века в ней не было ничего особенного. Тем более, когда владелец груза обеспечивал бурлаков хорошим питанием, так как физически голодные и слабые не были нужны.

Причём в голодные годы в эту профессию шли и женщины, сбиваясь в группы по 40 человек и действуя достаточно эффективно. За полгода (а это один рабочий сезон) можно было также заработать более 10 рублей, что для неграмотных крестьян было большой суммой.

Как нетрудно догадаться, профессия бурлаков начала изживать себя с развитием судоходства. Хотя официально она просуществовала аж до 1929 года.


Крючниками на Руси назывались сразу два вида профессий – в первом варианте это люди, которые с помощью крюка сортировали мусор, своего рода они являлись подвидом тряпичников. А во втором варианте крючниками называли грузчиков, которые выгружали груз с помощью крюка. Особенно распространен этот род занятий был в Поволжском районе и в Рыбинске. Их особенность от других грузчиков, помимо работы крюком, заключалась в том, что они перебрасывали мешки с корабля на корабль, но не на берег.

За смену крючники получали 5 рублей в день, что автоматически ставило представителей этой профессии в ранг элиты наёмного труда. Правда, такой тяжкий труд сулил уже к среднему возрасту стать дряхлыми инвалидами. Несмотря на технический прогресс, это профессия не совсем исчезла, а скорее трансформировалась. Сегодня таких людей называют докерами, правда, в ней на порядок меньше тяжёлой физической нагрузки.

Во времена Петра I появилась такая профессия, как фискал. Суть этих людей заключалась в том, чтобы обеспечить вертикальную иерархию контроля над поступлением средств казну. Независимо от уровня, они обладали широчайшими полномочиями, ведь не подчинялись местным служащим.

Довольно интересно оплачивался труд фискалов, ведь они получали половину суммы из той, что удалось вернуть в казну в случае, если дело об утаивании средств было раскрыто. Разумеется, в этой профессии хватало нечестных на руку, часто применявших практику ложных доносов. Конечно, это позволяло пополнить казну, но плодило преступников среди фискалов.

Неудивительно, что профессия, прожившая меньше 20 лет, так быстро себя изжила, ведь снискала в обществе всеобщую ненависть.


Знаете ли вы, что фраза «болтать по фене» далека от тюремной тематики, как принято это считать? На самом деле, на «фене» говорили представители профессии, которая называла офеня.  Именно так называли бродячих торговцев, продававших различные промышленные товары. 

До сих пор неизвестно, когда точно появилась эта профессия, однако точно можно сказать, что у нас офени появились на рубеже 18-19 веков. Они умудрялись проникать в самую глубинку Российской империи, выделяясь там своей неповторимой речью (к слову, её и прозвали «феней») и занимаясь торговлей. Например, они продавали книги, которые были редкостью в отдалённых сёлах.

Примечательно, что они исчезли также внезапно, как и появились, поэтому причины упадка их ремесла до конца не ясны. По мнению историков, виной этому стала невыгодность такой торговли, ведь после отмены крепостного права, те, кто были побогаче, открывали собственные лавки в своих сёлах, а необходимость в офенях просто отпала.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Исторические факты   Окно в прошлое   бурлаки   офеня   профессии   профессии прошлого   тяжелый труд   фискал   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Corvus Corax Час назад
"ходили по дворам и скупали или выменивали мусор"
Не просто мусор, а вполне конкретные вещи... Тряпье шло на производство бумаги, бутылки - понятно куда и т.д.
Высшая каста - старьевщики... Читаем книгу или смотрим фильм "Судьба барабанщика"...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Duckk 5 минут назад
Была ещё такая профессия - кормилица.(я про питание, а не про нижнюю часть женского тулова).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
771
Антошка Полчаса назад
Только по фене не болтают, а ботают...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Autumn2015 Полчаса назад
Я в своем детстве в 60-х бегала менять тряпки, прохудившиеся ведра и кастрюли на всякий мелкий ширпотреб и карамельные петушки, ещё надо уловить тот момент, когда тряпичник на телеге поедет по нашей улице! За дырявое ведро я потом ещё по ж.. получила, ибо дырку можно было завальцевать, заклепать, накрайняк заткнуть туго скрученной тряпочкой, а я " почти целое ведро!" на петушок поменяла!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лебовски 38 минут назад
Автор описал работу бурлаков как вполне себе ничего - интересную и даже прибыльную. одни плюсы - кормили, поили, заботились, спать наверное укладывали и тд.... То то на картине Репина все такие довольные и разодетые, лямку весело тянуть. Никогда не поверю! Тяжел был труд.... не от хорошей жизни
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55002



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Якутский художник Андрей Чикачев
Якутский художник Андрей Чикачев
Набирающие популярность в сообществах
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Джейми Ли Кёртис пришла на премьеру нового «Хэллоуина» с дочерью-трансгендером
Почему я никогда не любил стенгазеты
Почему я никогда не любил стенгазеты
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Управляющая компания объясняет суммы в платёжках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#Прикол#в мире#автомобили#Приколы#авто аварии#красота#забавно
#Юмор#история#картинки#интересное#подборка#дети#ретро#автомир#роль#истории
#факты#животные#фотографии#кино#аварии#дтп#СССР#природа#девушки#неожиданно
Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить Как наш редактор квартиру на Авито искал. Опыт, который можно повторить 20+ невероятных фактов о Древнем Египте 20+ невероятных фактов о Древнем Египте 20+ любопытных фактов о самураях - японских воинах 20+ любопытных фактов о самураях - японских воинах 30 суровых фактов, которые пугают больше, чем фильмы ужасов 30 суровых фактов, которые пугают больше, чем фильмы ужасов Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад Монстры, жившие в море 66 миллионов лет назад Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое Исторические фото, которые изменят ваш взгляд на прошлое

На что жалуетесь?

Вернуться