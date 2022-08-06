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Смешные шедевры городских поэтов

Смешные шедевры городских поэтов

Автор:
06 августа 2022 09:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   город   забавно   рифма   стихи   фото   
1115
17

Настоящему поэту не всегда нужны перо и лист бумаги для вдохновения и антуража. Такие люди могут увидеть рифму буквально везде, а строчки так и сочиняются сами.

Стихами становятся надписи на стенах, объявления, вывески, сообщения в мессенджерах. Своим творчеством люди делятся в паблике «Вижу рифмы», и мы собрали для вас несколько примеров.

1.

За рубли, и только за наличку
В погребе хранящийся картофель

×
×

2.

Аннушка снова забыла про масло,
Воланд — и вовсе дурак…
Фильмы по книгам смотреть опасно:

3.

Мадам, взломал я сайт икеи.
Украл акулу, стол, матрас,
Вообще по жизни я скромнее.
А это только

4.

Когда в жизни сплошные хлопоты
И уже, кажется, не соскочишь,
Важен тот, кто скажет шёпотом

5.

Я, простите, немного бухая была,
И плоды мои все растерялись.
Топинамбур у Маши, у Риты свекла,

6.

цены в евро, всё невкусно,
не купить в трамвай билет,
кот в окошко смотрит грустно —

7.

Кто-то становится мега известным,
Бизнес-идеи и аудит.
Все в этом мире чем-то полезны,
А у меня

8.

Пять кубиков Шекспира этой даме
И капельницу с Кафкой вон той леди
Я ставлю, ведь открылся мне с годами
Тот факт, что

9.

Довольно
В своём ковыряться мозгу!
Искать всюду смысл спрятанный!
Известно давно
Что нужнО мужику:

10.

У Господа я просил:
«Господи, дай мне сил!»
Но, видимо, хочет Бог

11.

Сдержан я чрезвычайно,
Нереально укреплён.
Дико ровно отвечаю:
«Как делишки?

12.

День за днём меня трудности тянут на дно,
Словно в воду кидают с Титаника,
Мои нервы сдались, видно так суждено:
Новый день, значит

13.

Натружена спинка и лапки устали,
И солнца не видел неделю ни лучика.
Но работа не ждёт, ведь всем нужны

14.

Сочинил о любви под гитару,
И в окно кричу: — Хит, точно!

15.

Когда в диспансер я пришёл, заболев,
Помочь отказался мне врач-терапевт,
Сказал, что с недугом сего образца
Справляется только

16.

Бензин дорожает и рынок в стагнации…
Послушай, как хлопают ангела крылышки!
В любой непонятной тебе ситуации
Зажмурься, дружище, и

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   вывеска   город   забавно   рифма   стихи   фото   
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2  комментария
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анатолий горленко 11 минут назад
- Фукс, давайте, подпевайте,
Только, чур, не сгоряча.
- А про что же подпевать-то?
Я ж не знаю оконча...

2
Я и старый мой приятель
Вам частушки пропоём.
Я начну, а он подхватит.
Ох! Я о том... - А я о сём.

3
Тары-бары-растабары,
Ни кола и ни двора.
Мы гавайские гитары -
Эх! - превратили - в балала...

3
Помню, как на фестивале
Мы в былые времена
С Фуксом приз завоевали...
- Эх!Что-то не припомина...

4
От частушек, право-слово,
Веселее на душе.
Вам не нравится? - Ну что вы!
Ох, я смеюсь как сумасше...

5
Морякам плясать привычней
На носу и на корме.
Все же хочется услышать
Бурные аплодисме...
С удовольствием огромным
Мы приехали сюда.
Отпустите нас отсюда -
Будем очень благода...!
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