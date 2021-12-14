«Я тебя по IQ вычислю»: рейтинг самых умных стран мира

Человеческий интеллект безграничен, что подтверждается колоссальным количеством удивительных изобретений прошлого и современности. В большинстве стран есть свои гении, участвующие в гонках за престижными премиями.
Но где проживает больше всего «умов» человечества?
Рейтинг самых умных стран мира выстраивался на основании трех показателей: оценка исторического интеллекта (числа победителей Нобелевской премии), нынешнего интеллекта (IQ) и будущего (уровень школьного образования).
Насколько он соответствует действительности, судить вам.
Япония может похвастаться не только сильной экономикой, но и интеллектуальным наследием региона. Ни для кого не секрет, что страна осуществила мощный технологический прорыв, идя не только в ногу с передовыми разработками, но и создавая их самостоятельно.
К слову, по количеству лауреатов Япония находится на 6 месте, также как и по среднему IQ. Школьная успеваемость составляет 58,01%, разместив японцев на 5 месте.
Второй стала Швейцария, подарившая миру немало талантливых ученых. Здесь редко можно встретить людей без высшего образования. Кроме того, страна процветает и имеет большие перспективы.
По количеству лауреатов Швейцария также находится на 6 месте, и на 11 месте по IQ. Успеваемость в школах составляет чуть больше 38% (7 место по данному показателю).
На третьем месте находится Китай, приближающийся к статусу самого влиятельного государства в мире. Во многом благодаря высокому качеству образования.
И это при том, что по количество победителей Нобелевской премии китайцы находятся на 21 месте. Зато показатель IQ поднял их на 2 место. Школьная успеваемость же такая же, как и в Швейцарии.
На четвертом месте расположились США, лидирующие по числу лауреатов, что, к слову странно, учитывая, что по IQ страна находится аж на 28 месте.
Школьная успеваемость также оставляет желать лучшего, поместив США на 13 место с 29,84%. Зато американцы компенсируют все недостатки высоким уровнем университетского образования.
Ведь в ТОП-100 лучших ВУЗов мира разместилось сразу 33 университета США.
Пятое место досталось Нидерландам, за их высокий уровень образования студентов. По числу лауреатов голландцы находятся на 11 месте, а по IQ – на 8-ом. Школьная успеваемость здесь также оставляет желать лучшего – 24 место.
Шестое место достается России. Несмотря на то, что позиции ухудшились, уровень нашего школьного образования по-прежнему для многих недостижим. Правда, в ТОП лучших ВУЗов мира попал лишь один российский университет.
Именно по школьному образованию мы находимся на 6 месте, и на 8-ом – по количеству лауреатов. А вот IQ оказался слабоват, поместив нашу страну на 32 строчку рейтинга.
Следом за нами идет Бельгия. Раньше высшее образование здесь считалось таким же престижным, как в Нидерландах. Однако сегодня студенты предпочитают отправлять за знанием в другие страны.
По числу лауреатов бельгийцы попали на 18 место, по IQ – на 15-е, а по школьному образованию на 16-е.
Интересно, что Великобритания, занимающая 2 место по количеству победителей Нобелевской премии, оказалась на 8-ой строчке.
Всему виной школьное образование, уступившее дорогу некоторым азиатским странам. Теперь англичане находятся на 30 месте в рейтинге с 25% успеваемости. По уровню IQ страна находится на 17 месте.
На 9 месте стабильно находится Канада, сохраняющая позиции в вопросе школьного и высшего образования. Здесь также хватает нобелевских лауреатов (8 место), но по школьной успеваемости страна находится на 34 месте.
Десятку лидеров замыкает Южная Корея, с прекрасным школьным образованием, где преимущество отдается иностранным языкам и информатике. Успеваемость здесь составляет 66,85%, что позволило попасть на 2 место.
Кроме того, в Южной Корее высокий IQ (4 место), но при этом, по числу лауреатов государство находится на далеком 46 месте.
Согласны ли вы с такими данными, или считаете, что позиции какой-то из стран заметно принижены?
Источник:
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Думаю, если смотреть не на гражданство, а на национальность всех Нобелевских лауреатов, то евреи будут впереди планеты всей. Да и уровень образования там очень даже.
1 1956 Химия Николай Николаевич Семёнов - из русских дворян
2 1958 Литература Борис Леонидович Пастернак - еврей
3 5 1958 Физика Павел Алексеевич Черенков - из русских крестьян
4 Игорь Евгеньевич Тамм - немец
5 Илья Михайлович Франк - еврей
6 1962 Физика Лев Давидович Ландау - еврей
7 1964 Физика Николай Геннадиевич Басов - русский
8 Александр Михайлович Прохоров - русский
9 1965 Литература Михаил Александрович Шолохов - русский
10 1970 Литература Александр Исаевич Солженицын-русский
11 1975 Экономика Леонид Витальевич Канторович-еврей
12 1975 Премия мира Андрей Дмитриевич Сахаров - потомок русских дворян
13 1978 Физика Пётр Леонидович Капица - поляк
14 1990 Премия мира Михаил Сергеевич Горбачёв - русский
Нобелевские лауреаты Россия:
1 2000 Физика Жорес Иванович Алфёров - еврей
2 2003 Физика Алексей Алексеевич Абрикосов -еврей
3 Виталий Лазаревич Гинзбург - еврей
4 2010 Физика Константин Сергеевич Новосёлов - русский
5 2021 Премия мира Дмитрий Андреевич Муратов -татарин
Лауреаты, родившиеся в Российской империи, СССР и Российской Федерации:
Если задрачивать тесты хотя бы раз в день-ты станешь "гением тестов" просто за счет повторяющихся/однотипных заданий.
Отсюда высокое место СШП и Японии-никто в мире больше не дрочит столько эти тесты...
Ну и премии по литературе и за мир не учитывать...
PS. Думаю, высокий IQ России держится только благодаря советскому поколению.
Лет через 20, когда оно вымрет, IQ будет, как в черной Африке.
это не тому ли поколению что заряжало воду перед теликом с кашпировским?
Впрочем, вам, похоже, разницы уже не понять.