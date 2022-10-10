Прилёты по Киеву: что известно к этому часу

11:02 Электро- и водоснабжение отсутствует в Хмельницком, сообщил мэр города Александр Симчишин.

"Поврежден один из объектов критической инфраструктуры. В нескольких домах вылетели окна, — написал он в своем телеграм-канале. — В настоящее время отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры".

По словам мэра, медучреждения города работают от собственных дизель-генераторов.

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