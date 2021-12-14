«Я тебя по IQ вычислю»: рейтинг самых умных стран мира

Следом за нами идет Бельгия. Раньше высшее образование здесь считалось таким же престижным, как в Нидерландах. Однако сегодня студенты предпочитают отправлять за знанием в другие страны.

По числу лауреатов бельгийцы попали на 18 место, по IQ – на 15-е, а по школьному образованию на 16-е.