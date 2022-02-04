Великие вестерны, о которых вы наверняка слышали (или нет)

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В этом небольшом списке восемь вестернов — от старой классики до фильмов последних лет. Что касается старых фильмов, вы наверняка их смотрели или хотя бы слышали о них. Но, возможно, некоторые пункты списка вас заинтересуют. Например, австралийский вестерн по сценарию Ника Кейва. Или вестерн 2018 года, завоевавший целую полку разных статуэток на кинофестивалях и премиях. В общем, седлайте коня — и в путь.
"Шейн" (1953)
В этом вестерне рассказывается история классической конфронтации Дикого Запада между фермерами и богатым скотоводом, который считает, что вся долина принадлежит ему. На защиту справедливости встает ганфайтер по имени Шейн, таинственный незнакомец, прибывший откуда-то издалека. В главной роли —Алан Лэдд; это главная роль в его карьере. Фильма снят по роману Джека Шефера, сюжет которой основан на реальных событиях, а именно на истории войны округа Джонсон в 1892 году.
"Шейн" оказал влияние на "Бледного всадника" Клинта Иствуда, а из недавних примеров — на "Логана" с Хью Джекманом. Картина получила премию "Оскар" за лучшую операторскую работу, включена в Национальный кинореестр Библиотеки Конгресса США и входит в список 10 лучших вестернов.
"Шейн" оказал влияние на "Бледного всадника" Клинта Иствуда, а из недавних примеров — на "Логана" с Хью Джекманом. Картина получила премию "Оскар" за лучшую операторскую работу, включена в Национальный кинореестр Библиотеки Конгресса США и входит в список 10 лучших вестернов.
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"Предложение" (2005)
Этот вестерн с неплохим рейтингом необычен тем, что действие происходит не на диком американском Западе, а в австралийской пустыне. Сценарий написал известный музыкант Ник Кейв. Режиссером выступил Джон Хиллкоут. В фильме мощный актерский состав — Гай Пирс, Рэй Уинстон, Джон Хёрт, Эмили Уотсон.
История разворачивается в 1880-х годах в Австралии. Главный герой — Чарли Бёрнс, оказывается перед непростым выбором: он должен найти и убить своего старшего брата (главаря шайки, который держит в страхе всю округу), в противном случае его младший брат будет повешен.
В 2005 году фильм получил 4 премии Австралийского киноинститута: лучшая операторская работа, лучшая оригинальная музыка, лучшая работа художника, лучшие костюмы. В 2006 году — приз Гуччи за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале.
История разворачивается в 1880-х годах в Австралии. Главный герой — Чарли Бёрнс, оказывается перед непростым выбором: он должен найти и убить своего старшего брата (главаря шайки, который держит в страхе всю округу), в противном случае его младший брат будет повешен.
В 2005 году фильм получил 4 премии Австралийского киноинститута: лучшая операторская работа, лучшая оригинальная музыка, лучшая работа художника, лучшие костюмы. В 2006 году — приз Гуччи за лучший сценарий на Венецианском кинофестивале.
"За пригоршню долларов" (1964)
Этот классический вестерн итальянского режиссера Серджо Леоне знаком, наверное, абсолютно всем. Он стал первым в череде так называемых спагетти-вестернов и первым в "долларовой трилогии". По сути, сюжет был взят из самурайской драмы Акиры Куросавы "Телохранитель" (1961), но обыгран в других реалиях. Авторов фильма даже обвиняли в плагиате.
Напомним сюжет: бродяга-стрелок приезжает в город, в котором противоборствуют и бесчинствуют сразу две банды контрабандистов (дело происходит на границе США с Мексикой). Главный герой решает столкнуть лбами эти банды, раскачав ситуацию, и уничтожить их, освободив город.
Несмотря на обвинения в плагиате, фильм стал очень успешным, а Клинт Иствуд, сыгравший главную роль, нашел свой идеальный образ — Незнакомца, Человека без имени. Не говоря уж о том, что благодаря этому и другим спагетти-вестернам он превратился в звезду мирового масштаба.
Напомним сюжет: бродяга-стрелок приезжает в город, в котором противоборствуют и бесчинствуют сразу две банды контрабандистов (дело происходит на границе США с Мексикой). Главный герой решает столкнуть лбами эти банды, раскачав ситуацию, и уничтожить их, освободив город.
Несмотря на обвинения в плагиате, фильм стал очень успешным, а Клинт Иствуд, сыгравший главную роль, нашел свой идеальный образ — Незнакомца, Человека без имени. Не говоря уж о том, что благодаря этому и другим спагетти-вестернам он превратился в звезду мирового масштаба.
"Гостиная" (2014)
Вестернов с женщинами в главных ролях крайне мало. Этот фильм — исключение. Он снят по книге Джулии Харт о Гражданской войне в США, и в нем снялись Брит Марлинг, Хейли Стейнфельд и Муна Отару.
В центре сюжета три женщины — две сестры и чернокожая рабыня, которые живут на юге США и вынуждены защищать свой дом от посягательств солдат Союза. На них нападают фуражиры приближающейся вражеской армии. Основная суть заложена в слогане картины - "Некоторые вещи стоят того, чтобы за них сражаться".
В центре сюжета три женщины — две сестры и чернокожая рабыня, которые живут на юге США и вынуждены защищать свой дом от посягательств солдат Союза. На них нападают фуражиры приближающейся вражеской армии. Основная суть заложена в слогане картины - "Некоторые вещи стоят того, чтобы за них сражаться".
"Дилижанс" (1939)
Эта драма стала знаковой как для режиссера Джона Форда, так и для актера Джона Уэйна. Уэйн для многих является королем вестернов. Он снимался в них и раньше, но именно "Дилижанс" сделал его культовым вестерн-актером.
Фильм основан на новелле Эрнеста Хейкокса "Дорога в Лордсберг", однако режиссер позднее признавался, что его вдохновляло другое произведение — "Пышка" Мопассана. Надо сказать, что "Дилижанс" в итоге получился весьма необычным вестерном для своего времени: в нем были не только погони, индейцы и перестрелки, но и глубокая психологическая проработка образов основных персонажей и философские размышления. Проще говоря, низкопробный жанр неожиданно превратился в высокое искусство, будто сойдя с театральных подмостков.
И немудрено, что фильм стал вехой в развитии жанра вестерна и получил две премии "Оскар". Он помещен в Национальный реестр фильмов и входит в список 10 лучших вестернов.
Фильм основан на новелле Эрнеста Хейкокса "Дорога в Лордсберг", однако режиссер позднее признавался, что его вдохновляло другое произведение — "Пышка" Мопассана. Надо сказать, что "Дилижанс" в итоге получился весьма необычным вестерном для своего времени: в нем были не только погони, индейцы и перестрелки, но и глубокая психологическая проработка образов основных персонажей и философские размышления. Проще говоря, низкопробный жанр неожиданно превратился в высокое искусство, будто сойдя с театральных подмостков.
И немудрено, что фильм стал вехой в развитии жанра вестерна и получил две премии "Оскар". Он помещен в Национальный реестр фильмов и входит в список 10 лучших вестернов.
"Братья Систерс" (2018)
"Братья Систерс" — это смесь черной комедии и приключений от режиссера Жака Одиара. Фильм основан на книге Патрика де Витта, в главных ролях снялись Хоакин Феникс и Джон С. Райли. Они сыграли братьев-наемников по фамилии Систерс, которые по заданию некоего Командора отправляются в погоню за золотоискателем Уормом, чтобы прикончить его. Охотники за головами не подозревают, что погоня окажется нелегкой и больше будет похожа на противостояние. В фильме также снялись Джейк Джилленхол, Ребекка Рут и Рутгер Хауэр.
"Назовите его ревизионистским или абсурдистским вестерном, если хотите, — пишет Томрис Лаффли для RogerEbert.com, — но фильм Одиара кажется одновременно освежающе новым… и ностальгически знакомым".
У него высокие рейтинги, а также множество номинаций и призов, в том числе приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале, 4 премии "Сезар", 3 премии "Люмьер".
"Назовите его ревизионистским или абсурдистским вестерном, если хотите, — пишет Томрис Лаффли для RogerEbert.com, — но фильм Одиара кажется одновременно освежающе новым… и ностальгически знакомым".
У него высокие рейтинги, а также множество номинаций и призов, в том числе приз "Серебряный лев" за лучшую режиссуру на Венецианском кинофестивале, 4 премии "Сезар", 3 премии "Люмьер".
"Великолепная семерка" (1960)
Один стрелок — хорошо, но семь стрелков — определенно лучше. Ганфайтеры во главе с Юлом Бриннером и Стивом МакКуином объединились, чтобы защитить деревню от шайки бандитов. Они не были самыми святыми ковбоями в городе, но точно были самыми крутыми.
Режиссер Джон Стерджес адаптировал философскую драму Акиры Куросавы "Семь самураев", перенеся события во времени и пространстве из Японии 16 века на границу США с Мексикой в конце 19 века. Великолепный саундтрек к фильму, номинированный на премию "Оскар", написал Элмер Бернстайн.
Это культурно, исторически и эстетически значимый фильм, который входит в Национальный реестр фильмов США.
Режиссер Джон Стерджес адаптировал философскую драму Акиры Куросавы "Семь самураев", перенеся события во времени и пространстве из Японии 16 века на границу США с Мексикой в конце 19 века. Великолепный саундтрек к фильму, номинированный на премию "Оскар", написал Элмер Бернстайн.
Это культурно, исторически и эстетически значимый фильм, который входит в Национальный реестр фильмов США.
"Ровно в полдень" (1952)
Этот вестерн режиссёра Фреда Циннемана основан на газетной статье Джона В. Каннингема "Оловянная звезда". Он признан классикой жанра и считается одним из лучших вестернов в истории. Картина получила 4 премии "Оскар", в том числе за лучшую мужскую роль.
В главной роли — шериф Уилл Кейн, которого сыграл Гэри Купер. Это его последний день на посту шерифа, потому что он женится и собирается уехать вместе с женой. Но приходит весть о том, что в город возвращается преступник, цель которого - отомстить Кейну. Горожане уговаривают шерифа поскорее уехать ради собственной безопасности и безопасности всех остальных. И он поначалу соглашается на это, но потом решает вернуться и вступить в противоборство с бандитами. Кейн просит помощи, но все трусят и отказываются, и в результате он остается один на один с преступниками. Казалось бы, его ждет верная смерть, но из этой схватки главный герой выходит победителем.
Фильм — настоящий гимн храбрости, он прославляет личность, человека с сильным чувством долга, который не боится идти против мнения большинства.
В свое время эту картину очень критиковали сторонники сенатора Маккарти. Звезда вестернов Джон Уэйн назвал ее "самой неамериканской вещью, которую я когда-либо видел", а режиссер Говард Хоукс сказал следующее: "Я не думаю, что хороший шериф будет бегать по городу, как обезглавленный цыпленок, с просьбами о помощи". Однако зрители фильм полюбили и голосовали за него ногами, в кинопрокате он собрал 18 млн долларов при бюджете в 750 тысяч долларов.
В главной роли — шериф Уилл Кейн, которого сыграл Гэри Купер. Это его последний день на посту шерифа, потому что он женится и собирается уехать вместе с женой. Но приходит весть о том, что в город возвращается преступник, цель которого - отомстить Кейну. Горожане уговаривают шерифа поскорее уехать ради собственной безопасности и безопасности всех остальных. И он поначалу соглашается на это, но потом решает вернуться и вступить в противоборство с бандитами. Кейн просит помощи, но все трусят и отказываются, и в результате он остается один на один с преступниками. Казалось бы, его ждет верная смерть, но из этой схватки главный герой выходит победителем.
Фильм — настоящий гимн храбрости, он прославляет личность, человека с сильным чувством долга, который не боится идти против мнения большинства.
В свое время эту картину очень критиковали сторонники сенатора Маккарти. Звезда вестернов Джон Уэйн назвал ее "самой неамериканской вещью, которую я когда-либо видел", а режиссер Говард Хоукс сказал следующее: "Я не думаю, что хороший шериф будет бегать по городу, как обезглавленный цыпленок, с просьбами о помощи". Однако зрители фильм полюбили и голосовали за него ногами, в кинопрокате он собрал 18 млн долларов при бюджете в 750 тысяч долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Тогда уж все они сплагиатили Дэшила Хэмметта. "Кровавая жатва" 1929 год (Red Harvest). Это его сюжет.
ценителями считается вообще классической классикой и эталонным эталоном, собрал довольно много премий.
там пять частей:
1. Тропа мертвеца (DEAD MAN'S WALK) - 1996 г.
2. Луна команчей (Comanche Moon) - 2008 г.
3. Одинокий голубь (LONESOME DOVE) - 1988 г.
4. Возвращение в Одинокий Голубь (Return to Lonesome Dove) - 1993 г.
5. Улицы Ларедо (Streets of Laredo) - 1995 г.
что интересно, каждый из пяти минисериалов имеет новый актерский состав и режиссера, и снимались они не в хронологическом порядке, что никоим образом не снизило качество съемок и сюжета