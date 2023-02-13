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Угадайте ужастик по одному кадру

Угадайте ужастик по одному кадру

Автор:
13 февраля 2023 18:51
Сообщество : Кино
Метки: кинотесты   тесты по фильмам   тесты по фильмам ужасов   фильмы про пришельцев   фильмы с зомби   фильмы ужасов   
3038
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В тесте будут культовые фильмы ужасов за последние 50 лет, а также картины, собравшие большое количество положительных оценок на сайтах Кинопоиск и IMDb. Если вы любите пощекотать себе нервы, то с лёгкостью пройдёте данный тест.

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Метки: кинотесты   тесты по фильмам   тесты по фильмам ужасов   фильмы про пришельцев   фильмы с зомби   фильмы ужасов   
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9  комментариев
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25k
ПаганецЪ Час назад
Вот в этом кадре всё особенно чётко видно.
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2k
Pioner76 19 минут назад
этонеужастики. Настоящие ужастики до 1990 года.
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6k
Компьютер DELL монитором 50 минут назад
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13k
Александр Час назад
Самое противное, когда домываешь посуду и тут сбоку в раковину ещё пару тарелок подсовывают! Прям бесит! Особенно когда живёшь один...
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560
Виктор Чикалев Час назад
Натыкал от балды, получил 6 из 10.
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7k
Copycat 2 часа назад
ну не такой уж я фанат ужасов, даже наоборот, но вот фильмов про зомби поклонник в каком то роде, а ещё пародий
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73k
Viktor 2 часа назад
А где советский фильм ужасов - "Потеря партбилета"?

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808
𝕯𝖆𝖛𝖎𝖉 𝕭𝖊𝖈𝖐𝖍𝖆𝖒 2 часа назад
Угадайте ужастик по одному кадруПосмотреть
Угадайте ужастик по одному кадру
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