Лучшие работы конкурса «Фотограф года дикой природы 2022 года»

Природа – это самое прекрасное, загадочное и вечное явление. В ней нет ничего ненужного. И даже то, что кажется людям страшным на первый взгляд, на самом деле таковым не является.
Участники конкурса Wildlife Photographer of the Year, который проводит лондонский Музей естественной истории, из 93 стран наглядно это показали на примере своих работ. Иногда надо просто остановиться и прислушаться к окружающему миру и мудрой природе.
Карин Айгнер запечатлела, как рой кактусовых пчел кружится над раскаленным песком. Насекомые словно катятся на зрителя, и фото создает иллюзию движения в реальном времени.
Победитель в номинации «Подводный мир» показал завораживающий репродуктивный танец огромной морской звезды. Океанские глубины наполняются яйцеклетками и спермой, и в морской воде зарождается новая жизнь.
Ник Канакис стал лауреатом в номинации фото о птицах. Лесной крапивник действительно слушает, прижавшись к листве, где в ней прячутся насекомые. Взгляд у птахи очень осознанный и осмысленный.
Джунджи Такасаго одержал заслуженную победу в номинации «Природное искусство». Фламинго выглядят мистическими в своем завораживающем движении на фоне отражающихся облаков.
Итальянка Екатерина Би запечатлела бой ибексов – альпийских горных козлов или козерогов. После мощного столкновения рогами они остались в боевой стойке и продолжили обмениваться ударами копыт, как профессиональные боксеры.
Работа Даниэля Мидероса, одержавшего победу в номинации «Животные в их среде обитания». Популяция очковых медведей значительно сократилась из-за потери среды обитания. Люди занимают и застраивают территории, принадлежавшие зверям. Кажется, что мишка с тоской рассматривает владения, которые когда-то принадлежали их виду.
Хосе Хуан Эрнандес Мартинес запечатлел брачный танец самца канадской дрофы – хубары.
Агорастос Папацанис создал магическую атмосферу леса, где царствуют загадочные сморчки, поверхность которых похожа на непроходимые лабиринты.
Известная сиротка-горилла Ндакаси, спасенная рейнджерами после смерти матери, умерла в прошлом году. Последние минуты она провела на руках спасителя и опекуна – смотрителя Матье Шамаву, который заботился о животном на протяжении всех ее 13 лет жизни. Горилла доверчиво прильнула к человеку, взгляд которого устремлен куда-то в неведомые миры.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 20+ кадров с птицами, которые поражают своей красотой
- Китоглав: необычная птица с гигантским клювом
- Питоху - ядовитая птица, с которой лучше не связываться
- В момент создания этих удивительных существ мать-природа определённо была в ударе
- 17 крупнейших птиц планеты, которые не стесняются демонстрировать мощь и силу