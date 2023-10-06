Трогательные грибники

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Осень – пора сбора грибов. Которые можно засолить, заморозить или высушить, а потом всю зиму наслаждаться блюдами с добавлением даров леса.
Но не только людям свойственна любовь к представителям этого царства. Четвероногие грибники тоже не прочь развлечь себя тихой охотой. Или хотя бы попозировать на фоне даров леса.
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