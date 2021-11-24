Странные привычки итальянцев: бросать машину где угодно и не оставлять чаевые

Тихий час и индивидуальный график

С часу дня и до трех на улицах можно увидеть много спящих людей. Они, как голуби в парках, устраиваются на скамейках, ступенях лестниц, у фонтанов и памятников или просто на газонах и мгновенно засыпают на пару часов. Ни городской шум, ни назойливые туристы с камерами не могут помешать итальянцам отдохнуть в дневное время, чтобы потом с новыми силами приступить к делам.

Но если к этому «сонному времени» еще можно привыкнуть, то свободный график работы сбивает с толку всех иностранцев. Продавцы могут закрыть магазин раньше или вообще не выйти в какой-то день. Рынки могут не работать пару дней на неделе, как и рестораны или ночные клубы. При этом никаких правил или системы нет, а потому лучше заранее выяснить, как будет работать нужное вам заведение.