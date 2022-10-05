Реалистичные фигурки пауков, сделанные из стекла

Каждая фигурка уникальна и сделана вручную. Несмотря на маленький размер, во время создания мастер учитывает пропорции и особенности некоторых пауков. Все они разные - перед созданием фигурки мастер выбирает отдельный вид или особь, чтобы как можно детальнее воссоздать его из стекла, а также добавить что-то своё в фигурку.