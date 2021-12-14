FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4257 постов • 989 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Факты 
«Я тебя по IQ вычислю»: рейтинг самых умных стран мира

«Я тебя по IQ вычислю»: рейтинг самых умных стран мира (19 фото)

Автор:
14 декабря 2021 19:07
Сообщество : Факты
Метки: Высшее образование   вузы   люди   нобелевкая премия   рейтинги   страны мира   школы   
1201
19

Человеческий интеллект безграничен, что подтверждается колоссальным количеством удивительных изобретений прошлого и современности. В большинстве стран есть свои гении, участвующие в гонках за престижными премиями.

Но где проживает больше всего «умов» человечества?


×
×

Рейтинг самых умных стран мира выстраивался на основании трех показателей: оценка исторического интеллекта (числа победителей Нобелевской премии), нынешнего интеллекта (IQ) и будущего (уровень школьного образования).


Насколько он соответствует действительности, судить вам.


Япония может похвастаться не только сильной экономикой, но и интеллектуальным наследием региона. Ни для кого не секрет, что страна осуществила мощный технологический прорыв, идя не только в ногу с передовыми разработками, но и создавая их самостоятельно.


К слову, по количеству лауреатов Япония находится на 6 месте, также как и по среднему IQ. Школьная успеваемость составляет 58,01%, разместив японцев на 5 месте.


Второй стала Швейцария, подарившая миру немало талантливых ученых. Здесь редко можно встретить людей без высшего образования. Кроме того, страна процветает и имеет большие перспективы.


По количеству лауреатов Швейцария также находится на 6 месте, и на 11 месте по IQ. Успеваемость в школах составляет чуть больше 38% (7 место по данному показателю).


На третьем месте находится Китай, приближающийся к статусу самого влиятельного государства в мире. Во многом благодаря высокому качеству образования.


И это при том, что по количество победителей Нобелевской премии китайцы находятся на 21 месте. Зато показатель IQ поднял их на 2 место. Школьная успеваемость же такая же, как и в Швейцарии.


На четвертом месте расположились США, лидирующие по числу лауреатов, что, к слову странно, учитывая, что по IQ страна находится аж на 28 месте.


Школьная успеваемость также оставляет желать лучшего, поместив США на 13 место с 29,84%. Зато американцы компенсируют все недостатки высоким уровнем университетского образования.

 Ведь в ТОП-100 лучших ВУЗов мира разместилось сразу 33 университета США.


Пятое место досталось Нидерландам, за их высокий уровень образования студентов. По числу лауреатов голландцы находятся на 11 месте, а по IQ – на 8-ом. Школьная успеваемость здесь также оставляет желать лучшего – 24 место.


Шестое место достается России. Несмотря на то, что позиции ухудшились, уровень нашего школьного образования по-прежнему для многих недостижим. Правда, в ТОП лучших ВУЗов мира попал лишь один российский университет.


Именно по школьному образованию мы находимся на 6 месте, и на 8-ом – по количеству лауреатов. А вот IQ оказался слабоват, поместив нашу страну на 32 строчку рейтинга.


Следом за нами идет Бельгия. Раньше высшее образование здесь считалось таким же престижным, как в Нидерландах. Однако сегодня студенты предпочитают отправлять за знанием в другие страны.

По числу лауреатов бельгийцы попали на 18 место, по IQ – на 15-е, а по школьному образованию на 16-е.


Интересно, что Великобритания, занимающая 2 место по количеству победителей Нобелевской премии, оказалась на 8-ой строчке.


Всему виной школьное образование, уступившее дорогу некоторым азиатским странам. Теперь англичане находятся на 30 месте в рейтинге с 25% успеваемости. По уровню IQ страна находится на 17 месте.


На 9 месте стабильно находится Канада, сохраняющая позиции в вопросе школьного и высшего образования. Здесь также хватает нобелевских лауреатов (8 место), но по школьной успеваемости страна находится на 34 месте.


Десятку лидеров замыкает Южная Корея, с прекрасным школьным образованием, где преимущество отдается иностранным языкам и информатике. Успеваемость здесь составляет 66,85%, что позволило попасть на 2 место.


Кроме того, в Южной Корее высокий IQ (4 место), но при этом, по числу лауреатов государство находится на далеком 46 месте.


Согласны ли вы с такими данными, или считаете, что позиции какой-то из стран заметно принижены?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Высшее образование   вузы   люди   нобелевкая премия   рейтинги   страны мира   школы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
16
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
Марина Час назад
А где Израиль?
Думаю, если смотреть не на гражданство, а на национальность всех Нобелевских лауреатов, то евреи будут впереди планеты всей. Да и уровень образования там очень даже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
112
Шоу :-) продолжается 2 минуты назад
Нобелевские лауреаты СССР

1 1956 Химия Николай Николаевич Семёнов - из русских дворян
2 1958 Литература Борис Леонидович Пастернак - еврей
3 5 1958 Физика Павел Алексеевич Черенков - из русских крестьян
4 Игорь Евгеньевич Тамм - немец
5 Илья Михайлович Франк - еврей
6 1962 Физика Лев Давидович Ландау - еврей
7 1964 Физика Николай Геннадиевич Басов - русский
8 Александр Михайлович Прохоров - русский
9 1965 Литература Михаил Александрович Шолохов - русский
10 1970 Литература Александр Исаевич Солженицын-русский
11 1975 Экономика Леонид Витальевич Канторович-еврей
12 1975 Премия мира Андрей Дмитриевич Сахаров - потомок русских дворян
13 1978 Физика Пётр Леонидович Капица - поляк
14 1990 Премия мира Михаил Сергеевич Горбачёв - русский

Нобелевские лауреаты Россия:

1 2000 Физика Жорес Иванович Алфёров - еврей
2 2003 Физика Алексей Алексеевич Абрикосов -еврей
3 Виталий Лазаревич Гинзбург - еврей
4 2010 Физика Константин Сергеевич Новосёлов - русский
5 2021 Премия мира Дмитрий Андреевич Муратов -татарин

Лауреаты, родившиеся в Российской империи, СССР и Российской Федерации:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Aleksandr 12 минут назад
IQ-тесты вполне поддаются тренировке.
Если задрачивать тесты хотя бы раз в день-ты станешь "гением тестов" просто за счет повторяющихся/однотипных заданий.
Отсюда высокое место СШП и Японии-никто в мире больше не дрочит столько эти тесты...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kirka72 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Inlex Полчаса назад
нобелевка давно стала заполитизированной.. там в основном сидят евреи которые выбирают евреев. ничего личного .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Fishki_surfer 47 минут назад
Количество нобелевских лауреатов следует высчитывать на душу населения.
Ну и премии по литературе и за мир не учитывать...

PS. Думаю, высокий IQ России держится только благодаря советскому поколению.
Лет через 20, когда оно вымрет, IQ будет, как в черной Африке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
Шоу :-) продолжается poбт 20 минут назад
именно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ego sum qui sum Час назад
нобелевка не показательна - давно в политике измаралась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
112
Шоу :-) продолжается Ego sum qui sum 21 минуту назад
при чем здесь премия мира и научные достижения?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Taximaxi Час назад
И каким же образом Нобелевская премия ,которая является внутренней премией для определённого ограниченного сообщества ,так называемого коллективного запада и определённым поощрением для определённой этнической группы,может отражать уровень IQ других,не входящих в эту богоизбранную группу стран? Да никак. Также,как в современных олимпийских играх,где определённые препараты,повышающие результаты,разрешены только для определённых стран.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Байки из склепа на Красной площади Байки из склепа на Красной площади 5 стран с самым высоким уровнем преступности в мире 5 стран с самым высоким уровнем преступности в мире Опубликован рейтинг лучших стран для отдыха и релаксации Опубликован рейтинг лучших стран для отдыха и релаксации 10 самых дешевых стран для жизни 10 самых дешевых стран для жизни Как выглядят лопасти ветряка изнутри Как выглядят лопасти ветряка изнутри Топ-15 стран, в которых больше всего миллиардеров Топ-15 стран, в которых больше всего миллиардеров
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

10493



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
2
185
Таксиста, устроившего в Петербурге смертельную поножовщину, задержали в Воронеже
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
3
116
Куда пропал Рахат Лукумыч: история Амаяка Акопяна
Набирающие популярность в сообществах
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
0
10
Простые способы улучшить качество мобильных фотографий
Признание прав человека
0
16
Признание прав человека
Байки из склепа на Красной площади
Байки из склепа на Красной площади
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#ватермарк#картинки#люди#приколы#автомобили#аварии#сарказм#Ynews#полиция
#фото#животные#история#СССР#подборка#дтп#кино#смешные#Москва#авто аварии
#интересно#прикол#факты#Разное#интересное#позитив#новости#автомир#в мире#кот

На что жалуетесь?

Вернуться