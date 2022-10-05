Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла

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Изделия из стекла - это всегда нечто искусное, детальное, ювелирное и удивительное. Творческая компания Glass Symphony (Стекольная симфония) занимается изготовлением маленьких фигурок насекомых, пауков и других созданий из стекла. Получаются очень реалистичные работы, которыми хочется любоваться - а при виде них кажется, что это живое существо. Вот небольшая коллекция стеклянных паучков. Оцените работы!
Для создания пауков используется техника под названием лэмпворкинг - художественная обработка стекла в огне горелки. Исходное сырьё для таких изделий - стеклянные трубки, которые нагревают на пламени газовой горелки. С помощью такой горелки стекло нагревается до температуры 1800 градусов (температура плавления составляет 800-12000 градусов в зависимости от вида стекла), после чего мастер придаёт стеклу различные формы. В руках опытного художника стекло превращается в произведение искусства.
Каждая фигурка уникальна и сделана вручную. Несмотря на маленький размер, во время создания мастер учитывает пропорции и особенности некоторых пауков. Все они разные - перед созданием фигурки мастер выбирает отдельный вид или особь, чтобы как можно детальнее воссоздать его из стекла, а также добавить что-то своё в фигурку.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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