Смешные шедевры городских поэтов

Настоящему поэту не всегда нужны перо и лист бумаги для вдохновения и антуража. Такие люди могут увидеть рифму буквально везде, а строчки так и сочиняются сами.
Стихами становятся надписи на стенах, объявления, вывески, сообщения в мессенджерах. Своим творчеством люди делятся в паблике «Вижу рифмы», и мы собрали для вас несколько примеров.
1.
За рубли, и только за наличку
В погребе хранящийся картофель
2.
Аннушка снова забыла про масло,
Воланд — и вовсе дурак…
Фильмы по книгам смотреть опасно:
3.
Мадам, взломал я сайт икеи.
Украл акулу, стол, матрас,
Вообще по жизни я скромнее.
А это только
4.
Когда в жизни сплошные хлопоты
И уже, кажется, не соскочишь,
Важен тот, кто скажет шёпотом
5.
Я, простите, немного бухая была,
И плоды мои все растерялись.
Топинамбур у Маши, у Риты свекла,
6.
цены в евро, всё невкусно,
не купить в трамвай билет,
кот в окошко смотрит грустно —
7.
Кто-то становится мега известным,
Бизнес-идеи и аудит.
Все в этом мире чем-то полезны,
А у меня
8.
Пять кубиков Шекспира этой даме
И капельницу с Кафкой вон той леди
Я ставлю, ведь открылся мне с годами
Тот факт, что
9.
Довольно
В своём ковыряться мозгу!
Искать всюду смысл спрятанный!
Известно давно
Что нужнО мужику:
10.
У Господа я просил:
«Господи, дай мне сил!»
Но, видимо, хочет Бог
11.
Сдержан я чрезвычайно,
Нереально укреплён.
Дико ровно отвечаю:
«Как делишки?
12.
День за днём меня трудности тянут на дно,
Словно в воду кидают с Титаника,
Мои нервы сдались, видно так суждено:
Новый день, значит
13.
Натружена спинка и лапки устали,
И солнца не видел неделю ни лучика.
Но работа не ждёт, ведь всем нужны
14.
Сочинил о любви под гитару,
И в окно кричу: — Хит, точно!
15.
Когда в диспансер я пришёл, заболев,
Помочь отказался мне врач-терапевт,
Сказал, что с недугом сего образца
Справляется только
16.
Бензин дорожает и рынок в стагнации…
Послушай, как хлопают ангела крылышки!
В любой непонятной тебе ситуации
Зажмурься, дружище, и
Источник:
АНТИФИШКИ
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Только, чур, не сгоряча.
- А про что же подпевать-то?
Я ж не знаю оконча...
2
Я и старый мой приятель
Вам частушки пропоём.
Я начну, а он подхватит.
Ох! Я о том... - А я о сём.
3
Тары-бары-растабары,
Ни кола и ни двора.
Мы гавайские гитары -
Эх! - превратили - в балала...
3
Помню, как на фестивале
Мы в былые времена
С Фуксом приз завоевали...
- Эх!Что-то не припомина...
4
От частушек, право-слово,
Веселее на душе.
Вам не нравится? - Ну что вы!
Ох, я смеюсь как сумасше...
5
Морякам плясать привычней
На носу и на корме.
Все же хочется услышать
Бурные аплодисме...
С удовольствием огромным
Мы приехали сюда.
Отпустите нас отсюда -
Будем очень благода...!