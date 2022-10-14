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Мальчик из Новой Зеландии нашёл гигантского дождевого червя

Мальчик из Новой Зеландии нашёл гигантского дождевого червя

Автор:
14 октября 2022 21:23
Сообщество : Животные
Метки: Гигантский червь   дикая природа   животные   истории   находки   природа   фото   фотографии   черви   червяки   
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Каких только существ не встретишь в Новой Зеландии! Этот мальчик, играя рядом с домом, нашёл гигантского дождевого червяка, длина которого составила около метра.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гигантский червь   дикая природа   животные   истории   находки   природа   фото   фотографии   черви   червяки   
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6  комментариев
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16k
Delhana 17 часов назад
Ну, а где дальше?
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Еркен 8 часов назад
Такого червя не то что на крючок, на удочку можно насадить
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234
4k
!ГЕНнадий 17 часов назад
Хорошей рыбалки тебе, пацан!..
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8k
Shtoppi 17 часов назад
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