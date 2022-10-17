Из востребованных в небытие: профессии прошлого, вытисненные научным прогрессом и скандалами

Несмотря на то, что внешне представители этой профессии напоминали отбросы общества, их работа была довольно прибыльной, ведь в месяц можно было заработать свыше 10 рублей. На тот момент это были большие деньги. И это не говоря о тех, в ком была предпринимательская жилка, позволявшая наладить самый настоящий опт по контрактам.

Развитие промышленности погубило это профессию. С переходом на массовое производство и качественное сырье, старые отходы, ветошь и прочий хлам перестали представлять хоть какую-то ценность.

Сегодня о бурлаках знают по картине Репина, однако когда-то это также была популярная профессия, суть которой заключалась в перетягивании грузовых кораблей вверх по течению реки. Безусловно, это тяжёлая работа, однако для людей 19 века в ней не было ничего особенного. Тем более, когда владелец груза обеспечивал бурлаков хорошим питанием, так как физически голодные и слабые не были нужны.