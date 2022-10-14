Он должен был стать лучше, чем «Ришелье», но помешала война. Проект линкора «Гасконь»

В начале 1930-х годов французская военная доктрина рассматривала Италию в качестве потенциального противника. До 1933 года между итальянским и французским флотами шло соревнование только по крейсерам и лёгким силам. По линейным кораблям сохранялся паритет.
Строительство Францией «Дюнкерка» нарушило это равновесие.
В Италии вернули из резерва старые линкоры «Джулио Чезаре» и «Конте ди Кавур». А чтобы повысить их боевые качества до приемлемого уровня, спешно выделили огромную сумму на капитальную модернизацию всех четырёх линкоров этого типа. Одновременно было объявлено о строительстве двух быстроходных линкоров типа «Литторио». На это французы ответили закладкой однотипного с «Дюнкерком» «Страсбурга», а также разработкой проектов линкоров типа «Ришелье», планируемых к постройке в количестве двух единиц.
После прихода к власти в Германии нацистов в 1933 году и подписания Антикоминтерновского пакта в 1937 году стало ясно, что Италия и Третий Рейх планируют и дальше укреплять военно-политическое сотрудничество. Германию также включили в потенциальные противники Франции. В Морском департаменте резонно посчитали, что в случае войны против четырёх новых и трёх старых французских линкоров типа «Бретань» Германия и Италия смогут выставить в совокупности 11 линейных кораблей — 4 старых типа «Конте ди Кавур» и 7 новых. Поэтому было принято решение усилить флот Франции ещё двумя линкорами.
На тот момент верфи страны были заняты строительством «Ришелье», «Жана Бара» и авианосца «Жоффр». Посему имеющееся время было использовано для улучшения проекта «Ришелье» с учетом анализа будущих линкоров потенциальных противников.
Разработка проекта
При разработке было принято решение оставить корпус, ГЭУ и бронирование практически без изменений, но улучшить схему расположения и состав систем вооружения. На рассмотрение комиссии было предложено несколько проектов, один из которых приняли в качестве проекта линкора «Клемансо». Он был идентичен «Ришелье» и «Жану Бару», но ещё наличествовала вспомогательная артиллерия из 12-ти орудий калибра 152 мм и 12-ти 100-мм зенитных орудий.
А для линкора «Гасконь» решили использовать совершенно другую схему расположения артиллерии. Башни ГК разместили не в носовой части, а в носу и корме. Кроме того, изменили схему расположения башен вспомогательной артиллерии, усилили зенитное вооружение и увеличили длину броневого пояса на 4,5 метра при незначительном снижении его толщины. Из-за изменения расположения башен ГК пришлось сместить надстройку в нос, изменить местонахождение ангара и авиационного оборудования, а также полностью переработать схему внутренних помещений.
Закладку корабля предполагалось произвести в середине 1939 года, но так как эта дата зависела от сроков спуска на воду уже строящихся линкоров, то предусмотрели возможность отсрочки начала строительства до лета 1940 года. В итоге так и произошло. Только в апреле 1940 года Франция начала заготовку материалов для начала постройки линкора «Гасконь». Но в мае 1940 года Третий Рейх вторгся на её территорию, а в июне Сен-Назер уже был захвачен немцами. Все подготовленные для «Гаскони» запасы были конфискованы оккупационными властями. Проект был похоронен и после войны не возобновлялся.
Описание конструкции
Корпус
Корпус линкора «Гасконь» в целом был идентичен линкорам типа «Ришелье»: с продольно-поперечной системой силового набора, широким использованием электросварки, увеличенной длиной и высоким бортом. При расчётном стандартном водоизмещении в 35000 тонн его длина составляла 247.9 м, ширина 33.1 м, а осадка 9.82 м.
Для повышения живучести корабля была спроектирована развитая система водонепроницаемых переборок. Всего внутренняя компоновка предусматривала 21 герметичный отсек, причем в нижних отсеках даже отсутствовали двери. Для перемещения там экипажа проект предусматривал специальные трубы, имевшие большую устойчивость к деформации.
Носовая надстройка была смещена к миделю, так как изменилось расположение башен ГК. Это было наиболее заметным визуальным отличием от линкоров типа «Ришелье».
Силовая установка
ГЭУ также осталась без изменений. Она представляла собой четырехвальную силовую установку с 4 ТЗА Парсонса и котлами Sural, расположенную по эшелонированной схеме для повышения живучести. Суммарная мощность ГЭУ достигала 155000 л.с. в нормальном режиме и 175000 л.с. на форсаже, что обеспечивало линкору максимальную скорость в 33 узла. При стандартном запасе топлива в 6900 тонн дальность плавания составляла 10000 миль экономическим 12-узловым ходом или 3000 миль на максимальной скорости.
Бронирование
В целом, схема бронирования осталась аналогичной «Ришелье» и проектировалась по системе «все или ничего». Но из-за изменения расположения артиллерийских башен протяжённость главного бронепояса пришлось увеличить почти на 3.5 м — до 135.1 м.
Плиты главного бронепояса располагались под углом 15°. При общей высоте плиты 6.25 м нижняя часть на 2.56 м уходила ниже ватерлинии. Сами плиты имели дифференцированную толщину. Верхняя часть высотой 5.19 м была толщиной 327 мм, а подводная часть — 177 мм. За броневым поясом располагалась 60-мм подкладка из тика, которая предотвращала растрескивание брони и принимала на себя часть ударной нагрузки.
В оконечностях цитадели располагалось два броневых траверза толщиной 355 мм в центральной части. В верхней и нижней части толщина брони уменьшалась до 233 мм. Еще один бронетраверз устанавливался за отсеком рулевых машин.
Горизонтальная защита должна была обеспечить защиту от авиационных бомб массой до 500 кг. На верхнюю кромку плит главного бронепояса укладывалась главная бронепалуба, изготовленная из вязкой нецементированной брони на 15-мм подкладке. В районе котельных и машинных отделений её толщина достигала 150 мм, в районе артпогребов — 170 мм. Ниже главной бронепалубы устанавливалась нижняя 40-мм бронепалуба, крепившаяся в главному бронепоясу на 50-мм скосах.
Румпельное отделение имело собственную систему защиты. В задней части, сверху и по бокам оно прикрывалось 150-мм бронелистами, спереди устанавливался 50-мм бронелист. Сами валы были защищены 100-мм палубой.
Двойное дно проходило по всей длине корпуса, но в районе погребов ГК оно выполнялось тройным. Вертикальная противоторпедная переборка имела толщину 18 мм, в районе артиллерийских погребов её толщина увеличивалась до 50 мм. Кроме этого, пространство между бронепоясом и самой обшивкой заполнялось специальным пористым составом на основе резины под названием «Ebonite Mousse».
Бронирование рубки выполнялось из вертикальных бронеплит толщиной 340 мм в лобовой части и 280 мм в кормовой. Все двери также были бронированными, толщиной 280 мм. Крыша первого и второго отделения изготавливалась из горизонтальных 170-мм плит. В самой рубке дополнительно имелась 160-мм коммуникационная труба и кабельные каналы с 20-мм бронированием.
Башни ГК в лобовой части имели цементированное бронирование 430 мм под углом 30°, а борта защищались 300 мм броней. Крыша состояла из двух частей. Передняя часть выполнялась под наклоном и имела толщину 195 мм, а горизонтальная задняя — 175 мм. Задняя часть башен защищалась листами толщиной 270 мм. Толщина наружного барбета достигала 405 мм цементированной брони на 20-мм подложке из небронированной стали, а в подпалубном пространстве — 85 мм. В задней части каждой башни располагался дальномерный пункт, защищенный 115-мм броней из хромоникелевой стали.
Башни вспомогательной артиллерии получили более лёгкое бронирование, чем на «Ришелье», чтобы компенсировать возросший вес самих орудий. В лобовой части 130-мм хромоникелевая броня располагалась под углом 45°, вертикальные стенки имели толщину 75 мм с бортов и 60 мм сзади. Расположенная под небольшим углом крыша защищалась 70-мм броней. Барбеты изготавливались из 100-мм никелевой брони.
Вооружение
Главный калибр
Артиллерия ГК размещалась в двух четырёхорудийных башенных установках «Сен-Шамон», расположенных в носовой и кормовой части. Каждая башня состояла из двух автономных отделений, разделённых 45-мм бронеперегородкой, с собственной люлькой и системой подачи боеприпасов.
Орудия Modèle 1935 калибром 380 мм и длиной ствола 45 калибров изготавливались по передовым на то время технологиям, поэтому отличались высокой живучестью и отличной баллистикой. При максимальном угле вертикальной наводки +35° дальность стрельбы бронебойным 890-кг снарядом достигала 41 км. Бронепробиваемость была одной из самых высоких в своем классе и составляла 514 мм вертикальной брони на дистанции 15 км и 259 мм на дистанции 35 км, превосходя аналогичные показатели британских, немецких и американских орудий такого же калибра. Практическая скорострельность составляла 1.0-1.3 выстр./мин на ствол.
Вспомогательная артиллерия
В качестве противоминной артиллерии «Гасконь» должен был нести три трёхорудийные башенные установки Modèle 1936 DP со 152-мм орудиями Modèle 1930, разработанные для лёгких крейсеров типа «Ла Галиссоньер» и «Эмиль Бертен». Башни вспомогательной артиллерии размещались по линейно-возвышенной схеме: две за носовой и одна перед кормовой башней ГК. Такое расположение обеспечивало максимально удобные секторы обстрела без мёртвых зон.
152-мм орудие Modèle 1930 со стволом длиной 55 калибров могло вести огонь полубронебойными снарядами массой 57.1 или 56 кг на дистанцию 26.8 км при угле возвышения 45°. Также эти орудия благодаря максимальному углу возвышения в 90° теоретически могли использоваться и для ведения зенитного огня с досягаемостью по высоте в 14 км. Но из-за невозможности заряжания при угле свыше 75° и низкой скорости наведения, а также практической скорострельности 6.5 выстр./мин. на ствол они смогли бы вести лишь заградительный огонь.
Зенитная артиллерия
По углам надстройки располагались 8 спаренных установок универсальных 100-мм орудий Modèle 1930, по две в каждом углу. Каждая установка прикрывалась 30-мм броневым щитом и могла вести огонь фугасными и полубронебойными снарядами на дистанцию до 15.8 км по морским целям или на 10 км по воздушным целям. Практическая скорострельность по морским целям составляла 16 выстр./мин. на ствол, по воздушным — 10 выстр./мин.
ПВО ближнего радиуса было представлено тремя счетверёнными и четырьмя спаренными установками 37-мм зенитных полуавтоматов Modèle 1933, а также 9 счетверёнными установками 13.2-мм зенитных пулеметов «Гочкис» Modèle 1929. Недостаточная ёмкость магазинов 37-мм автоматов не позволяла обеспечить скорострельность выше 20 выстр./мин. на ствол. Поражающая способность 13.2-мм пулеметов тоже была низкой.
Авиационное вооружение
Под палубой в кормовой части за башней ГК №2 располагался ангар, где должны были храниться два гидросамолёта-разведчика SNCAC Farman NC 420. Ещё один в готовом состоянии находился на катапульте. На палубу самолёты поднимались подъемником, после чего запускались с катапульты.
Оценка проекта
В целом «Гасконь» по своим характеристикам был достаточно сбалансированным и мощным кораблём, способным на равных противостоять новейшим итальянским линкорам типа «Литторио» и германским типа «Бисмарк». Его орудия имели одни из самых высоких показателей бронепробиваемости и дальности стрельбы среди одноклассников. Хорошая броневая защита и рациональная компоновка внутренних помещений обеспечивали прекрасную живучесть. Доказательством этого является сражение у Касабланки, когда практически неподвижный линкор «Жан Бар», обладавший такой же схемой бронирования, как и «Гасконь», выдержал несколько десятков попаданий 16-дюймовых снарядов и был выведен из строя только после двух прицельных бомбовых попаданий. Но после начала Второй мировой строительство таких кораблей с нуля оказалось непосильной задачей для французской экономики. К тому же боевая ценность линкоров, как показали последние годы войны, всё больше снижалась по сравнению с авианосцами. Поэтому «Гасконь» так и остался очередным проектом.
Материал подготовлен волонтёрской редакцией Мира Кораблей
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