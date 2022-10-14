Мальчик из Новой Зеландии нашёл гигантского дождевого червя

"Барнаби играл с братьями возле ручья недалеко от дома. Он исследовал воду в поисках чего-то интересного, внезапно нашёл этого дождевого червя, и вытащил его из воды с помощью палки. Он был в шоке от того, что червяк может быть настолько большим! Мы не измеряли его, но определили, что его длина около метра," - рассказала мама мальчика.