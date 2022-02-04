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Великие вестерны, о которых вы наверняка слышали (или нет)

Великие вестерны, о которых вы наверняка слышали (или нет) (9 фото)

Автор:
04 февраля 2022 16:31
Сообщество : Кино
Метки: актёры и роли   вестерн   вестерны   интересные факты о фильмах   киношное   лучшие фильмы   спагетти-вестерн   факты о фильмах   
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9
В этом небольшом списке восемь вестернов — от старой классики до фильмов последних лет. Что касается старых фильмов, вы наверняка их смотрели или хотя бы слышали о них. Но, возможно, некоторые пункты списка вас заинтересуют. Например, австралийский вестерн по сценарию Ника Кейва. Или вестерн 2018 года, завоевавший целую полку разных статуэток на кинофестивалях и премиях. В общем, седлайте коня — и в путь.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актёры и роли   вестерн   вестерны   интересные факты о фильмах   киношное   лучшие фильмы   спагетти-вестерн   факты о фильмах   
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spipiya 2 часа назад
Хороший,плохой,злой.Без него эта подборка не имеет права на существование)
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16k
Corvus Corax 6 минут назад
"По сути, сюжет был взят из самурайской драмы Акиры Куросавы "Телохранитель" (1961), но обыгран в других реалиях. Авторов фильма даже обвиняли в плагиате. Напомним сюжет: бродяга-стрелок приезжает в город, в котором противоборствуют и бесчинствуют сразу две банды контрабандистов (дело происходит на границе США с Мексикой). Главный герой решает столкнуть лбами эти банды, раскачав ситуацию, и уничтожить их, освободив город."

Тогда уж все они сплагиатили Дэшила Хэмметта. "Кровавая жатва" 1929 год (Red Harvest). Это его сюжет.
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8k
Ivan Час назад
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15k
Booka1a 2 часа назад
в список великих смело можно заносить цикл минисериалов "Одинокий голубь"
ценителями считается вообще классической классикой и эталонным эталоном, собрал довольно много премий.
там пять частей:
1. Тропа мертвеца (DEAD MAN'S WALK) - 1996 г.
2. Луна команчей (Comanche Moon) - 2008 г.
3. Одинокий голубь (LONESOME DOVE) - 1988 г.
4. Возвращение в Одинокий Голубь (Return to Lonesome Dove) - 1993 г.
5. Улицы Ларедо (Streets of Laredo) - 1995 г.
что интересно, каждый из пяти минисериалов имеет новый актерский состав и режиссера, и снимались они не в хронологическом порядке, что никоим образом не снизило качество съемок и сюжета
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5k
KonstantinLeirov 2 часа назад
За пригоршню долларов Леоне это классика, спагетти-вестернов. Любой, кто интересовался этим жанром и смотрел, знает это кино, как и Великолепную семёрку, которую переснимали сто раз с японского. Да и Дилижанс, можно было не смотреть, но Д Уейна не знать то любителям вестернов некамильфо.
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