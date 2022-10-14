Мальчик из Новой Зеландии нашёл гигантского дождевого червя

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Каких только существ не встретишь в Новой Зеландии! Этот мальчик, играя рядом с домом, нашёл гигантского дождевого червяка, длина которого составила около метра.
9-летний житель Новой Зеландии нашёл в саду гигантского дождевого червя, длина которого составила почти 1 метр. Мальчика по имени Барнаби так вдохновила необычная находка, что он хотел оставить червячка себе, и заботиться о нём. Но родители не разрешили - ведь его место в дикой природе.
"Барнаби играл с братьями возле ручья недалеко от дома. Он исследовал воду в поисках чего-то интересного, внезапно нашёл этого дождевого червя, и вытащил его из воды с помощью палки. Он был в шоке от того, что червяк может быть настолько большим! Мы не измеряли его, но определили, что его длина около метра," - рассказала мама мальчика.
Когда фото Барнаби с червяком опубликовали в соцсетях, оно быстро набрало популярность. Оказывается, многие впервые увидели такого червя. Но в Новой Зеландии полно самых необычных существ! Местные черви вида Spenceriella gigantean могут вырастать до метра в длину. Чаще всего их можно встретить в лесах. Поэтому пользователей удивило, что мальчик сделал такую находку прямо рядом с домом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Гигантский червь дикая природа животные истории находки природа фото фотографии черви червяки
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