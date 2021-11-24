Странные привычки итальянцев: бросать машину где угодно и не оставлять чаевые

12 странных привычек итальянцев, которые не понятны русским людям.
Одежда — это способ проявить уважение
Речь идет не только об уважении к окружающим, но и к самому себе. Итальянцы никогда не выйдут на улицу в грязных или мятых вещах, в поношенном свитере или затертых ботинках. Они всегда одеты с иголочки и при этом неважно насколько дорогие вещи они покупают. Главное, чтобы вид был ухоженным и опрятным. Даже дома они стараются не носить старых вещей, а покупать красивую одежду, чтобы в глазах соседей не прослыть невежей. Интересно, что 50% итальянцев следят за модой и актуальными трендами сезона вне зависимости от возраста и достатка.
Бардак на дорогах
Туристы из других стран, которые берут машину напрокат в Италии, часто потом говорят, что на дорогах творится полный хаос: никто не соблюдает правила движения и ограничения по скорости, люди могут подрезать, проехать на красный и свернуть без включения поворотника. Казалось бы, тогда в Риме и других городах должно быть много аварий, но это не так. Может быть, у итальянцев есть свои принципы вождения, скрытые от иностранцев?
Маменькины сынки
Мама — это главная женщина в жизни итальянского мужчины, и эта безграничная любовь — взаимна. Итальянская мама готова обстирывать, обглаживать и кормить с ложечки своего сыночка до старости, а потому мужчины часто не женятся до 35–40 лет. Они строят карьеру, получают образование, путешествуют и развивают творческие навыки, а также ведут активную личную жизнь в вечном поиске той самой, которая будет похожа на его маму и сможет полностью ее заменить. Но даже когда сын найдет себе спутницу, мама останется на первом месте.
Флирт — это вовсе не флирт
Любовь так и витает в воздухе Италии, и люди это чувствуют. Они делают комплименты, обмениваются улыбками, рукопожатием и долгими взглядами. То, что для русских будет считаться флиртом, для итальянцев — норма невербального общения. Они привыкли любить и окунаться в отношения полностью, поэтому ярко проявляют свою симпатию к другому человеку. При этом многие итальянцы — однолюбы: выбрав спутника, они будут хранить ему верность.
Высокая тактильность
Итальянцы любят прикосновения. Это настолько привычно для них, что они не придают этому значения. Люди могут легко пожать руки, обняться и обменяться поцелуями при встрече, при этом речь идет не только о разнополых друзьях. Если вы, будучи в Италии, заметили поцелуй двух мужчин, не стоит сразу делать неверные выводы: это могут быть просто близкие друзья, и такое выражение привязанности для них нормально.
Что ты ел на обед
Это самый обычный вопрос после привычного «Как дела?». Многим иностранцам он кажется странным и даже неуместным, но для итальянцев — это лучший способ проявить к человеку участие. При этом они никогда не осудят ваш кулинарный выбор, а внимательно выслушают, что и где вы ели, а потом обязательно посоветуют новое местечко, где можно отведать вкусное и сытное блюдо.
Никаких чаевых
Но что не принято в Италии, так это оставлять чаевые официантам, барменам, таксистам. Дело в том, что они уже включены в счет за оплату услуги и обозначены как «сервисный сбор» (итал. coperto). Если вы оставите больше денег, итальянцы крайне удивятся или посчитают вас плохим математиком. Если хотите выразить дополнительную благодарность, то выразите ее в словах.
Тихий час и индивидуальный график
С часу дня и до трех на улицах можно увидеть много спящих людей. Они, как голуби в парках, устраиваются на скамейках, ступенях лестниц, у фонтанов и памятников или просто на газонах и мгновенно засыпают на пару часов. Ни городской шум, ни назойливые туристы с камерами не могут помешать итальянцам отдохнуть в дневное время, чтобы потом с новыми силами приступить к делам.
Но если к этому «сонному времени» еще можно привыкнуть, то свободный график работы сбивает с толку всех иностранцев. Продавцы могут закрыть магазин раньше или вообще не выйти в какой-то день. Рынки могут не работать пару дней на неделе, как и рестораны или ночные клубы. При этом никаких правил или системы нет, а потому лучше заранее выяснить, как будет работать нужное вам заведение.
Безграничная вежливость
Итальянцы крайне не любят две вещи: неловкие ситуации и прослыть плохими хозяевами или гостями. По этой причине они будут извиняться, даже если не виноваты, приходить в гости только после приглашения и обязательно предлагать еще еды, даже если все наелись. А еще итальянцы любую ссору переведут в русло дружеского общения — всегда лучше завести нового приятеля, чем врага.
Кто первый встал — того и тапки
Если в одном из баров Италии вы увидели ровную очередь людей, мирно ожидающих свой черед, то это такие же туристы, как вы. Настоящие итальянцы не станут терпеливо ждать, а прямо толпы будут выкрикивать свои заказы бармену, чтобы получить чашку кофе на ланч или бокал вина на ужин. Хотите пить? Учитесь кричать и добиваться своего! Это касается не только баров, но также кафе, магазинов, рынков и других мест.
Бросать машину, где удобно
Хаос на дорогах плавно перетекает в бардак с парковкой. Итальянцы могут оставить свое транспортное средство там, где удобно им, и они не будут думать, мешает ли оно другим автомобилистам или прохожим. Но эта «транспортная политика» волнует только иностранцев, итальянцы же не обращают на это внимания.
Боязнь сквозняков
В любое время года можно увидеть как итальянцы носят шарфы — от теплых палантинов до легких шелковых платков на шее. И дело тут совсем не в моде и безграничной любви к аксессуарам: эта нация страшно боится сквозняков. Считается, что даже слабый сквозняк может вызвать простуду, ангину или воспаление легких. По этой причине даже в жару они стараются защитить горло и шею — самые уязвимые места.
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12 странных привычек итальянцев, которые не понятны русским людям.
Так у нас пол страны оказывается "итальянцы"