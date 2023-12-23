В Лондоне украли знак STOP с рисунком Бэнкси спустя час после появления

Новую работу таинственного уличного художника Бэнкси украли через час после ее размещения. Художник опубликовал в соцсети свое произведение — знак STOP с 3 военными дронами — и указал адрес в Лондоне.
Знак STOP с улицы в Лондоне украли через час, как Бэнкси подтвердил авторство этой работы в соцсетях.
После публикации у знака сперва собирались люди, чтобы полюбоваться работой. Позже приехали двое темнокожих мужчин, один из которых, не смущаясь камер и свидетелей, балансируя на велосипеде, сбил знак дорогостоящий арт-объект болторезом и убежал. Бэнкси ситуацию никак не комментировал.
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На знаке были изображены три беспилотника, похожих на американские разведывательно-ударные БПЛА MQ-1C Grey Eagle (версия MQ-1 Predator).
Знак был размещен рядом с вывеской - Commercial way (коммерческий способ/путь).
Британцы в соцсетях гадают, что же хотел сказать Бэнкси: Лондон, знак STOP, на нем дроны, вывеска Commercial way.
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Впрочем, ответ очевиден: Послание означает, что Великобритания наживается на войне. И военные поставки - это не помощь, а целенаправленное разжигание и убийство. Бизнес, ничего личного.
Британские СМИ также расшифровывают послание Бэнкси как призыв прекратить бойню в секторе Газа.
Вскоре Скотленд-Ярд отрапортовал, что мужчина, укравший дорожный знак с новым граффити Бэнкси, задержан и помещен под стражу.
У похитителя, открутившего и сорвавшего со столба знак, с которым он убежал, был сообщник, помогавший ему удержаться на столбе. Кто именно из двоих задержан и где находится сейчас украденный знак, пока не сообщается.
Бэнкси — английский художник, который занимается стрит-артом. Тиражный рисунок его авторства стоит 30 — 50 тысяч долларов, а большая работа — несколько миллионов.
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Негры не преступники, это просто опять совпадение.