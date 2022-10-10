Прилёты по Киеву: что известно к этому часу

Очевидцы сообщают, что по Киеву был нанесён удар ракетами. Мэр столицы, Виталий Кличко, подтвердил эту информацию.
Одна из ударивших по Киеву ракет упала на улице, где расположен офис СБУ. Неподалёку находится и офис Зеленского, заявили в МВД страны.
Удар попал даже на трансляцию BBC. Слова ведущего об обстановке в столице Украины внезапно прервались прилетами.
Один из прилётов даже попал в прямой эфир девушки.
В Киеве остановили красную ветку метро. Люди прячутся под землёй. В некоторых районах Львовской и Киевской области частично пропало электричество.
Метро в Киеве
Последствия удара по военному предприятию в Днепропетровске
10:15 Нанесены удары по энергетической инфраструктуре в Житомирской области, сообщают власти региона.
«Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются».
10:17 Один из прилётов пришёлся по мосту "Кличко", как его прозвали
10:20 Cоветник МВД Украины Антон Геращенко заявил, что в результате ударов по Киеву погибли пять и ранены 12 человек
10:39 Очевидцы сообщили о трех новых взрывах в Киеве.
Задымление наблюдается в районе ТЭЦ, всего с утра было слышно порядка 10 взрывов.
10:54 ТЭЦ Киева после ракетных ударов
11:02 Электро- и водоснабжение отсутствует в Хмельницком, сообщил мэр города Александр Симчишин.
"Поврежден один из объектов критической инфраструктуры. В нескольких домах вылетели окна, — написал он в своем телеграм-канале. — В настоящее время отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры".
По словам мэра, медучреждения города работают от собственных дизель-генераторов.
11:29 «Вся российская военная авиация отключила свои транспондеры и сейчас никак не отслеживается»
11:45 По украинским СМИ расходится примерная карта сегодняшних ударов
Источник:
АНТИФИШКИ
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Пойду пиво с воблой куплю. Похоже, что кондиционеры продолжат взрывается.
Наши люди! Берегите себя!
такое уже было в киеве,когда ракета укро-пво с земли(видно дымный след) прямо в мнгого этажку влетела.
У украинцев "отжали" земли и они их пытаются защитить всеми силами и при поддержке "всего мира". Они считают себя обманутыми и обворованными со стороны РФ. Кто их обманул - это тема отдельного разговора. Они считают, что победят и факт, что Россия в любом случае выиграет (в самом плохом случае мобилизация и военное положение с бомбардировкой средствами, от которых во Владике стены домов трястись будут), украинцы не признают. Любой их успех вызывает надежду скорой победы. их пропаганда работает лучше и у них куча фото и видео русских трупов в качестве поднятия боевого духа. Ставка делается даже скорее на свержение Путина изнутри, ведь орки не захотят умирать на чужой земле. Они не признают, что мы можем считать эти замли своими. Можно даже понять.
Вот только война - она работает в обе стороны, прилететь взорваться может везде. А за атаки на мирные объекты может откликнуться атакой по мирным объектам. Те украинские военные, которые готовы стоять до победного конца на линии фронта, не особо понимают, что непобедный конец может случиться с их близкими далеко за линией фронта. Россия в этом плане в более выгодном положении. Ничего хорошего в этом нет. А кто хочет хлорадствовать, тот ничем не отличается от укропов, фотографирующихся на фоне плаката с взорванным крымским мостом.
Но я ично считаю, что укро-диверсанты на такое не способны. Это сделали западные спецслужбы, бритнаские или американские. Получается (уже в который раз!), что за проделки западных подлецов страдают простые украинцы.
"При столкновении с человеком в истерике основная задача успокаивающего иметь собственную внутреннюю устойчивость. Крики и угрозы никак не заставят человека успокоиться быстрее [...] В критических ситуациях последней мерой может быть легкая пощечина."
Так что сохраняйте внутреннюю устойчивость и в критических ситуациях слегка леща.
Киев.
Днепропетровск.
Житомир.
Тернополь.
Хмельницкий.
Львов.
Полтавская область.
Винницкая область.
Кировоград.
Харьков.
Черкасская область.
Ровенская область.
Ивано-Франковск.
Сумская область.
Одесса.
Сегодня в эфире новые "шутки":
- А нас за что?
- Я не знал, что гражданский мост так Важен!
- Вот проснётся старик Джо, он Вам покажет
и далее...