Поражающие воображение 3D-граффити французского художника

Если вы любите уличное искусство, то наверняка уже знакомы с работами Пьеро, известного под псевдонимом Scaf. Он создает невероятные 3D-рисунки, которые сбивают с толку, а порой и пугают прохожих. Помимо этих оптических иллюзий, в коллекции худлжника встречаются персонажи поп-культуры, черепа, всевозможные животные, портреты знаменитостей и другие увлекательные работы.