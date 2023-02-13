Угадайте ужастик по одному кадру

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В тесте будут культовые фильмы ужасов за последние 50 лет, а также картины, собравшие большое количество положительных оценок на сайтах Кинопоиск и IMDb. Если вы любите пощекотать себе нервы, то с лёгкостью пройдёте данный тест.
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