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Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла

Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла

Автор:
05 октября 2022 08:30
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   красиво   креатив   насекомые   стекло   творчество   фото   фотографии   художники   
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Изделия из стекла - это всегда нечто искусное, детальное, ювелирное и удивительное. Творческая компания Glass Symphony (Стекольная симфония) занимается изготовлением маленьких фигурок насекомых, пауков и других созданий из стекла. Получаются очень реалистичные работы, которыми хочется любоваться - а при виде них кажется, что это живое существо. Вот небольшая коллекция стеклянных паучков. Оцените работы!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: искусство   красиво   креатив   насекомые   стекло   творчество   фото   фотографии   художники   
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