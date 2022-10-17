Поражающие воображение 3D-граффити французского художника

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Если вы любите уличное искусство, то наверняка уже знакомы с работами Пьеро, известного под псевдонимом Scaf. Он создает невероятные 3D-рисунки, которые сбивают с толку, а порой и пугают прохожих. Помимо этих оптических иллюзий, в коллекции худлжника встречаются персонажи поп-культуры, черепа, всевозможные животные, портреты знаменитостей и другие увлекательные работы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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