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Трогательные грибники

Трогательные грибники

Автор:
06 октября 2023 15:26
Сообщество : Животные
Метки: Животное   гриб   грибник   заготовка   мило   осень   птица   сбор   урожай   фото   
941
27

Осень – пора сбора грибов. Которые можно засолить, заморозить или высушить, а потом всю зиму наслаждаться блюдами с добавлением даров леса.

Но не только людям свойственна любовь к представителям этого царства. Четвероногие грибники тоже не прочь развлечь себя тихой охотой. Или хотя бы попозировать на фоне даров леса.

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Метки: Животное   гриб   грибник   заготовка   мило   осень   птица   сбор   урожай   фото   
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2  комментария
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660
Шурман 38 минут назад
Похоже что в этом году грибов у нас не будет . Я как дурак крышки для банок купил и тд , поехал в леса и за пол дня только 3 подберезовика и тишина . Почва сухая , дожди которые проходят лесу этого не достаточно . Иногда мы и в декабре собираем грибы . Надеюсь что погода изменится на следующей неделе .
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7k
up2sun 48 минут назад
Хороший фотошоп;
первый нах)
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