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Прилёты по Киеву: что известно к этому часу

Прилёты по Киеву: что известно к этому часу

Автор:
10 октября 2022 10:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Россия   Украина   анти   видео   интересное   киев   политика   сво   фото   
3228
7

Очевидцы сообщают, что по Киеву был нанесён удар ракетами. Мэр столицы, Виталий Кличко, подтвердил эту информацию.

Одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице, где расположен офис СБУ. Неподалёку находится и офис Зеленского, заявили в МВД страны.

Удар попал даже на трансляцию BBC. Слова ведущего об обстановке в столице Украины внезапно прервались прилетами.

Один из прилётов даже попал в прямой эфир девушки.

В Киеве остановили красную ветку метро. Люди прячутся под землёй. В некоторых районах Львовской и Киевской области частично пропало электричество.

Метро в Киеве

Последствия удара по военному предприятию в Днепропетровске

10:15 Нанесены удары по энергетической инфраструктуре в Житомирской области, сообщают власти региона.

«Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются».

10:17 Один из прилётов пришёлся по мосту "Кличко", как его прозвали

10:20 Cоветник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в результате ударов по Киеву погибли пять и ранены 12 человек

10:39 Очевидцы сообщили о трех новых взрывах в Киеве.

Задымление наблюдается в районе ТЭЦ, всего с утра было слышно порядка 10 взрывов.

10:54 ТЭЦ Киева после ракетных ударов

11:02 Электро- и водоснабжение отсутствует в Хмельницком, сообщил мэр города Александр Симчишин.

"Поврежден один из объектов критической инфраструктуры. В нескольких домах вылетели окна, — написал он в своем телеграм-канале. — В настоящее время отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры".

По словам мэра, медучреждения города работают от собственных дизель-генераторов.

11:29 «Вся российская военная авиация отключила свои транспондеры и сейчас никак не отслеживается»

11:45 По украинским СМИ расходится примерная карта сегодняшних ударов

Источник:

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Метки: Россия   Украина   анти   видео   интересное   киев   политика   сво   фото   
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132  комментария
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27k
Батончик 2 часа назад
Фигассе кондиционеры взрываются. Кстати, почему никто не делает селфи? Надо срочно нарисовать марку с горящим Куевом
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−21
* 15 секунд назад
ПYТЛEРИЗИM ЗЛО ! В КРЕМЛЕ ПОСЕЛИЛОСЬ ЗЛО !
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2k
Pioner76 3 минуты назад
Ну что, хохлы. Давайте теперь фотографируйтесь у своих руин, как фотографировались возле фото разрушенного моста. Слабо?
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1k
Dimon 5 минут назад
Я давно говорил: вся западная часть Украины , включая Киев должна сидеть как крысы на Азовстали, а именно без связи, воды, газа и электричества! Зеля вообще должен из норы верещать при свечах! Надеюсь к зиме разрушат всю инфраструктуру до польской границы! Пора понять: нет на оставшейся территории никаких "славянских братьев" ! Остались одни нацисты, враги и убийцы!
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−21
* 6 минут назад
П У Т Л Е Р С Т А Н !!! ИМПЕРИЯ ZЛА . СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО ФАШИЗМА ...
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436
Gigantes 12 минут назад
Ура, отлично просто, наконец-то ответка за мост прилетела, но мало как-то!
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114
Alexey Gera 13 минут назад
А нас за шо?
Пойду пиво с воблой куплю. Похоже, что кондиционеры продолжат взрывается.
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28k
Ashabad 14 минут назад
В Укро-СМИ про то, что это была ответка за Крымский мост не говорят. Во всяком случае, я не нашёл.
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13k
banzai7 15 минут назад
Да это они сами себя обстреливают. Ясно же!
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6k
Горец Ю 23 минуты назад
А в это время власти просят ни чего не публиковать)))...
Наши люди! Берегите себя!
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1k
Миша Полчаса назад
По сравнению с Донбассом, ничего пока им не прилетело, чтобы поняли.
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
есть версия что часть прилётов это криво сработавшие ракет укро-пво.
такое уже было в киеве,когда ракета укро-пво с земли(видно дымный след) прямо в мнгого этажку влетела.
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
и всё???
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436
Gigantes Денис Ануфриев 11 минут назад
Да уж, маловато будет
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2k
Andrey G Полчаса назад
А вот мне не хочется злорадствовать. Ничего здесь ни веселого, ни справедливого не вижу.
У украинцев "отжали" земли и они их пытаются защитить всеми силами и при поддержке "всего мира". Они считают себя обманутыми и обворованными со стороны РФ. Кто их обманул - это тема отдельного разговора. Они считают, что победят и факт, что Россия в любом случае выиграет (в самом плохом случае мобилизация и военное положение с бомбардировкой средствами, от которых во Владике стены домов трястись будут), украинцы не признают. Любой их успех вызывает надежду скорой победы. их пропаганда работает лучше и у них куча фото и видео русских трупов в качестве поднятия боевого духа. Ставка делается даже скорее на свержение Путина изнутри, ведь орки не захотят умирать на чужой земле. Они не признают, что мы можем считать эти замли своими. Можно даже понять.
Вот только война - она работает в обе стороны, прилететь взорваться может везде. А за атаки на мирные объекты может откликнуться атакой по мирным объектам. Те украинские военные, которые готовы стоять до победного конца на линии фронта, не особо понимают, что непобедный конец может случиться с их близкими далеко за линией фронта. Россия в этом плане в более выгодном положении. Ничего хорошего в этом нет. А кто хочет хлорадствовать, тот ничем не отличается от укропов, фотографирующихся на фоне плаката с взорванным крымским мостом.
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8k
Путинский Бот Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Артем Полчаса назад
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32
Constantine Артем Полчаса назад
Весь мир в труху но потом
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28k
Ashabad 36 минут назад
По всей Украине сегодня прилёты. Очевидно, Владимиру Владимировичу не понравилось, что на его день рождения поломали мост.
Киев.
Днепропетровск.
Житомир.
Тернополь.
Хмельницкий.
Львов.
Полтавская область.
Винницкая область.
Кировоград.
Харьков.
Черкасская область.
Ровенская область.
Ивано-Франковск.
Сумская область.
Одесса.

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−21
* 39 минут назад
пут- лестанский фашистник . взорвали свой мост что бы оправдать насилие ...
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436
Gigantes * 8 минут назад
Что хохлоговно, не нравится, это только начало
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62k
SWALLOW 47 минут назад
Очень циничный само обстрел режимом Зеленского своего же правительственного квартала.
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32k
Fat Lynx 47 минут назад
За Донбасс прилетело... Было бы не плохо, чтобы прилет в Донецке сразу бы аукался в Киеве. Мобыть отпала бы охота у хохлов по жилым кварталам Донецка бить...
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15k
Совранский 48 минут назад
Где шутки Квартала95? С говорящей головой!
Сегодня в эфире новые "шутки":
- А нас за что?
- Я не знал, что гражданский мост так Важен!
- Вот проснётся старик Джо, он Вам покажет
и далее...
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