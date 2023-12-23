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В Лондоне украли знак STOP с рисунком Бэнкси спустя час после появления

В Лондоне украли знак STOP с рисунком Бэнкси спустя час после появления

Автор:
23 декабря 2023 23:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: болторез   бэнкси   граффити   кража   лондон   стрит-арт   художник   
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Новую работу таинственного уличного художника Бэнкси украли через час после ее размещения. Художник опубликовал в соцсети свое произведение — знак STOP с 3 военными дронами — и указал адрес в Лондоне.

Знак STOP с улицы в Лондоне украли через час, как Бэнкси подтвердил авторство этой работы в соцсетях.

После публикации у знака сперва собирались люди, чтобы полюбоваться работой. Позже приехали двое темнокожих мужчин, один из которых, не смущаясь камер и свидетелей, балансируя на велосипеде, сбил знак дорогостоящий арт-объект болторезом и убежал. Бэнкси ситуацию никак не комментировал.

На знаке были изображены три беспилотника, похожих на американские разведывательно-ударные БПЛА MQ-1C Grey Eagle (версия MQ-1 Predator).

Знак был размещен рядом с вывеской - Commercial way (коммерческий способ/путь).

Британцы в соцсетях гадают, что же хотел сказать Бэнкси: Лондон, знак STOP, на нем дроны, вывеска Commercial way.

Впрочем, ответ очевиден: Послание означает, что Великобритания наживается на войне. И военные поставки - это не помощь, а целенаправленное разжигание и убийство. Бизнес, ничего личного.

Британские СМИ также расшифровывают послание Бэнкси как призыв прекратить бойню в секторе Газа.

Вскоре Скотленд-Ярд отрапортовал, что мужчина, укравший дорожный знак с новым граффити Бэнкси, задержан и помещен под стражу.

У похитителя, открутившего и сорвавшего со столба знак, с которым он убежал, был сообщник, помогавший ему удержаться на столбе. Кто именно из двоих задержан и где находится сейчас украденный знак, пока не сообщается.

Бэнкси — английский художник, который занимается стрит-артом. Тиражный рисунок его авторства стоит 30 — 50 тысяч долларов, а большая работа — несколько миллионов.

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Метки: болторез   бэнкси   граффити   кража   лондон   стрит-арт   художник   
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9  комментариев
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14k
gavrosh Час назад
Какой хитрый Нигер. Даже если заплатит штраф за знак, продаст всё равно дороже)))
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130k
parallax 11 минут назад
И украл ни кто иной, как "коренной" англичанин.
Негры не преступники, это просто опять совпадение.
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39k
russger 12 минут назад
Любой может нарисовать и назваться ниипать каким таинственным куэнкси
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5k
Tuskub Полчаса назад
Задержанный негр (уж меня так в школе учили) есть. Знак "Бэнкси" - нет. Итого: негр в "шоколаде", местное отделение полиции в out"е )))
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7k
ekarataev 43 минуты назад
Беспилотники выглядят не нарисованными а наклеенными.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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