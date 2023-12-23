В Лондоне украли знак STOP с рисунком Бэнкси спустя час после появления

Впрочем, ответ очевиден: Послание означает, что Великобритания наживается на войне. И военные поставки - это не помощь, а целенаправленное разжигание и убийство. Бизнес, ничего личного.

Британские СМИ также расшифровывают послание Бэнкси как призыв прекратить бойню в секторе Газа.