Прощай, Робби!

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Ушёл шотландский кино- и телеактёр, комик, сценарист, продюсер Робби Колтрейн.
Энтони Роберт Макмиллан родился 30 марта 1950 года в Рутерглене, Шотландия. Получил образование в престижном колледже Гленалмонд, из которого его едва не исключили из-за нарушения дисциплины.
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После Гленалмонда молодой человек поступил в Школу искусств Глазго, а затем в педагогический колледж «Дом Морей» в Эдинбурге.
Участвовал во множественных акциях: международной амнистии, «Гринпис», лейбористской партии и кампании за ядерное разоружение. Одно время даже был членом байкерской организации «Ангелы Ада».
Участвовал во множественных акциях: международной амнистии, «Гринпис», лейбористской партии и кампании за ядерное разоружение. Одно время даже был членом байкерской организации «Ангелы Ада».
Свой псевдоним Робби взял в честь джазового саксофониста Джона Колтрейна.
В начале 80-х его стали приглашать на ВВС в комедийные сериалы и шоу.
В начале 80-х его стали приглашать на ВВС в комедийные сериалы и шоу.
Вскоре он стал получать маленькие роли в большом кино: «Флэш Гордон» (1980), «Прямой репортаж о смерти» (1980), «Крулл» (1983), «Стукач» (1985), «Абсолютные новички» (1986), «Мона Лиза» (1986).
Поколение видеосалонов открыло его с забойной комедии «Монашки в бегах».
Ему даже довелось сыграть Папу Римского в комедии «Папа должен похудеть» ( The Pope Must Diet ).
Один из немногих из не основного состава, кто появился в бондиане больше чем в одном фильме.
Было много ролей от детской "Алисы в стране чудес"
до мрачной истории о Джеке Потрошителе в фильме "Из Ада".
Поколение нового века знает его как Хагрида из саги о Гарри Поттере.
Врачи предупреждали Колтрейна, что, если тот не сбросит лишний вес, он может оказаться в инвалидной коляске. К сожалению так и произошло.
Последней его работой стал сериал «Национальное достояние» (2016).
Последней его работой стал сериал «Национальное достояние» (2016).
Робби Колтрейн ушёл 14 октября 2022г.
Ему было 72 года.
Ему было 72 года.
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Метки: кино память робби колтрейн
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