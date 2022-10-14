Он должен был стать лучше, чем «Ришелье», но помешала война. Проект линкора «Гасконь»

В Италии вернули из резерва старые линкоры «Джулио Чезаре» и «Конте ди Кавур». А чтобы повысить их боевые качества до приемлемого уровня, спешно выделили огромную сумму на капитальную модернизацию всех четырёх линкоров этого типа. Одновременно было объявлено о строительстве двух быстроходных линкоров типа «Литторио». На это французы ответили закладкой однотипного с «Дюнкерком» «Страсбурга», а также разработкой проектов линкоров типа «Ришелье», планируемых к постройке в количестве двух единиц.

После прихода к власти в Германии нацистов в 1933 году и подписания Антикоминтерновского пакта в 1937 году стало ясно, что Италия и Третий Рейх планируют и дальше укреплять военно-политическое сотрудничество. Германию также включили в потенциальные противники Франции. В Морском департаменте резонно посчитали, что в случае войны против четырёх новых и трёх старых французских линкоров типа «Бретань» Германия и Италия смогут выставить в совокупности 11 линейных кораблей — 4 старых типа «Конте ди Кавур» и 7 новых. Поэтому было принято решение усилить флот Франции ещё двумя линкорами.

На тот момент верфи страны были заняты строительством «Ришелье», «Жана Бара» и авианосца «Жоффр». Посему имеющееся время было использовано для улучшения проекта «Ришелье» с учетом анализа будущих линкоров потенциальных противников.

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