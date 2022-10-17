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Поражающие воображение 3D-граффити французского художника

Поражающие воображение 3D-граффити французского художника

Автор:
17 октября 2022 21:22
Сообщество : Искусство
Метки: SCAF   граффити   искусство   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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Если вы любите уличное искусство, то наверняка уже знакомы с работами Пьеро, известного под псевдонимом Scaf. Он создает невероятные 3D-рисунки, которые сбивают с толку, а порой и пугают прохожих. Помимо этих оптических иллюзий, в коллекции худлжника встречаются персонажи поп-культуры, черепа, всевозможные животные, портреты знаменитостей и другие увлекательные работы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: SCAF   граффити   искусство   стрит-арт   уличное искусство   художник   
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GROMOZEKA Полчаса назад
Потрясающе!
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Porky Pig

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