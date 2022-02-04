Великие вестерны, о которых вы наверняка слышали (или нет)

Этот вестерн режиссёра Фреда Циннемана основан на газетной статье Джона В. Каннингема "Оловянная звезда". Он признан классикой жанра и считается одним из лучших вестернов в истории. Картина получила 4 премии "Оскар", в том числе за лучшую мужскую роль.



В главной роли — шериф Уилл Кейн, которого сыграл Гэри Купер. Это его последний день на посту шерифа, потому что он женится и собирается уехать вместе с женой. Но приходит весть о том, что в город возвращается преступник, цель которого - отомстить Кейну. Горожане уговаривают шерифа поскорее уехать ради собственной безопасности и безопасности всех остальных. И он поначалу соглашается на это, но потом решает вернуться и вступить в противоборство с бандитами. Кейн просит помощи, но все трусят и отказываются, и в результате он остается один на один с преступниками. Казалось бы, его ждет верная смерть, но из этой схватки главный герой выходит победителем.



Фильм — настоящий гимн храбрости, он прославляет личность, человека с сильным чувством долга, который не боится идти против мнения большинства.



В свое время эту картину очень критиковали сторонники сенатора Маккарти. Звезда вестернов Джон Уэйн назвал ее "самой неамериканской вещью, которую я когда-либо видел", а режиссер Говард Хоукс сказал следующее: "Я не думаю, что хороший шериф будет бегать по городу, как обезглавленный цыпленок, с просьбами о помощи". Однако зрители фильм полюбили и голосовали за него ногами, в кинопрокате он собрал 18 млн долларов при бюджете в 750 тысяч долларов.